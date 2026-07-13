Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

Η Safe Bulkers, Inc. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 13 Ιουλίου 2026 το Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά 6.893 νέων άυλων, ονομαστικών, κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,001 δολαρίων η καθεμία.

Οι νέες μετοχές εκδόθηκαν και διατέθηκαν στα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης μετοχικών κινήτρων (equity compensation plan) για τους ανεξάρτητους διοικητικούς συμβούλους. Το πρόγραμμα είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 2 Ιουνίου 2020 και από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 3 Αυγούστου 2020.

Μετά την έκδοση των νέων μετοχών, ο συνολικός αριθμός των εκδομένων κοινών μετοχών της εταιρείας αυξήθηκε από 101.826.580 σε 101.833.473.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens θα ξεκινήσει στις 15 Ιουλίου 2026, ενώ η τιμή έναρξης θα καθοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens και την ισχύουσα Απόφαση 26 του Χρηματιστηρίου.

Η εταιρεία επισημαίνει επίσης ότι δεν απαιτήθηκε η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση, καθώς η συγκεκριμένη έκδοση εμπίπτει στην εξαίρεση που προβλέπεται από το άρθρο 1 παράγραφος 5(α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.