ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 18 Μαΐου η πληρωμή τόκων του ομολογιακού δανείου ύψους €3,09 εκατ.
Ανακοινώσεις
21:28 - 08 Μάι 2026

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 18 Μαΐου η πληρωμή τόκων του ομολογιακού δανείου ύψους €3,09 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοίνωσε ότι στις 18 Μαΐου 2026 θα καταβληθεί το 9ο τοκομερίδιο του κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης 2021, με το συνολικό μικτό ποσό των τόκων να ανέρχεται σε 3,09 εκατ. ευρώ ή 12,386111 ευρώ ανά ομολογία.

Πιο αναλυτικά,

Η EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.E. (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 16/11/2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 9η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 17/11/2025 έως 18/05/2026, είναι η Παρασκευή 15/05/2026.

Από την Πέμπτη 14/05/2026 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του ένατου (9ου) τοκομεριδίου.

Το συνολικό μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ένατη (9η) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €3.096.527,78, ήτοι ποσό €12,386111 ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,45% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 250.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. τη Δευτέρα 18/05/2026 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε..

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων Ομολογιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου στα γραφεία του Διαχειριστή Πληρωμών επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, στην Αθήνα, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 16:00, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι κληρονόμοι θανόντων Ομολογιούχων στον Διαχειριστή Πληρωμών, με έγγραφο αίτημά τους, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους η οποία θα συστήνεται από την EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση [δηλαδή για τους τόκους της παραπάνω ένατης (9ης) περιόδου εκτοκισμού μέχρι 31-12-2031] και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

LAMDA Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €320 εκατ. – Κίνηση που ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση
Ανακοινώσεις

LAMDA Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €320 εκατ. – Κίνηση που ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση

CPLP Shipping Holdings: Στις 27/7 η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους ομολογιούχους
Ανακοινώσεις

CPLP Shipping Holdings: Στις 27/7 η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους ομολογιούχους

Safe Bulkers Participations: €1,48 εκατ. για την πληρωμή του 9ου τοκομεριδίου
Ανακοινώσεις

Safe Bulkers Participations: €1,48 εκατ. για την πληρωμή του 9ου τοκομεριδίου

Seanergy Maritime: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως €100 εκατ. μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ανακοινώσεις

Seanergy Maritime: Έκδοση ομολογιακού δανείου έως €100 εκατ. μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

Πολιτική
13/08/2026 - 14:22

Παραστατίδης: Η στεγαστική κρίση των εκπαιδευτικών υπονομεύει τη στελέχωση του δημόσιου σχολείου

Πολιτική
13/08/2026 - 13:56

ΣτΕ: Ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:47

Μαύρη Θάλασσα: Η Ουκρανία χτυπά ρωσικά πολεμικά πλοία και σιτηρά – Φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες τιμές

Περιβάλλον
13/08/2026 - 13:21

Η «κλιματική χρονομηχανή» του El Niño θα δώσει στη Γη μια πρόγευση του θερμού μέλλοντός της

Νομίσματα
13/08/2026 - 13:17

Bitcoin: Νέα πίεση κάτω από τα 64.000 δολάρια – Σε πτώση Ethereum και XRP

Ειδήσεις
13/08/2026 - 13:05

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023

Άλλοι Αρθρογράφοι
13/08/2026 - 12:52

Η στοχοποίηση της ελληνικής ναυτιλίας και τα όρια των κυρώσεων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 12:51

Σημαντικό βήμα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά προάστια

Ανεμοδείκτης
13/08/2026 - 12:38

Γιατί κυνηγάμε τα φτηνά τουρκικά drone με τα ακριβά μας F-16 στο Αιγαίο;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/08/2026 - 12:36

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 3,9% στις νέες κυκλοφορίες αυτοκινήτων τον Ιούλιο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13/08/2026 - 12:25

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
13/08/2026 - 12:17

Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2026

Ακίνητα
13/08/2026 - 12:03

Φοιτητική στέγη: «Πακέτο» άνω του €1 δισ. για εστίες και επιδόματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13/08/2026 - 11:51

Γάλλιο: Το ελληνικό «όπλο» της Metlen στον τεχνολογικό πόλεμο Δύσης-Κίνας

Αυτοδιοίκηση
13/08/2026 - 11:39

Δήμος Αθηναίων: H μάχη κατά του «Κινέζικου σκαθαριού» που πλήττει τις μουριές

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 11:18

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο η ΜΟΗ μετά την ένταξή της στον MSCI Greece Standard

Ειδήσεις
13/08/2026 - 11:12

Τραγωδία στην Κίμωλο: Στο μικροσκόπιο η ηλεκτρολογική εγκατάσταση μετά τον θάνατο του 17χρονου

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 10:44

Kospi: Από το sell-off σε νέο bull market – Πόσο θα κρατήσει το ράλι της Νότιας Κορέας;

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:30

Γερμανία: Φορολογική μεταρρύθμιση χωρίς αναπτυξιακή ανάσα – «Δεν φέρνει πραγματική ελάφρυνση»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 10:23

GSI: Κατατέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές Κύπρου-Ισραήλ το αίτημα επένδυσης από τον ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:10

Κολομβία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια του φονικού σεισμού

Ειδήσεις
13/08/2026 - 10:00

Σε ύψιστο συναγερμό η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:48

Χρηματιστήριο: Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κατεύθυνση του ΓΔ

Αναλύσεις
13/08/2026 - 09:27

Jumbo: Νέα τιμή-στόχος στα €31,30 από τη NBG Securities

Ειδήσεις
13/08/2026 - 09:04

Μετανάστευση: Λιγότεροι φτάνουν στην Ευρώπη, περισσότεροι χάνονται στη διαδρομή

Αναλύσεις
13/08/2026 - 08:47

Motor Oil: Εντάσσεται στον MSCI Greece Standard Index – Στις 10 οι ελληνικές μετοχές

Εργασιακά
13/08/2026 - 08:40

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Σεπτεμβρίου – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ