Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Η διοίκηση της Προοδευτικής Α.Τ.Ε. με ανακοίνωση της, μεταξύ άλλων, διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί ύπαρξης κεφαλαίων τα οποία δεν έχουν λογιστικά ή ουσιαστικά δικαιολογηθεί, ενώ προειδοποιεί με νομικές κινήσεις.

Σε συνέχεια της από 06/07/2026 ανακοίνωσης της Εταιρείας και σε απάντηση σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR), του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και κατόπιν δημοσιευμάτων και αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης που περιέχουν ανακριβείς και αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με την Εταιρεία και τη διοίκησή της, ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

1. Επί του ισχυρισμού περί δήθεν αδικαιολόγητης απώλειας ή διάθεσης κεφαλαίων

Η Εταιρεία διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί ύπαρξης κεφαλαίων τα οποία δεν έχουν λογιστικά ή ουσιαστικά δικαιολογηθεί. Η Εταιρεία δηλώνει ότι το σύνολο των κεφαλαίων της είναι πλήρως καταγεγραμμένο στις οικονομικές της καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και ελέγχονται από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Κατόπιν συγκεκριμένου δημοσιεύματος, η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

2. Επί του ισχυρισμού περί δήθεν ανύπαρκτου επενδυτικού κεφαλαίου (Fund)

Η Εταιρεία διαψεύδει τον ισχυρισμό ότι το επενδυτικό σχήμα (fund), LDA Capital, με το οποίο έχει συνάψει σχετική ενεργή Σύμβαση για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και η οποία έχει γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό, δεν υφίσταται. Το συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα έχει προβεί σε δεκάδες παρόμοιες επενδύσεις παγκοσμίως και σε εταιρείες εισηγμένες κάτω από την ομπρέλα του Euronext.

3. Επί των ισχυρισμών περί παραβίασης δικαστικής απόφασης

Η Εταιρεία επισημαίνει ότι η μετάθεση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από την 2α Ιουλίου 2026 στην 15η Σεπτεμβρίου 2026 έλαβε χώρα νομίμως, δυνάμει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για τους λόγους που είχαν ήδη γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό με την από 1.7.2026 ανακοίνωση της Εταιρείας καθώς και σχετικών συστάσεων και αιτημάτων μετόχων.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν αξιολόγησης των συνθηκών υπό τις οποίες επρόκειτο να διεξαχθεί η διαδικασία εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι, υπό τα υφιστάμενα δεδομένα, δεν είχε διαμορφωθεί επαρκές χρονικό περιθώριο για την ευρύτερη υποβολή υποψηφιοτήτων και την ολοκληρωμένη ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τα χαρακτηριστικά, την εμπειρία και την καταλληλόλητα των υποψηφίων, στοιχεία που είναι κρίσιμα για τη λήψη μίας τεκμηριωμένης απόφασης επί ενός ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έκρινε ότι η παροχή πρόσθετου χρόνου για τη διεύρυνση της δεξαμενής υποψηφιοτήτων, την αξιολόγηση προσώπων με υψηλή επιστημονική, επαγγελματική και διοικητική εμπειρία και την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των μετόχων εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και συμβάλλει στην ανάδειξη ενός Διοικητικού Συμβουλίου που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διοίκησης μιας εισηγμένης εταιρείας, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των μετόχων.»

Η ως άνω μετάθεση δεν συνιστά παράβαση ή αγνόηση της υπ' αριθμ. 3623/2026 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), η οποία εξακολουθεί να τηρείται ως προς το περιεχόμενο και τον σκοπό της, δεδομένου ότι η νέα Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει οριστεί με την ίδια ημερήσια διάταξη και η σχετική Πρόσκληση έχει ήδη υποβληθεί προς δημοσίευση στο ΓΕ.ΜΗ.

4. Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας άσκησης κάθε προσήκοντος ποινικού και αστικού ένδικου μέσου κατά παντός υπευθύνου για τη διάδοση ανακριβών, δυσφημιστικών ή παραπλανητικών πληροφοριών εις βάρος της Εταιρείας, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν δυσμενώς την τιμή της μετοχής της και να παραπλανούν το επενδυτικό κοινό, κατά παράβαση, μεταξύ άλλων, του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (MAR) περί χειραγώγησης της αγοράς μέσω διάδοσης πληροφοριών.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει άμεσα και πλήρως το επενδυτικό κοινό και τις Αρμόδιες Αρχές για κάθε ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.