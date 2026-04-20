ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Βουτιά άνω του 2% σε ΓΔ, τράπεζες, βιομηχανία, διυλιστήρια
Σχόλια Αγοράς
17:33 - 20 Απρ 2026

Χρηματιστήριο: Βουτιά άνω του 2% σε ΓΔ, τράπεζες, βιομηχανία, διυλιστήρια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συνεχίζεται το τρενάκι του τρόμου στις αγορές με βάση τις πληροφορίες και ειδήσεις που βγαίνουν σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον ΓΔ στο Euronext Athens (EA) να κυμαίνεται μεταξύ 2232-2286 μονάδων και να κλείνει τελικά στις 2259 -2.14% υπό το βάρος του νέου αδιεξόδου στα στενά του Ορμούζ.

Η εικόνα στο ΧΑ επιβαρύνθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση του Κουβέιτ για force majeure στις εξαγωγές πετρελαίου κάτι που οδήγησε σε προσφορά τίτλων και στα δύο διυλιστήρια (ΜΟΗ -4.3% & ΕΛΠΕ -3.6%), με τον τζίρο πάντως να κινείται σε χαμηλά επίπεδα στα 233 εκατ. ευρώ.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές και πάλι – όπως συμβαίνει και στις ανοδικές συνεδριάσεις – στις τράπεζες, με αρνητικά πρόσημα σε OPTIMA -3.7%, ΑΛΦΑ -3.6%. ΕΤΕ -4.2% και ΠΕΙΡ -3.6%, υποχώρηση και σε MTLN -4.5%, ΤΙΤΑΝ -3.1%, ΕΛΧΑ -4.4%, ΑΡΑΙΓ -4.4% και ΣΑΡ -2.6% παρά τα βελτιωμένα μεγέθη τριμήνου.

Μικρά κέρδη μόνο σε ΕΕΕ +0.8% και ΜΠΕΛΑ +0.5% σε μετοχές του FTSE (-2.3%) ενώ καλύτερη εικόνα είχε η μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -0.4%) κυρίως εξαιτίας της δεικτοβαρούς BYLOT +1.1% η οποία ανακοίνωσε και πρόταση εξαγοράς της Βρετανικής Evoke, υψηλότερα και ο ΠΕΤΡΟ +3.8%, ΚΡΙ +4.1%, ΟΛΘ +1%, ΚΟΥΕΣ +1%.

Με απώλειες στην μεσαία η CREDIA -3.8%, ΑΒΑΞ -1.5%, ΑΛΜΥ -2.1%, ACAG -2.3%, ΛΑΒΙ -1.5%, ΠΛΑΘ -1.9%, NOVAL -2.2% .

Χαμηλότερα και η ΥΚΝΟΤ -2.8%, QLCO -1.3% , ΚΟΥΑΛ -2.4%, στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση, απώλειες και για την ΦΑΙΣ -0.5% παρά την ολοκλήρωση μιας σημαντικής συμφωνίας πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στην Σαντορίνη ύψους 28 εκ. ποσό που θα διευκολύνει και το cash flow της εισηγμένης και μέρος της λειτουργικής της ανάπτυξης.

Ενθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τα τουριστικά έσοδα – παρά το ότι δεν περιλαμβάνουν την κρίσιμη περίοδο μετά την έναρξη του πολέμου στην ΜΑ – στο δίμηνο του 2026 με το πλεόνασμα του Ισοζυγίου Υπηρεσιών στα 660 εκ. (από 550 εκ. το 2025) ενώ και οι αφίξεις ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά +38,5%.

Υποχώρηση στις ευρωπαϊκές αγορές με τον DAX -1% και τον Stoxx600 -0.7%, ενώ πτωτικό άνοιγμα δείχνουν και τα futures στις ΗΠΑ περίπου στο -0.3%.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 20/04/2026 - 17:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνάντηση Κακλαμάνη με τον Πρόεδρο της Εσθονίας, Αλάρ Κάρις
Ειδήσεις

Συνάντηση Κακλαμάνη με τον Πρόεδρο της Εσθονίας, Αλάρ Κάρις

Γαλλία: Έρευνα της δικαιοσύνης σε βάρος Μασκ και X για σοβαρά αδικήματα
Ειδήσεις

Γαλλία: Έρευνα της δικαιοσύνης σε βάρος Μασκ και X για σοβαρά αδικήματα

Ήπια πτώση στη Wall Street – Ρυθμιστής των αγορών η Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Ήπια πτώση στη Wall Street – Ρυθμιστής των αγορών η Μέση Ανατολή

Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ - Υπόσχεση για το νέο γήπεδο
Ειδήσεις

Το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ - Υπόσχεση για το νέο γήπεδο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Αντίδραση +1,5% μετά τη χθεσινή «βουτιά» – Οι τράπεζες στο τιμόνι της ανόδου

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off
Χρηματιστήρια

Προσπάθεια ανάκαμψης στη Wall Street μετά το τεχνολογικό sell off

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ οι 2463 μονάδες
Αναλύσεις

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση για το ΓΔ οι 2463 μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/07/2026 - 18:05

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Γιώργος Ραυτόπουλος
26/07/2026 - 17:20

Πίσω στη δεκαετία του '90 με μια υπογραφή του πλανητάρχη

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:41

Πύρινος εφιάλτης σε Ισπανία και Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις, νεκροί και ανεξέλεγκτα μέτωπα

Ειδήσεις
26/07/2026 - 15:34

Βερολίνο: Μία νεκρή μετά την επίθεση στο Pride – Καταζητείται ύποπτος με ισλαμιστικό υπόβαθρο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:36

Δύο συλλήψεις για το σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική – To χρονικό

Πολιτική
26/07/2026 - 14:32

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο

Πολιτική
26/07/2026 - 14:26

Αποκάλυψη Γερουλάνου: Η κυβέρνηση ζήτησε από την Ε.Ε. την απένταξη του Προαστιακού Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδήσεις
26/07/2026 - 14:00

Στον «αέρα» ξανά οι δασμοί Τραμπ – Οι πρώτες προσφυγές ανοίγουν νέο δικαστικό πόλεμο

Ειδήσεις
26/07/2026 - 13:42

Χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού πόλο – Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική στο Σίδνεϊ

Τεχνολογία
26/07/2026 - 13:00

White Noise: Η φοιτητική ομάδα του ΕΜΠ που εκτοξεύει τον πρώτο ερευνητικό πύραυλο στο «R»

Πολιτική
26/07/2026 - 12:09

ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:04

Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ειδήσεις
26/07/2026 - 11:00

Η Ουκρανία ανοίγει νέο μέτωπο κατά της ρωσικής οικονομίας – Στο στόχαστρο η «ρωσική Amazon» Wildberries

Ειδήσεις
26/07/2026 - 10:20

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Πολιτική
26/07/2026 - 10:10

Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

Ειδήσεις
26/07/2026 - 09:56

Φρίκη στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο Pride – Μια νεκρή και δεκάδες τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/07/2026 - 09:45

Πώς επηρεάζουν οι πόλεμοι το μέλλον της ευρωπαϊκής ενέργειας

Ναυτιλία
26/07/2026 - 09:43

Ένωση Λιμένων Ελλάδος: Τα ελληνικά λιμάνια ως πυλώνες ανθεκτικότητας, ανάπτυξης και στρατηγικής προοπτικής

Πολιτική
26/07/2026 - 09:39

«Η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Ελλάδας» – Οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη για τη ναυτιλία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
25/07/2026 - 22:02

«Κάβα Κηρέας»: Το νέο premium spirits & deli hotspot στα Νότια Προάστια

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:55

Ιστορική επίσκεψη Γκουτέρες στη Συρία: Έκκληση για διεθνή στήριξη και σεβασμό της κυριαρχίας

Πολιτική
25/07/2026 - 21:53

Από τη Χίο το μήνυμα Διαμαντοπούλου: Η Ελλάδα χρειάζεται να κερδίσει ξανά την αξία της ναυτιλίας

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:40

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Ειδήσεις
25/07/2026 - 21:20

Ελβετία: Τα διάσημα τυριά της αναζητούν νέες αγορές μετά το πλήγμα από τους αμερικανικούς δασμούς

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:55

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
25/07/2026 - 20:40

ΕΛΓΑ: Ξεκίνησαν οι καταγραφές ζημιών από τις χαλαζοπτώσεις της Παρασκευής

Πολιτική
25/07/2026 - 20:30

Καλαφάτης: H Χάλκη αναδεικνύεται σε ζωντανό εργαστήριο καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης

Πολιτική
25/07/2026 - 20:15

Λιακούλη από Λάρισα: Μεγάλη καταστροφή μετά τη χαλαζόπτωση - Άμεσες αποζημιώσεις και ειδικό πρόγραμμα στήριξης

Ειδήσεις
25/07/2026 - 20:00

Φλέγεται η Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι χτύπησαν σαουδαραβικά διυλιστήρια – Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν τους πυραύλους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ