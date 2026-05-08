Prodea: Αγορά 9.314 μετοχών από την Invel RE Holdings

Η Prodea ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (8/5), ότι καταγράφηκε συναλλαγή αγοράς μετοχών από συνδεδεμένο πρόσωπο με την εταιρεία.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένη

Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Invel RE Holdings (Cyprus) Limited», που έχει στενούς δεσμούς με τον κο Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, Πρόεδρο και Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη στις 24.04.2026 σε αγορά 9.314 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, στην τιμή των 5,60€ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 52.158.40€, υπερβαίνοντας με τη συναλλαγή αυτή το συνολικό όριο γνωστοποίησης των 20.000€ (βάσει του άρθρου 2 παρ. 8 του τροποποιητικού Κανονισμού ΕΕ 2024/2809)