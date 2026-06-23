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ΙΛΥΔΑ: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,085/μετοχή
Ανακοινώσεις
14:02 - 23 Ιουν 2026

ΙΛΥΔΑ: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,085/μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία ΙΛΥΔΑ Α.Ε. ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα διανομής του μερίσματος για τη χρήση 2025, μετά τη σχετική έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου 2026. 

Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 1,27 εκατ. ευρώ, με το μικτό μέρισμα να διαμορφώνεται στα 0,09 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η καταβολή του στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2026.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η ανώνυμη εταιρεία ΙΛΥΔΑ ανακοινώνει ότι με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 12ης Ιουνίου 2026 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος συνολικού ποσού 1.270.007,82 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,09 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Από το άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο καθαρό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,085 Eυρώ ανά μετοχή,

Ημερομηνία αποκοπής (cut off date) του μερίσματος της χρήσεως 2025 ορίσθηκε η Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στη Euronext Athens, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Διευκρινίζεται ότι με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό της Euronext Athens οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα "record date" και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2025) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date). Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος (record date) της χρήσεως 2025, ήτοι την Παρασκευή , 26 Ιουνίου 2026.

Η καταβολή του μερίσματος της χρήσεως 2025 θα ξεκινήσει την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της "EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της Euronext Athens Securities A.E και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της Euronext Athens Securities A.E, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων μέσω του δικτύου της "EURONEXT ATHENS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε".

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στο τηλέφωνο 210 - 670.5000

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2031, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

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