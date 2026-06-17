Attica: Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για είσοδο στο Χρηματιστήριο

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Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε το «πράσινο φως» για την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens.

Η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου συνιστά κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας δημόσιας εγγραφής, καθώς δρομολογεί την πρώτη εμφάνιση της εταιρείας στο χρηματιστηριακό ταμπλό και σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής περιόδου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1094η/17.6.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά υφιστάμενων μετοχών και αρχική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.