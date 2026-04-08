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Solidus Securities: «Άλμα» κερδών 270% το 2025 και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Ανακοινώσεις
14:37 - 08 Απρ 2026

Solidus Securities: «Άλμα» κερδών 270% το 2025 και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Reporter.gr Newsroom
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Η εισηγμένη στην Νέα Αγορά του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου, Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ ανακοίνωσε σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, τα  οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2025.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το 2025 ήταν μια χρονιά σημαντικής αύξησης των χρηματιστηριακών συναλλαγών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πιο αναλυτικά:

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ κατά το έτος 2025 αύξησε τον κύκλο εργασιών της και την κερδοφορία της, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών € 10.224.831 αυξημένο κατά 46% έναντι των € 6.974.982 του 2024 και παρουσίασε κέρδη προ φόρων ποσού € 2.394.378 αυξημένα κατά 270% έναντι κερδών προ φόρων προηγούμενης χρήσης ύψους € 884.569.

Η συνολική καθαρή της θέση ανήλθε στις 31/12/2021 στα € 5.539.864.

Σημείωνεται πως με την από 7 Απριλίου 2026 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.480.000,00) ευρώ με κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον χρήσης 2025, με έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.480.000,00) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ εκάστης, από τις οποίες ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.440.000) νέες μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους σε αναλογία τεσσάρων (4) νέων μετοχών για κάθε δέκα (10) παλαιές και σαράντα χιλιάδες (40.000) νέες μετοχές διατέθηκαν δωρεάν σε στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών κατά την Πολιτική Αποδοχών της.

Κατόπιν της αύξησης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες ευρώ (5.080.000,00), διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες (5.080.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1,00 ) ευρώ εκάστης.

Η SOLIDUS Securities ΑΕΠΕΥ το 2025 κλείνει 25 χρόνια επιτυχημένης δραστηριοποίησης στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών και στις 31/12/2025 απασχολούσε 39 άτομα.

Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της εισηγμένης εδώ

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