Vidavo: Εκρηκτική άνοδος τζίρου 97,4% και επιστροφή στην κερδοφορία το 2025

Η VIDAVO A.E., μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται στην ΕΝ.Α. Growth του Χρηματιστήριου Αθηνών (Euronext Athens), ανακοινώνει ότι δημοσίευσε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, καταρτισμένες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Κατά τη χρήση 2025, η Εταιρεία κατέγραψε σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε €2,16 εκατ., αυξημένος κατά 97,4% σε σχέση με τη χρήση 2024. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €1,19 εκατ., έναντι €366,5 χιλ. την προηγούμενη χρήση, με το μικτό περιθώριο κέρδους να βελτιώνεται σε 55,2%. Η βελτίωση αυτή αποτυπώθηκε και στην κερδοφορία, καθώς τα EBITDA ανήλθαν σε €820,8 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €593,1 χιλ., έναντι ζημιών €30,4 χιλ. το 2024.

Σε επίπεδο οικονομικής θέσης, η Εταιρεία παρουσίασε περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και της ρευστότητάς της. Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €1,81 εκατ., έναντι €736,9 χιλ. την 31.12.2024, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε €738,4 χιλ. από €182,8 χιλ. την προηγούμενη χρήση. Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές παρέμειναν θετικές, διαμορφούμενες σε €180,9 χιλ., γεγονός που υποστηρίζει τη χρηματοοικονομική ευρωστία της Εταιρείας και τη δυνατότητά της να συνεχίσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδιασμού.

Βασικά οικονομικά μεγέθη (ποσά σε € χιλ., εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Η VIDAVO συνεχίζει την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εκτός Ελλάδος, υλοποιώντας με ταχύ ρυθμό την ανάπτυξη της σε νέες αγορές.