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Η ψήφος εμπιστοσύνης της Chevron μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι στο ΧΑ
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09:32 - 11 Σεπ 2025

Η ψήφος εμπιστοσύνης της Chevron μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι στο ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
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Η πολυαναμενόμενη συμμετοχή του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού Chevron  - μαζί με τα ΕΛΠΕ - στα κοιτάσματα νοτίως της Κρήτης αλλάζει το momentum στην γεωπολιτική σκακιέρα της ΝΑ Μεσογείου με πολλαπλές αναγνώσεις (διπλωματικές, στρατηγικές, οικονομικές κα), σε μια διαδικασία που τώρα ξεκινάει αλλά σηματοδοτεί πολλά περισσότερα από μια απλή επενδυτική απόφαση.

Είναι μια ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης στην χώρα για την σημαντικότητά της στην περιοχή , παίρνοντας πόντους απέναντι στη γειτονική Τουρκία και στέλνοντας τα απαραίτητα μηνύματα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ίσως η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ο καταλύτης που έψαχνε εδώ και εβδομάδες η αγορά για να αλλάξει το τσιπάκι που την έχει εγκλωβίσει σε ένα στενό εύρος διακύμανσης (2000-2035) και να ξανακοιτάξει προς τα υψηλά του Αυγούστου.

Η βοήθεια που παίρνει το ΧΑ τελευταία από τα εταιρικά αποτελέσματα εξαμήνου είναι περιορισμένη (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΧΑ) και μόνο τα macro (πληθωρισμός, ανεργία, πλεονάσματα, τουρισμός) κινούνται βοηθητικά στις αποτιμήσεις.

Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που αρκετές εισηγμένες (ΕΤΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, BOCHGR κα) είναι πολύ ενεργές στην ομολογιακή αγορά επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν την θετική συγκυρία (ελληνική 10ετία στο 3,39% χαμηλότερα από Γαλλία και Ιταλία).

Τεχνική υπέρβαση των 2035 μονάδων πιστεύουμε ότι θα απελευθερώσει συσσωρευμένη δυναμική με πιθανή την επαναφορά του σεναρίου για νέα ανοδική κίνηση προς το τέλος του έτους.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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