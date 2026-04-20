Χρηματιστήριο: Βουτιά άνω του 2% σε ΓΔ, τράπεζες, βιομηχανία, διυλιστήρια

Συνεχίζεται το τρενάκι του τρόμου στις αγορές με βάση τις πληροφορίες και ειδήσεις που βγαίνουν σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον ΓΔ στο Euronext Athens (EA) να κυμαίνεται μεταξύ 2232-2286 μονάδων και να κλείνει τελικά στις 2259 -2.14% υπό το βάρος του νέου αδιεξόδου στα στενά του Ορμούζ.

Η εικόνα στο ΧΑ επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση του Κουβέιτ για force majeure στις εξαγωγές πετρελαίου κάτι που οδήγησε σε προσφορά τίτλων και στα δύο διυλιστήρια (ΜΟΗ -4.3% & ΕΛΠΕ -3.6%), με τον τζίρο πάντως να κινείται σε χαμηλά επίπεδα στα 233 εκατ. ευρώ.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές και πάλι – όπως συμβαίνει και στις ανοδικές συνεδριάσεις – στις τράπεζες, με αρνητικά πρόσημα σε OPTIMA -3.7%, ΑΛΦΑ -3.6%. ΕΤΕ -4.2% και ΠΕΙΡ -3.6%, υποχώρηση και σε MTLN -4.5%, ΤΙΤΑΝ -3.1%, ΕΛΧΑ -4.4%, ΑΡΑΙΓ -4.4% και ΣΑΡ -2.6% παρά τα βελτιωμένα μεγέθη τριμήνου.

Μικρά κέρδη μόνο σε ΕΕΕ +0.8% και ΜΠΕΛΑ +0.5% σε μετοχές του FTSE (-2.3%) ενώ καλύτερη εικόνα είχε η μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -0.4%) κυρίως εξαιτίας της δεικτοβαρούς BYLOT +1.1% η οποία ανακοίνωσε και πρόταση εξαγοράς της Βρετανικής Evoke, υψηλότερα και ο ΠΕΤΡΟ +3.8%, ΚΡΙ +4.1%, ΟΛΘ +1%, ΚΟΥΕΣ +1%.

Με απώλειες στην μεσαία η CREDIA -3.8%, ΑΒΑΞ -1.5%, ΑΛΜΥ -2.1%, ACAG -2.3%, ΛΑΒΙ -1.5%, ΠΛΑΘ -1.9%, NOVAL -2.2% .

Χαμηλότερα και η ΥΚΝΟΤ -2.8%, QLCO -1.3% , ΚΟΥΑΛ -2.4%, στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση, απώλειες και για την ΦΑΙΣ -0.5% παρά την ολοκλήρωση μιας σημαντικής συμφωνίας πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στην Σαντορίνη ύψους 28 εκ. ποσό που θα διευκολύνει και το cash flow της εισηγμένης και μέρος της λειτουργικής της ανάπτυξης.

Ενθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τα τουριστικά έσοδα – παρά το ότι δεν περιλαμβάνουν την κρίσιμη περίοδο μετά την έναρξη του πολέμου στην ΜΑ – στο δίμηνο του 2026 με το πλεόνασμα του Ισοζυγίου Υπηρεσιών στα 660 εκ. (από 550 εκ. το 2025) ενώ και οι αφίξεις ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά +38,5%.

Υποχώρηση στις ευρωπαϊκές αγορές με τον DAX -1% και τον Stoxx600 -0.7%, ενώ πτωτικό άνοιγμα δείχνουν και τα futures στις ΗΠΑ περίπου στο -0.3%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης