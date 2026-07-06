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«Μανιφέστο» Δένδια για το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα - Αναφορές που... αγγίζουν το Μαξίμου
Πολιτική
11:33 - 06 Ιουλ 2026

«Μανιφέστο» Δένδια για το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα - Αναφορές που... αγγίζουν το Μαξίμου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νίκος Δένδιας προκάλεσε αίσθηση το σαββατοκύριακο με άρθρο που δημοσίευσε για το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα. Ένα κείμενο που λειτουργεί ως πολιτική πλατφόρμα και έχει σαφείς αναφορές με τις οποίες εναντιώνεται σε επιλογές που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Ο κ. Δένδιας χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία «ένα πραγματικά λαϊκό κόμμα» και σημειώνει ότι ο φιλολαϊκός χαρακτήρας της παράταξης αποτελεί θεμέλιο της ιδεολογικής της ταυτότητας και οδηγό για το μέλλον, υπό την προϋπόθεση ότι οι πολιτικές της υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και όχι τα συμφέροντα των λίγων.

Ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι η Κεντροδεξιά πρέπει να ενισχύσει τη σχέση της με τις παραγωγικές κοινωνικές ομάδες, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον αγρότη, τον μισθωτό, τον συνταξιούχο, αλλά κυρίως με τους νέους που αναζητούν προοπτική και τους πολίτες που αισθάνονται ευάλωτοι.

Όπως επισημαίνει, ο λαϊκός χαρακτήρας της Κεντροδεξιάς αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν εκφράζεται μέσα από τη στήριξη της μεσαίας τάξης, τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους, την ενίσχυση των παραγωγικών δυνάμεων και την προστασία των πιο αδύναμων.

Κράτος Δικαίου

Ιδιαίτερες αναφορές κάνει ο Νίκος Δένδιας στο Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη αφήνοντας σαφείς αιχμές σε τακτικές του Μαξίμου: «Για τη κεντροδεξιά παράταξη ο πυλώνας του Κράτους Δικαίου αποτελεί εχέγγυο δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος και καταφύγιο για τους ανίσχυρους, τους πιο ευάλωτους. Για αυτό η διαρκής ενίσχυση και εμβάθυνση των θεσμών, του Κράτους Δικαίου αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Για αυτό στα ζητήματα επιβολής του νόμου και απονομής της Δικαιοσύνης δεν χωρούν παρεκκλίσεις. Χωρίς την αυθεντία των θεσμών, δημοκρατία δεν υπάρχει», σημειώνει μεταξύ άλλων .

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