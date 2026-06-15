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Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:35 - 15 Ιουν 2026

Η HELLENiQ ENERGY επεκτείνει τη στρατηγική συνεργασία της με τη Chevron και στο «Block 10»

Reporter.gr Newsroom
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Η HELLENiQ ENERGY και η Chevron ανακοινώνουν τη συμφωνία για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση της θαλάσσιας περιοχής «Block 10», η οποία βρίσκεται ανοικτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στο Νότιο Ιόνιο Πέλαγος.

Με βάση τη συμφωνία:

  • Η Chevron αποκτά ποσοστό συμμετοχής 70% στην παραχώρηση
  • Η HELLENiQ ENERGY διατηρεί ποσοστό συμμετοχής 30%
  • Η Chevron αναλαμβάνει τον ρόλο του Εντολοδόχου (Operator) της παραχώρησης

Με τη συμφωνία αυτή, η Chevron συμμετέχει πλέον σε πέντε (5) παραχωρήσεις με θυγατρικές της HELLENiQ ENERGY στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας των δύο εταιρειών και την εμπιστοσύνη της Chevron στις προοπτικές του ελληνικού χαρτοφυλακίου έρευνας υδρογονανθράκων.

Το Block 10 βρίσκεται στην 2η ερευνητική φάση και έχουν ολοκληρωθεί γεωλογικές και περιβαλλοντικές μελέτες, αλλά και δισδιάστατες 2D και τρισδιάστατες 3D σεισμικές καταγραφές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε σχετικά: «Η είσοδος της Chevron στο Block 10, συμπληρώνει την υφιστάμενη συνεργασία μας και ευθυγραμμίζει τα ποσοστά των δύο εταιριών σε όλα τα block στο νότιο Ιόνιο, διαμορφώνοντας έτσι, μια πολύ μεγαλύτερη ερευνητική περιοχή όπου συμμετέχουμε από κοινού. Η κινητικότητα και ευελιξία σε χαρτοφυλάκια παραχωρήσεων και η δυνατότητα δραστηριοτήτων σε μεγαλύτερες περιοχές, είναι κάτι που προσελκύει τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου και επιτρέπει συνέργειες, αρχικά στην έρευνα και πιθανόν αργότερα στην ανάπτυξη.

Οι εργασίες που ήδη είχαμε ολοκληρώσει στο Block 10 τα προηγούμενα χρόνια, επέτρεψαν την καλύτερη αξιολόγηση των προοπτικών και την είσοδο της Chevron σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Η διαφοροποίηση του ποσοστού μας, είναι κίνηση απόλυτα συμβατή με τη στρατηγική διαχείρισης των περιοχών έρευνας ως ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο, στο οποίο μπορούν και πρέπει να γίνονται αλλαγές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Η σταθερή στρατηγική και ουσιαστική δουλειά των τελευταίων ετών, αλλά και η ταχύτερη αντίδραση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τέτοιου είδους δυναμικές κινήσεις, που μόνο θετικά μπορούν να επηρεάσουν την Εταιρεία, τη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα την περιοχή.»

Αντίστοιχα, από την πλευρά της Chevron ο Andrew Deighan, Διευθυντής Ερευνών Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής , τόνισε για τη συμφωνία: «Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τη Chevron, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε τη δυναμική μας στην περιοχή της Μεσογείου, μια περιοχή στην οποία επιδιώκουμε να επεκτείνουμε και να ενδυναμώσουμε περαιτέρω το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο των ερευνητικών μας δραστηριοτήτων.

Μαζί με τον εταίρο μας, τη HELLENiQ ENERGY, και την Ελληνική Δημοκρατία, προσβλέπουμε στην αξιολόγηση του δυναμικού υδρογονανθράκων στο Block 10, το οποίο βρίσκεται σε μια ενδιαφέρουσα και ανεξερεύνητη περιοχή.

Η Chevron διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην ανάπτυξη έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός της εμπειρίας και υποστήριξης από πλευράς του εταίρου μας, σε συνέργεια με τους δικούς μας πόρους και τεχνολογικές δυνατότητες, θα συμβάλλει στην προώθηση και αξιοποίηση νέων ενεργειακών πηγών στην περιοχή».

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