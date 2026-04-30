ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπλε Κέδρος: Έγκριση διανομής μερίσματος €15 εκατ. για το 2025
Ανακοινώσεις
18:56 - 30 Απρ 2026

Μπλε Κέδρος: Έγκριση διανομής μερίσματος €15 εκατ. για το 2025

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 30.04.2026, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025 ύψους 0,352999976 ευρώ ανά μετοχή, ή συνολικά 15.002.499 ευρώ.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.04.2026 ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025 ποσού 0,352999976 € ανά μετοχή ή συνολικού ποσού 15.002.499 €.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ποσού 0,158999976 € ανά μετοχή σύμφωνα με την από 17.11.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε ποσό 0,1940 € ανά μετοχή ή συνολικό ποσό 8.245.000 €, όπως αυτό θα υπολογιστεί εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής.

Από την Τετάρτη 06.05.2026, που ορίστηκε ως Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα πληρωμής μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία», την Πέμπτη 07.05.2026 («Record date»).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Τρίτη 12.05.2026, μέσω της τράπεζας «Optima Bank Α.Ε.» (πληρώτρια τράπεζα), βάσει των στοιχείων που θα παράσχει στην ως άνω πληρώτρια τράπεζα η ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή/και το Χρηματιστήριο, κατά τα οριζόμενα στην χρηματιστηριακή νομοθεσία και τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου και ειδικότερα:

Α. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Β. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της «OPTIMA BANK A.E.», για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 5193/2025, όπως ισχύει, τα διανεμόμενα μερίσματα των ΑΕΕΑΠ απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Cash Settlement, Διεύθυνση Operations της «Optima bank S.A.» στο τηλέφωνο +30 210 8173540 (ή στο τηλεφωνικό κέντρο +30 210 8173000).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK
Ανακοινώσεις

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος
Ανακοινώσεις

Fais: Στα €46,48 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο μετά την επανεπένδυση μερίσματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:28

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 20:15

Μεταβολές στην Aktor μετά την ΑΜΚ – Άνω του 20% η Castellano, χαμηλότερα η BLUE SILK

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:00

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 19:57

Τραγωδία στα Μάλια: 42χρονη έπεσε από σκάφος και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 19:49

HELLENiQ ENERGY: Αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια, επενδύσεις, ανθεκτικότητα και στήριξη €25 εκατ. στις πυρόπληκτες περιοχές

Οικονομία
05/08/2026 - 19:39

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10

Πολιτική
05/08/2026 - 19:17

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

Οικονομία
05/08/2026 - 19:15

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των €20 δισ. οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Πολιτική
05/08/2026 - 19:04

Η απάντηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:57

Θεματικά πάρκα και «Toy Story 5» τόνωσαν τα αποτελέσματα της Disney - Τα σχέδια για το Disney+

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 18:46

HelleniQ Energy: EBITDA €442 εκατ. στο β' τρίμηνο – Ρεκόρ επενδύσεων, ισχυρές εξαγωγές και μείωση δανεισμού

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:44

Motor Oil: Πωλεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS στην AKTOR – Στα €300 εκατ. η αποτίμηση

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:31

HelleniQ Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Εργασιακά
05/08/2026 - 18:25

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 18:14

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:12

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

Πολιτική
05/08/2026 - 17:50

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 17:39

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α' εξάμηνο 2026

Πολιτική
05/08/2026 - 17:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί «απογειώθηκε» κατά €30 εκατ. το κόστος για το ραντάρ του αεροδρομίου στο Καστέλλι;

Σχόλια Αγοράς
05/08/2026 - 17:37

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:33

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Πολιτική
05/08/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών

Ειδήσεις
05/08/2026 - 17:04

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 16:58

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 16:40

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ