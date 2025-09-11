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Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση αυτοκινήτου του 2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07:29 - 11 Σεπ 2025

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση αυτοκινήτου του 2025

Νίκος Λιβανός
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Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) στον κόσμο, χρησιμοποίησε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή έκθεση αυτοκινήτου του 2025 για να επιβεβαιώσει τα σχέδια παραγωγής του πρώτου εργοστασίου της στην ήπειρο και να παρουσιάσει στο κοινό το δεύτερο Super Hybrid μοντέλο της, το SEAL 6 DM-i TOURING.

Στην επίσημη συνέντευξη τύπου της εταιρείας στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, επιβεβαίωσε σημαντικές εξελίξεις για το DOLPHIN SURF, το πρόσφατα λανσαρισμένο compact EV που κατέκτησε τον τίτλο «World Urban Car of the Year». Το πιο προσιτό μοντέλο της BYD στην Ευρώπη απέσπασε την κορυφαία βαθμολογία ασφάλειας των πέντε αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, αποδεικνύοντας ότι η αταλάντευτη δέσμευση της εταιρείας στην τεχνολογική καινοτομία και εξέλιξη δημιούργησε ένα αυτοκίνητο που ξεχωρίζει στην κατηγορία compact EV.

Επιπλέον, η κα Li επιβεβαίωσε ότι το DOLPHIN SURF θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα κατασκευάζεται στο νέο εργοστάσιο της BYD στο Szeged, Ουγγαρία, με την έναρξη λειτουργίας του να προγραμματίζεται για το τέλος του 2025. Το DOLPHIN SURF θα σηματοδοτήσει το ξεκίνημα της παραγωγής μοντέλων BYD στην Ευρώπη για την ευρωπαϊκή αγορά.

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Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Η Ευρώπη αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική αγορά για εμάς, γι’ αυτό είναι φυσικό να επιβεβαιώσουμε εδώ, στη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου της ηπείρου για το 2025, ότι το εμβληματικό μας μοντέλο DOLPHIN SURF θα είναι το πρώτο όχημα που θα κατασκευάζεται στην Ουγγαρία. Έχουμε παραμείνει σταθεροί στη δέσμευσή μας για το εν λόγω project και ανυπομονούμε να ξεκινήσει η πώληση αυτοκινήτων ευρωπαϊκής παραγωγής. Η αξιολόγηση του Euro NCAP αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα για το DOLPHIN SURF καθώς το «World Urban Car of the Year» της γκάμας μας κατέχει πλέον την κορυφαία αναγνώριση στην Ευρώπη για την ασφάλεια. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η τεχνολογική μας προσέγγιση προσφέρει ουσιαστικά και απτά οφέλη στους πελάτες».

Η κα Li επιβεβαίωσε επίσης ότι η πολυαναμενόμενη τεχνολογία Flash Charging της BYD προχωρά κανονικά για την Ευρώπη και ότι οι εγκαταστάσεις θα ξεκινήσουν νωρίτερα από το προβλεπόμενο, με 200-300 σταθμούς να προγραμματίζονται μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2026. Η premium μάρκα DENZA θα ηγηθεί της εφαρμογής της επαναστατικής τεχνολογίας Flash Charging.

Με την ευκαιρία της έκθεσης, η BYD ανακοίνωσε το νέο της πρόγραμμα BYD Certified Pre-Owned, σχεδιασμένο να προσφέρει επιπλέον σιγουριά σε όσους επιλέγουν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ως βήμα προς την κινητικότητα νέας ενέργειας. Όλα τα οχήματα που διατίθενται μέσω του προγράμματος υποβάλλονται σε έλεγχο 179 σημείων, συνοδεύονται από εγγύηση ότι η κατάσταση της μπαταρίας θα είναι τουλάχιστον 90% και υποστηρίζονται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών, όπως εγγύηση, οδική βοήθεια και υπηρεσίες δεδομένων. Η αγορά ενός μεταχειρισμένου οχήματος BYD Certified προσφέρει εμπειρία αντίστοιχη με την αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου.

Στην επίσημη συνέντευξη Τύπου της BYD στην IAA, το παρών έδωσε το νέο SEAL 6 DM-i TOURING, το πιο πρόσφατο Super Hybrid με τεχνολογία DM και το πρώτο combi της BYD που έκανε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, προσφέροντας συνδυασμένη αυτονομία πάνω από 1.300km.

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