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Δάιος Πλαστικά: Αύξηση κερδών 33,7% το 2025 - Αύξηση EBITDA κατά 12,4%
Ανακοινώσεις
17:36 - 29 Απρ 2026

Δάιος Πλαστικά: Αύξηση κερδών 33,7% το 2025 - Αύξηση EBITDA κατά 12,4%

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρία με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 21048426000, ανακοινώνει τα ετήσια ενοποιημένα οικονομικά της αποτελέσματα για τη χρήση 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμικής της ανάπτυξη και τον εξαγωγικό της χαρακτήρα.

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε δύο επιχειρηματικούς τομείς:

Α) Στον παραγωγικό τομέα, η Εταιρία παράγει κυρίως εξειδικευμένα προϊόντα από πλαστική α΄ ύλη για αγροτικές εφαρμογές. Διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ευρωπαϊκά και παγκόσμια, γεγονός που τη βοηθά να τοποθετεί τα προϊόντα της σε αγορές όπως η Ευρώπη, η Αμερική, η Νότιος Αφρική, η Αυστραλία και άλλες.

Β) Στον ξενοδοχειακό τομέα, η Εταιρία διαθέτει ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων στην Θεσσαλονίκη που λειτουργεί ως υποκατάστημα. Σε επίπεδο Ομίλου προστίθεται η θυγατρική (100%) HELLAS HOLIDAY HOTELS AE, που κατέχει πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα σε οικόπεδο 325 περίπου στρεμμάτων στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Κατά τη χρήση 2025, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 63.366.826,82 ευρώ έναντι 58.064.641,87 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,13%. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του κλάδου των πλαστικών σημείωσε άνοδο κατά 11,25% και διαμορφώθηκε, σε 27.010.299,79 ευρώ έναντι 24.279.759,41 ευρώ το 2024, ενώ οι πωλήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου (παροχής υπηρεσιών) ανήλθαν σε 36.358.462,91 ευρώ έναντι 33.787.347,07 ευρώ την περσινή χρονιά, υψηλότερες κατά 7,61% σε ετήσια βάση. Η αύξηση στις πωλήσεις του τομέα των πλαστικών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η εξέλιξη των πωλήσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών πωλήσεων σε σχέση με το 2024.

Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα σημειώνοντας αύξηση κατά 14,01%, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12,40% και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων κατά 33,76%.

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Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, καταγράφονται προσδοκίες για βελτιωμένες επιδόσεις στις εργασίες και τα αποτελέσματα του Ομίλου κατά το 2026. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για τις πωλήσεις του Ομίλου κατά το επόμενο έτος συναρτώνται από μια σειρά εξωτερικών παραγόντων. Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη βιομηχανία πλαστικών. Η Εταιρία αντιμετωπίζει αύξηση των τιμών των α’ υλών σε περιπτώσεις έως και 100% με ταυτόχρονη περιορισμένη διαθεσιμότητα αποθεμάτων, καθώς και αυξήσεις στο κόστος μεταφορών.

Η διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις και εφαρμόζει μια σειρά από ενέργειες για να διασφαλίσει τόσο την επάρκεια των α’ υλών, όσο και την υποστήριξη των πελατών με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Στον τουριστικό τομέα, παρατηρείται μία επιφυλακτικότητα στις κρατήσεις λόγω των ανωτέρω εξελίξεων, η οποία εκτιμάται ότι θα ομαλοποιηθεί με τη σταθεροποίηση των γεωπολιτικών συνθηκών. Ωστόσο ο Όμιλος δεν αναμένεται να έχει ουσιώδεις επιπτώσεις, καθώς η προσέλευση επισκεπτών από τις εν λόγω χώρες είναι περιορισμένη.

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