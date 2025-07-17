Πες το με μία αφιέρωση - Μέσω του opaponline.gr οι fans των London Grammar έστειλαν τα δικά τους μηνύματα

Πόσα μπορεί να πει μια αφιέρωση; Aν κρίνουμε από τους fans των London Grammar που βρέθηκαν στο Release Athens Festival μάλλον πολλά! Το opaponline.gr ήταν στην καρδιά της πιο ατμοσφαιρικής συναυλίας του Release Athens Festival και έψαξε εκείνους που όχι μόνο ακούνε παντού London Grammar, αλλά και εκείνους που ήθελαν να αφιερώσουν τα αγαπημένα τους κομμάτια σε φίλους, σχέσεις, ακόμα και…εχθρούς!

Δείτε το βίντεο με τις αφιερώσεις του κόσμου:

https://www.youtube.com/shorts/EjIL9sYDuAg?feature=share

Zεις την εμπειρία από το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr

Οι χιλιάδες επισκέπτες του μεγαλύτερου μουσικού φεστιβάλ έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τις πιο πολυσυζητημένες συναυλίες του καλοκαιριού με…θέα από ψηλά, στο VIP μπαλκόνι του opaponline.gr.

Προκειμένου να διεκδικήσει κανείς την αναβάθμιση του εισιτηρίου του και να ζήσει αυτή τη μοναδική VIP εμπειρία, χρειάζεται να γυρίσει τον ηλεκτρονικό τροχό του opaponline.gr που βρίσκεται στην Πλατεία Νερού. Ακόμη, όμως, και αν δεν πετύχει το συγκεκριμένο έπαθλο μπορεί να διεκδικήσει άλλα δώρα, όπως αναμνηστικά, δωρεάν αναψυκτικά, ή 100 συμμετοχές στον διαγωνισμό* του opaponline.gr για ένα Playstation 5 PRO. Για τον διαγωνισμό ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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