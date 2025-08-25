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Επενδυτικές ροές €1,5 δισ. έχουν κατευθυνθεί σε αγορές μετοχών στο ΧΑ το 2025
Σχόλια Αγοράς
08:08 - 25 Αυγ 2025

Επενδυτικές ροές €1,5 δισ. έχουν κατευθυνθεί σε αγορές μετοχών στο ΧΑ το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Πτωτική η προηγούμενη εβδομάδα στο ΧΑ (ΓΔ -1%) μετά από το ανοδικό σερί του προηγούμενου διμήνου, με την αγορά να συνεχίζει πάντως τις υψηλές πτήσεις στους τζίρους (μέσο όρο Αυγούστου στα 240 εκ. και συνολικά στο έτος στα 205 εκ.) αλλά και στο επενδυτικό ενδιαφέρον το οποίο παραμένει ενεργό με εναλλαγές σε κλάδους (ΔΤΡ -2% στην εβδομάδα) αλλά και σε επιμέρους κεφαλαιοποίηση (με έμφαση τελευταία σε μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης).

Στα θετικά της συνεδρίασης της Παρασκευής η αντίδραση σε ΑΛΦΑ, ΕΛΠΕ, ΣΑΡ και όμιλο Βιοχάλκο στην υψηλή κεφαλαιοποίηση αλλά και σε ΑΔΜΗΕ και ΑΒΑΞ στην μεσαία.

Σε κάθε περίπτωση το ανοδικό μηνιαίο σερί (10ος συνεχόμενος ανοδικός μήνας) συνεχίζεται με τον Αύγουστο να καταγράφει απόδοση +5,5% λίγες μόνο συνεδριάσεις πριν το πέρας του 8ου μήνα του έτους , με την ετήσια απόδοση να σκαρφαλώνει στο εντυπωσιακό +43,2%.

Οδηγός και πρωταθλητής ο τραπεζικός κλάδος (ΔΤΡ +79%) που έχει δώσει τον τόνο και στην υπόλοιπη αγορά, με αποτέλεσμα την απρόσμενη υπεραπόδοση του ΧΑ έναντι όλων των ευρωπαϊκών – και όχι μόνο – χρηματιστηρίων (ενδεικτικά Dax +22,4% και S&P +10%).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην παραπάνω συνθήκη ουσιαστικό ρόλο έχουν παίξει οι επενδυτικές ροές από το εξωτερικό που με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ στο εξάμηνο φτάνουν στα 8,9 δις ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,5 δις κατευθύνθηκαν σε αγορές μετοχών στο ΧΑ.

Οι δηλώσεις του διοικητή της Fed Powell στο συμπόσιο του Jackson Hole που παρά τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς (ειδικά για την απασχόληση και τους δασμούς) ουσιαστικά προανήγγειλε μειώσεις επιτοκίων του δολαρίου , οδήγησε τους αμερικάνικους δείκτες σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα με τους αγοραστές να αναλαμβάνουν και πάλι δράση.

Σε τεχνικό επίπεδο το ΧΑ έχοντας εκπλήξει θετικά ακόμα και τους πλέον αισιόδοξους της αγοράς έχει δημιουργήσει ένα ανάχωμα σε πιθανές ρευστοποιήσεις αρχικά στα επίπεδα των 2080 μονάδων και ευρύτερα πάνω από τις 2000 μονάδες, ενώ στο ανοδικό σενάριο sky is the limit υπό την προϋπόθεση βέβαια μιας πιθανής ειρηνευτικής λύσης στην πόλεμο της Ουκρανίας(που θα μειώσει ουσιαστικά το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών αυξάνοντας την αγοραστική τους δύναμη και βελτιώνοντας σημαντικά τα ebitda και τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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