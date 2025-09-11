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Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς – Τι αλλάζει από φέτος
Ειδήσεις
08:41 - 11 Σεπ 2025

Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς – Τι αλλάζει από φέτος

Reporter.gr Newsroom
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Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκινά σήμερα, Πέμπτη (11/9), η νέα σχολική χρονιά για όλα τα σχολεία της χώρας – δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, θα παρευρεθεί στην Ξάνθη, όπου θα επισκεφθεί συνολικά πέντε σχολεία όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων δύο Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων. Επίσης, αναμένεται να επισκεφθεί και σχολεία της μειονότητας, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η σχολική χρονιά 2025-26 ξεκινά με σημαντικές ενισχύσεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 9.816 νέοι διορισμοί. Από αυτούς, 8.223 αφορούν μόνιμους εκπαιδευτικούς, με 5.627 θέσεις στη Γενική Εκπαίδευση και 3.196 στην Ειδική Αγωγή. Επιπλέον, προσλήφθηκαν 993 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.

Παράλληλα, στην πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών προσελήφθησαν 18.566 εκπαιδευτικοί για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καλύπτοντας τόσο την Ειδική Αγωγή όσο και τη Γενική Εκπαίδευση. Συμπληρωματικά, προστέθηκαν και 6.225 μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Από την προηγούμενη σχολική χρονιά, το υπουργείο έχει θεσπίσει 600 νέες θέσεις ψυχολόγων και 600 κοινωνικών λειτουργών για την υποστήριξη 3.000 σχολείων, ενισχύοντας έτσι τη μαθητική φροντίδα και ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Το φετινό έτος εισάγει επίσης νέα προσέγγιση στη διδακτέα ύλη για το δημοτικό και το γυμνάσιο. Η ύλη πλέον χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: βασική – υποχρεωτική, που διασφαλίζει τις θεμελιώδεις γνώσεις, και προαιρετική – πρόσθετη, που δίνει στον εκπαιδευτικό ελευθερία να προσαρμόζει το μάθημα σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της τάξης.

Ο σχεδιασμός αυτός ευθυγραμμίζεται με τα νέα προγράμματα σπουδών και το επικείμενο σύστημα του πολλαπλού βιβλίου, το οποίο θα εφαρμοστεί πλήρως από το σχολικό έτος 2026-27. Ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση στα νέα σχολικά βιβλία μέχρι και την Α’ Λυκείου μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, προκειμένου να προετοιμαστούν για την τελική επιλογή των διδακτικών βιβλίων την άνοιξη του 2026. Η έντυπη διανομή τους στα σχολεία αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σημειώνεται ότι, από φέτος, εντάσσεται στα προγράμματα σπουδών της Γ' Γυμνασίου το νέο μάθημα των Οικονομικών. Επίσης, η ιδέα του πολλαπλού βιβλίου αρχίζει να εφαρμόζεται πιλοτικά στη Λογοτεχνία, με ενσωμάτωση ολόκληρων λογοτεχνικών έργων, καθώς και μέσω της πλατφόρμας eVivlio που προσφέρει πρόσβαση σε ψηφιακά και ακουστικά βιβλία.

Σημαντικά βήματα έχουν γίνει και στον τομέα των σχολικών υποδομών. Σε 431 σχολεία πραγματοποιήθηκαν έργα εκσυγχρονισμού, με τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Επιπλέον, ξεκινούν τη λειτουργία τους 12 νέα Δημόσια Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια σε Αττική, Μακεδονία και Θράκη.

Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί και η επαναλειτουργία του δημοτικού σχολείου στην Ψέριμο μετά από 27 χρόνια, ενώ ξεκινούν για πρώτη φορά το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας στην Πετρούσα, το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Μηλεών στα Καλά Νερά Μαγνησίας και το πρώτο ΕΠΑΛ εντός σωφρονιστικού ιδρύματος, στις φυλακές της Λάρισας.

Για τους μικρότερους μαθητές, ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα «Λαχανόκηποι στα σχολεία», το οποίο επιδιώκει να συνδυάσει τη βιώσιμη ανάπτυξη με τη δημιουργική και συνεργατική μάθηση.

Τέλος, συνεχίζεται και για τη νέα σχολική χρονιά το Ψηφιακό Φροντιστήριο, το οποίο κατά την περσινή χρονιά έτυχε θετικής αποδοχής από την εκπαιδευτική κοινότητα, προσφέροντας επιπλέον υποστήριξη στους μαθητές μέσω διαδικτύου.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 09:43
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