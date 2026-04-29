Centric: Στο 1,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το 2025, αύξηση 91%

Η Εταιρεία CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοίνωσε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2025.

Σε σχέση με τα βασικά οικονομικά στοιχεία του Ομίλου της χρήσης του 2025 αναφέρουμε τα εξής :

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €7,4 εκ. έναντι €7,1 εκ. το 2025 καταγράφοντας αύξηση κατά 5,0%.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε €1,7 εκ. έναντι €1,8 εκ. το 2024 καταγράφοντας μείωση κατά 5,0%.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) διαμορφώθηκε ζημιογόνο κατά €826 χιλ έναντι ζημιών €337 χιλ. το 2024.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €1,9 εκ. έναντι €1,1 εκ. το 2024 καταγράφοντας αύξηση κατά 75,2%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε €1,5 εκ., έναντι €0,8 εκ. το 2024 καταγράφοντας αύξηση κατά 91,2%.

Το ύψος του χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε άμεσα ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα στις 31.12.2025 διαμορφώθηκε σε €18,0 εκ. έναντι €16,6 κατά την 31.12.2024.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στις 31.12.2025 διαμορφώθηκαν σε €5,6 εκ. έναντι €6,0 εκ. στις 31.12.2024.

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στις 31.12.2025 ανήλθε σε €46,1 εκ. έναντι €46,2 εκ. στις 31.12.2024.

Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στις 31.12.2025 διαμορφώθηκε σε €37,3 εκ. έναντι €35,8 εκ. στις 31.12.2024.

Το υπόλοιπο των τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων στις 31.12.2025 διαμορφώθηκε σε €5,9 εκ. έναντι €7,7 εκ. στις 31.12.2024.

Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μικρή αύξηση η οποία διαμορφώθηκε στο 5,0%. Η αύξηση αποδίδεται σε πολύ σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη της δραστηριότητας της εν πλω ψυχαγωγίας και ιδιαίτερα του τομέα της κρουαζιέρας ο οποίος κατέγραψε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 40,8%. Στο σύνολο της η επιχειρηματική μονάδα κατέγραψε αύξηση 11,3% καθώς ο τομέας της επιβατηγούς ναυτιλίας κατέγραψε σημαντική υποχώρηση. Η δραστηριότητα της εκμετάλλευσης τουριστικών ακινήτων σημείωσε οριακή υποχώρηση στον κύκλο εργασιών της, η οποία απεικονίζει για μια ακόμη χρονιά τη μείωση της μέσης τιμής ενοικίασης ανά δωμάτιο του ξενοδοχείου Adorno Suites στη Μύκονο, παρότι η μέση πληρότητα διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα του 2024. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά μια γενικότερη υποχώρηση της ζήτησης για τουριστικά καταλύματα στο νησί της Μυκόνου. Η υποχώρηση του κύκλου εργασιών της ξενοδοχειακής μονάδας στη Μύκονο αντισταθμίστηκε από την έναρξη εκμετάλλευσης της πολυτελούς κατοικίας στο Navarino Dunes στη Μεσσηνία. Αντίθετα, μικρή αύξηση κατέγραψε η δραστηριότητα της εκμετάλλευσης εμπορικών ακινήτων λόγω της εκκίνησης της λειτουργίας του νέου κέντρου ευέλικτης εργασίας στην Καλλιθέα Αττικής, παρότι μειωτική του κύκλου εργασιών ήταν η απώλεια του εισοδήματος ακινήτου της δραστηριότητας, το οποίο μεταβιβάστηκε εντός του 2025. Η σημαντική υποχώρηση του κύκλου εργασιών της επιχειρηματικής μονάδας ενοικίασης τουριστικών σκαφών αναψυχής αποδίδεται στην πώληση του ενός εκ των τριών σκαφών της μονάδας εντός της χρήσης του 2025.

Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί (παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και οι νομικές οντότητες που καταγράφουν τον κύκλο εργασιών) :

Το «μικτό κέρδος», παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών διαμορφώθηκε μειωμένο κατά 5,0%. Ο συνδυασμός των παραπάνω οδήγησε στην υποχώρηση του περιθωρίου μικτού κέρδος στο 23,4% έναντι του 25,9% της χρήσης του 2024. Η υποχώρηση του μικτού κέρδους, σε απόλυτους αριθμούς αλλά και ποσοστιαία, οφείλεται στην υποχώρηση του περιθωρίου μικτού κέρδους της μονάδας τη εν πλω ψυχαγωγίας και της κομβικής σημασίας που κατέχει η εν λόγω μονάδα στη διαμόρφωση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών. Το παραπάνω γεγονός αποδίδεται στο χαμηλότερο περιθώριο μικτού κέρδους που απολαμβάνει ο τομέας της κρουαζιέρας ο οποίος σημείωσε σημαντική αύξηση, σε σύγκριση με τον τομέα της επιβατηγούς ναυτιλίας που ιστορικά διαμορφώνει μεγαλύτερα περιθώρια μικτού κέρδους και ο οποίος σημείωσε σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών κατά τη χρήση του 2025. Το περιθώριο μικτού κέρδους των υπολοίπων επιχειρηματικών μονάδων, με εξαίρεση αυτή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κινήθηκε ανοδικά.

Τα λειτουργικά αυξήθηκαν κατά 8,0% κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εξόδων διάθεσης, και σε μικρότερο βαθμό των εξόδων διοίκησης της μητρικής Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η αύξηση των εξόδων διάθεσης αποδίδεται σε σημαντικό βαθμό στα έξοδα μεσιτείας που δαπανήθηκαν για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων, ειδικότερα του ακινήτου στην οδό Μετσόβου και του σκάφους της μονάδας Εκμετάλλευσης Τουριστικών Σκαφών.

Η προαναφερθείσα οριακή μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους σε συνδυασμό με την αύξηση των λειτουργικών εξόδων οδήγησαν στην διαμόρφωση ζημιογόνου αποτελέσματος εκμετάλλευσης κατά ποσό € 1,7 εκατ.

Τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής και επενδυτικής λειτουργίας διαμορφώθηκαν για ακόμα ένα έτος ισχυρά θετικά, επιβεβαιώνοντας τη δεσπόζουσα θέση που κατέχουν στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Το αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης του χαρτοφυλακίου της μητρικής Εταιρείας απορρόφησε το κόστος των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου και διαμόρφωσε θετικό αποτέλεσμα ύψους € 2,1 εκ. Το προαναφερθέν σε συνδυασμό με τα κέρδη από διάθεση παγίων ύψους € 1,5 εκ. οδήγησαν στη διαμόρφωση κερδοφόρου αποτελέσματος για τον Όμιλο, που ανέρχεται σε € 1,9 εκ. σε επίπεδο προ φόρων και σε € 1,5 εκ. σε επίπεδο μετά φόρων. Η σημαντική συνεισφορά του αποτελέσματος της επενδυτικής λειτουργίας είχε ως αποτέλεσμα η κερδοφορία σε επίπεδο προ φόρων να διαμορφωθεί αυξημένη κατά 75,2% και σε επίπεδο μετά φόρων κατά 91,2%, σε σχέση με τη χρήση του 2024.

Ο Όμιλος εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση με σημαντικό ύψος ιδίων κεφαλαίων. Ο σχετικός δείκτης ξένων προς ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2025 διαμορφώνεται σε 0.24 έναντι του 0.29 την 31.12.2024.