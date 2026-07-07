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Profile: Κάνει το επόμενο βήμα στο ΑΙ με πλατφόρμα agentic orchestration
Ανακοινώσεις
17:29 - 07 Ιουλ 2026

Profile: Κάνει το επόμενο βήμα στο ΑΙ με πλατφόρμα agentic orchestration

Reporter.gr Newsroom
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Η Profile (ATH: PROF), παγκόσμιος ηγέτης στη χρηματοοικονομική τεχνολογία με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, ανακοίνωσε σήμερα την εμπορική διάθεση του ProfileOne, μιας επιχειρησιακής πλατφόρμας agentic AI orchestration, σχεδιασμένης να βοηθά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μεταβαίνουν από την εξαγωγή γνώσης (insight) στην ελεγχόμενη εκτέλεση διαδικασιών στους τομείς της τραπεζικής και της διαχείρισης επενδύσεων.

Αξιοποιώντας περισσότερα από 35 χρόνια τεχνογνωσίας στην τραπεζική και τη διαχείριση επενδύσεων, το ProfileOne δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο ελεγχόμενης εκτέλεσης (governed execution fabric) που καλύπτει τόσο τις πλατφόρμες της Profile — συμπεριλαμβανομένων των Finuevo για τραπεζικές εφαρμογές, Axia για επενδυτικές πλατφόρμες, Acumen για Χρηματοοικονομική διαχείριση, RiskAvert για διαχείριση κινδύνων και RegiStar για μετοχολόγια— όσο και το ευρύτερο τεχνολογικό οικοσύστημα του οργανισμού, από CRM, βάσεις δεδομένων, λογιστικά συστήματα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προχωρούν πλέον πέρα από τη χρήση απομονωμένων AI copilots. Η πραγματική πρόκληση είναι η ασφαλής σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με πραγματικές επιχειρησιακές διαδικασίες, ζωντανά δεδομένα και συστήματα καταγραφής (systems of record).

Το ProfileOne ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη, ενοποιώντας AI agents, ανθρώπινες εγκρίσεις, επιχειρησιακούς κανόνες, δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα και μηχανισμούς ελέγχου εκτέλεσης σε ένα ενιαίο, ελεγχόμενο λειτουργικό μοντέλο. Η διακυβέρνηση αποτελεί εγγενές στοιχείο της αρχιτεκτονικής του, μέσω παραμετροποιήσιμων μηχανισμών ασφαλείας (guardrails), ροών έγκρισης, πλήρους ιχνηλασιμότητας, δυνατότητας επεξήγησης των αποφάσεων και επιχειρησιακής δυνατότητας παρέμβασης.

«Η τεχνητή νοημοσύνη που περιορίζεται στην υποστήριξη μεμονωμένων εργασιών δεν μπορεί να προσφέρει την αξία που αναμένουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα», δήλωσε ο Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Profile. «Η πραγματική αλλαγή βρίσκεται στην ελεγχόμενη ενορχήστρωση (governed orchestration): στη σύνδεση του ΑΙ με τις επιχειρησιακές ροές, τα δεδομένα και τα πληροφοριακά συστήματα, ώστε οι οργανισμοί να μεταβαίνουν από την πληροφορία στην ελεγχόμενη εκτέλεση, χωρίς να χρειάζεται να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες υποδομές τους. Αυτή είναι η βασική αρχή πάνω στην οποία σχεδιάστηκε το ProfileOne: Οι άνθρωποι διακυβερνούν, το ΑΙ εκτελεί, το ProfileOne ενορχηστρώνει.»

Το ProfileOne στην πράξη - ενδεικτικές περιπτώσεις χρήσης:

  • Unified Client 360 & Next Best Action Engine: Ενοποιεί δεδομένα από την τραπεζική, τις χορηγήσεις, τις επενδύσεις, την εξυπηρέτηση πελατών και άλλα σημαντικά γεγονότα, ώστε να ιεραρχεί τις πλέον κατάλληλες επόμενες ενέργειες για κάθε πελάτη.
  • Relationship Manager & Advisor Copilot: Προετοιμάζει συνοπτικές ενημερώσεις, συγκεντρώνει πρόσφατα γεγονότα, στοιχεία χαρτοφυλακίου, εκκρεμότητες, επιχειρηματικές ευκαιρίες και προτεινόμενες ενέργειες σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.
  • Meeting-to-Action Agent: Μετατρέπει σημειώσεις ή απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες συναντήσεων σε περιλήψεις, καταγραφή προθέσεων και αναγκών του πελάτη, ενημερώσεις CRM, ενέργειες παρακολούθησης (follow-ups) και προσυμπληρωμένες επιχειρησιακές ροές εργασίας. Advisor Opportunity Factory: Αναλύει το χαρτοφυλάκιο κάθε Relationship Manager, εντοπίζοντας λήξεις προϊόντων, εισροές κεφαλαίων, αδρανή διαθέσιμα, κέρδη ή ζημίες, σημαντικά ορόσημα δανείων και ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων (cross-selling).
  • Portfolio Next Best Action: Προτείνει ενέργειες όπως αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίου (rebalancing), αξιοποίηση διαθέσιμης ρευστότητας, αντιμετώπιση κινδύνου υπερσυγκέντρωσης, διαχείριση λήξεων προϊόντων και επανεξέταση της καταλληλότητας των επενδύσεων.
  • Intelligent Loan Processing & Credit Decisioning: Επεξεργάζεται έγγραφα, εξάγει κρίσιμα δεδομένα, αναλύει τη συμπεριφορά του πελάτη και υποστηρίζει την αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου, παρέχοντας πλήρως εμπεριστατωμένες αποφάσεις και αναλυτικό ιστορικό ελέγχου (audit trail).
  • Lombard Lending Eligibility & Limit Recommendation: Υπολογίζει τις επιλέξιμες εξασφαλίσεις, τον προτεινόμενο δείκτη Loan-to-Value (LTV), τη διαθέσιμη δανειοδοτική ικανότητα και τα προεγκεκριμένα προϊόντα Lombard Lending.
  • AI Product & Campaign Workbench: Ορίζει ομάδες-στόχους (segments), ελέγχει την επιλεξιμότητα, εκτιμά την επιχειρηματική αξία και δημιουργεί περιεχόμενο καμπανιών, σενάρια κλήσεων, εργασίες και ροές εγκρίσεων.
  • Fund NAV Reconciliation Agent: Αξιοποιεί agentic AI την αυτοματοποίηση διαδικασιών, για την ανάλυση αποκλίσεων κατά τη συμφωνία του NAV αμοιβαίων κεφαλαίων, επιλύει αυτόματα τις συνήθεις εξαιρέσεις και κλιμακώνει μόνο τα πραγματικά ζητήματα διακανονισμού, παρέχοντας πλήρη τεκμηρίωση της λογικής των αποφάσεων και αναλυτικό ιστορικό ελέγχου.

Το ProfileOne έχει σχεδιαστεί για ταχεία και ευέλικτη υλοποίηση, είτε σε συνδυασμό με τις πλατφόρμες τραπεζικής, διαχείρισης περιουσίας, διαχείρισης κινδύνων και treasury της Profile είτε εντός του υφιστάμενου τεχνολογικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού.

Η αρχιτεκτονική του, βασισμένη σε σύγχρονα APIs, επιτρέπει την ταχεία διασύνδεση με υφιστάμενα συστήματα, διευκολύνοντας την ενορχήστρωση διαδικασιών, εφαρμογών και AI agents χωρίς σύνθετα έργα αντικατάστασης υποδομών. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να υιοθετήσουν σταδιακά το agentic AI, με σαφή διακυβέρνηση, μετρήσιμη επιχειρηματική αξία και ελάχιστη διατάραξη της λειτουργίας.

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