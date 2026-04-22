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Ευρώπη Holdings: Ενίσχυση των αποτελεσμάτων για το 2025 με μοχλό τις ασφαλιστικές δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
18:14 - 22 Απρ 2026

Ευρώπη Holdings: Ενίσχυση των αποτελεσμάτων για το 2025 με μοχλό τις ασφαλιστικές δραστηριότητες

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας κατέγραψε η Ευρώπη Holdings το 2025, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εταιρικού μετασχηματισμού και της ενσωμάτωσης των νέων ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.

Οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την χρήση 2025, έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α).

Κυριότερες επιχειρηματικές εξελίξεις 2025

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την τελική φάση του εταιρικού μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2024, προχωρώντας στις ακόλουθες στρατηγικές ενέργειες:

1. Εξαγορά του 100% των εταιρειών:

  1. «ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ»
  2. «ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.»
  3. «ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.»
  4. Επιτυχής ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με άντληση €68,3 εκατ.

2. Κεφαλαιακή ενίσχυση €28 εκατ. της ασφαλιστικής θυγατρικής

3. Απορρόφηση της «ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.» από την «ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.»

Οι ανωτέρω ενέργειες ενίσχυσαν ουσιαστικά τη λειτουργική βάση και διαφοροποίησαν τις πηγές εσόδων του Ομίλου.

Κύρια οικονομικά μεγέθη Ομίλου

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Σταθερότητα και Ισχυρή Κεφαλαιακή Επάρκεια

Οι δείκτες φερεγγυότητας του Ομίλου, που εξετάζονται λόγω ενοποίησης των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, διαμορφώθηκαν σε εξαιρετικά επίπεδα και παραπέμπουν σε σταθερή και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια καθώς επίσης και σε ευχέρεια κεφαλαίων για περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων . Ειδικότερα, στις 31.12.2025 ανήλθαν :

  • Ο Δείκτης SCR (Κάλυψης Απαίτησης Κεφαλαίου Φερεγγυότητας) σε : 265,85%
  • Ο Δείκτης MCR: ( Κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης) σε: 1.060,59%

Απόδοση ασφαλιστικών δραστηριοτήτων

ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Ετήσια κέρδη προ φόρων €7,70 εκατ., αυξημένα κατά 27%, και συνολική παραγωγή €27,4 εκατ., ενισχυμένη κατά 25,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 93,73% για τον Κλάδο Περιουσίας & Λοιπών Κλάδων και 6,27% για τον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων.

Ο Κλάδος Περιουσίας κατέγραψε ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική, με παραγωγή €11,43 εκατ. το 2025 (+22,6%), εδραιώνοντας τη θέση του Ομίλου μεταξύ των 10 μεγαλύτερων ασφαλιστικών ομίλων στην Ελλάδα. Στους Λοιπούς Κλάδους η παραγωγή αυξήθηκε άνω του 30%, ενώ ο Κλάδος Αυτοκινήτων ενισχύθηκε κατά 19,1%, διατηρώντας αυστηρά κριτήρια ανάληψης κινδύνων

Το περιθώριο καθαρών κερδών προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκε στο 31,2%, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς.

Μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €28 εκατ., η ήδη ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια ενισχύθηκε περαιτέρω, με τους δείκτες φερεγγυότητας να ανέρχονται σε SCR 288,6% και MCR 938,9% για το 2025, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της αγοράς.

ΝΑΚ Insurance Brokers

Οι δραστηριότητες του ομίλου NAK Insurance Brokers καταγράφουν σταθερή αναπτυξιακή πορεία σε ετήσια βάση, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε €8,1 εκατ. (+21%) και τα κέρδη προ φόρων σε €5,7 εκατ. (+39%). Παράλληλα, επιτυγχάνεται ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) 38%.

Η ΝΑΚ έχει πλέον εδραιωθεί ως μία από τις κορυφαίες μεσιτικές εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου, λειτουργώντας ως αξιόπιστος σύμβουλος διαχείρισης κινδύνων και στρατηγικός συνεργάτης των επιχειρήσεων. Μέσω ενός ολοκληρωμένου συνδυασμού παραδοσιακών και σύγχρονων ασφαλιστικών λύσεων, συνδράμει στην ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη των πελατών της, καλύπτοντας αποτελεσματικά κάθε επιχειρηματική ανάγκη.

Εταιρικά οικονομικά μεγέθη (μητρική)

Σε ατομική βάση, η εταιρεία κατέγραψε το 2025 σημαντική βελτίωση, ενσωματώνοντας πλέον πλήρως τα έσοδα από το ενοποιημένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων ΚΛΜ – INTRACOM Properties., με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε €9,35 εκατ., έναντι €2,81 εκατ. το 2024, σημειώνοντας σημαντική αύξηση.

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €0,96 εκατ. από € 0,51εκατ.το 2024(συνεχιζόμενες δραστηριότητες) και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €0,82 εκατ. έναντι €10,21 το 2024. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του 2024 είχαν ενισχυθεί από σημαντικά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη που προέκυψαν από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων, γεγονός που επηρεάζει τη συγκρισιμότητα των μεγεθών.

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Η Ευρώπη Holdings έχει πλέον μετασχηματιστεί σε εταιρεία συμμετοχών με στρατηγική έμφαση στον ασφαλιστικό τομέα, υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις και εξαγορές, ενώ διατηρεί παράλληλα χαρτοφυλάκιο ακινήτων άνω των 100 εκ ευρώ το οποίο αφενός αποτελεί πηγή διαφοροποιημένων εσόδων και αφετέρου παρέχει ευχέρεια πρόσβασης σε ρευστότητα εφόσον απαιτηθεί για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Ο Όμιλος εστιάζει σε κλάδους ασφαλιστικών δραστηριοτήτων με ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (περιουσία, τεχνικά έργα, πιστώσεις, εγγυήσεις ), ενώ εξετάζει προσεκτικά κάθε πιθανή κίνηση προστιθέμενης αξίας για την διεύρυνση του αποτυπώματός του στην Ελληνική αγορά και την ενδεχόμενη επέκτασή του σε κλάδους ασφάλισης που δεν διατηρεί σήμερα παρουσία. Η παρουσία στην Ρουμανία, που αναμένεται άμεσα να λάβει την τελική της αδειοδότηση από τις τοπικές εποπτικές αρχές, αναμένεται να αποτελέσει οδηγό για την επιλεκτική διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου τα επόμενα χρόνια.

Ο Πρόεδρος της Ευρώπη Holdings κ. Ν. Μακρόπουλος δήλωσε με αφορμή την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων για την χρήση του 2025: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση δημοσιοποιούμε σήμερα τις πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας σε συνέχεια του πρόσφατου μετασχηματισμού της σε Όμιλο Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Στα αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα, καταγράφεται η ισχυρή δυναμική των εταιρειών που απαρτίζουν την Ευρώπη Holdings και επιβεβαιώνεται η πεποίθηση όλων μας για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που αυτές συγκεντρώνουν. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και θα τηρήσουμε την δέσμευσή μας για την ικανοποίηση των πελατών και εργαζομένων μας και για την δημιουργία και διατήρηση αξίας για τους μετόχους που μας στηρίζουν και των οποίων τις προσδοκίες εργαζόμαστε για να επαληθεύσουμε.»

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