ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία κέρδη 2,71% - Υψηλά δεκαετίας για Eurobank και Εθνική Τράπεζα
Σχόλια Αγοράς
17:46 - 14 Αυγ 2025

Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία κέρδη 2,71% - Υψηλά δεκαετίας για Eurobank και Εθνική Τράπεζα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Θετική εικόνα διατήρησε την Πέμπτη (14/8) το  Χρηματιστήριο Αθηνών, παρουσιάζοντας ανθεκτικότητα απέναντι στις πιέσεις που επικράτησαν διεθνώς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,12%, κλείνοντας στις 2.126,18 μονάδες. Η διακύμανση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ήταν περίπου 15 μονάδες, με υψηλό τις 2.135,29 και χαμηλό τις 2.120,37 μονάδες. Ο σημερινός τζίρος στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε στα 206,1 εκατομμύρια ευρώ, με τον συνολικό όγκο των συναλλαγών να ανέρχεται σε 38,8 εκατομμύρια τεμάχια..Έτσι, το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε και δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα με κέρδη, σημειώνοντας άνοδο +2,52% στο τετραήμερο.

Σημειώνεται ότι με το σημερινό θετικό κλείσιμο, το ΧΑ διεύρυνε το σερί κερδών του για ένατη συνεχόμενη συνεδρίαση, κινούμενο σε επίπεδα που αποτελούν ρεκόρ δεκαπενταετίας.

Ιδιαίτερα καλά κινήθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με Eurobank και Εθνική Τράπεζα να σημειώνουν νέα υψηλά 10ετίας (από τον Νοέμβριο του 2015). Η ΔΕΗ ήταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, φτάνοντας σε επίπεδα που είχε να δει από το 2009.

Η Aktor ξεπέρασε το φράγμα των 7 ευρώ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ 17ετίας (από τον Ιανουάριο του 2008), ενώ η Aegean έφτασε ενδοσυνεδριακά τα 14,5 ευρώ, κλείνοντας σε ιστορικά υψηλά.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή η αγορά θα παραμείνει κλειστή λόγω του Δεκαπενταύγουστου.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2025 - 17:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Θα επαναλάμβανε ο Κεφαλογιάννης τη δήλωση περί θωρακισμένης χώρας στην αντιπυρική περίοδο;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Θα επαναλάμβανε ο Κεφαλογιάννης τη δήλωση περί θωρακισμένης χώρας στην αντιπυρική περίοδο;

ΗΠΑ: Άλμα 0,9% στον πληθωρισμό χονδρικής τον Ιούλιο - Στο 3,3%
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Άλμα 0,9% στον πληθωρισμό χονδρικής τον Ιούλιο - Στο 3,3%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Εθνική Τράπεζα πρωταγωνιστεί για 2η χρονιά στο Panathēnea Festival
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Εθνική Τράπεζα πρωταγωνιστεί για 2η χρονιά στο Panathēnea Festival

Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση της καινοτομίας στην υγεία και τη βιοτεχνολογία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Νέο HealthTech Cluster για την ενίσχυση της καινοτομίας στην υγεία και τη βιοτεχνολογία

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2360 μονάδες - Κρίσιμη δοκιμασία οι 2400 για το ΓΔ
Αναλύσεις

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2360 μονάδες - Κρίσιμη δοκιμασία οι 2400 για το ΓΔ

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου
Ναυτιλία

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/06/2026 - 13:15

ΔΕΗ: Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Ιούνιο

Εμπορεύματα
01/06/2026 - 13:02

Νέο ράλι στο πετρέλαιο εν μέσω αβεβαιότητας – Σημαντικά κέρδη και για το φυσικό αέριο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:45

Ifo: Ριζική αναμόρφωση επιδομάτων στη Γερμανία με θετικό αποτύπωμα σε εργασία και προϋπολογισμό

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
01/06/2026 - 12:38

ΗΣΑΠ: Πιλοτική λειτουργία ΑΙ καμερών στον Περισσό για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής – Νέα πρόστιμα σε ισχύ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 12:30

Μπελέρης για επένδυση €4 δισ. στην Αλβανία: «Χρησιμοποιούν τον Κούσνερ ως φόβητρο»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ