Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία κέρδη 2,71% - Υψηλά δεκαετίας για Eurobank και Εθνική Τράπεζα

Θετική εικόνα διατήρησε την Πέμπτη (14/8) το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρουσιάζοντας ανθεκτικότητα απέναντι στις πιέσεις που επικράτησαν διεθνώς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 0,12%, κλείνοντας στις 2.126,18 μονάδες. Η διακύμανση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας ήταν περίπου 15 μονάδες, με υψηλό τις 2.135,29 και χαμηλό τις 2.120,37 μονάδες. Ο σημερινός τζίρος στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε στα 206,1 εκατομμύρια ευρώ, με τον συνολικό όγκο των συναλλαγών να ανέρχεται σε 38,8 εκατομμύρια τεμάχια..Έτσι, το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε και δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα με κέρδη, σημειώνοντας άνοδο +2,52% στο τετραήμερο.

Σημειώνεται ότι με το σημερινό θετικό κλείσιμο, το ΧΑ διεύρυνε το σερί κερδών του για ένατη συνεχόμενη συνεδρίαση, κινούμενο σε επίπεδα που αποτελούν ρεκόρ δεκαπενταετίας.

Ιδιαίτερα καλά κινήθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με Eurobank και Εθνική Τράπεζα να σημειώνουν νέα υψηλά 10ετίας (από τον Νοέμβριο του 2015). Η ΔΕΗ ήταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, φτάνοντας σε επίπεδα που είχε να δει από το 2009.

Η Aktor ξεπέρασε το φράγμα των 7 ευρώ, καταγράφοντας νέο ρεκόρ 17ετίας (από τον Ιανουάριο του 2008), ενώ η Aegean έφτασε ενδοσυνεδριακά τα 14,5 ευρώ, κλείνοντας σε ιστορικά υψηλά.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή η αγορά θα παραμείνει κλειστή λόγω του Δεκαπενταύγουστου.