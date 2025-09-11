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Γεωπολιτικό «αποκούμπι» Chevron στη «φουρτούνα» στην Αν. Μεσόγειο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08:28 - 11 Σεπ 2025

Γεωπολιτικό «αποκούμπι» Chevron στη «φουρτούνα» στην Αν. Μεσόγειο

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία με τις προκλήσεις του εξ ανατολών γείτονα συνεχείς, μπαίνει και πάλι σε τροχιά το σχετικό εθνικό πρόγραμμα,για αξιοποίηση των πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, πλέον, με αμερικανική «σφραγίδα».

Έτσι, μετά από καθυστερήσεις, αποχώρηση της TOTAL, η κατάθεση ενδιαφέροντος στο σχετικό διαγωνισμό, για έρευνες νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου από την κοινοπραξία Chevron – HellenIQ Energy έρχεται ως «μάννα εξ ουρανού» για την κυβέρνηση, που ήδη, είναι στη «γωνία» λόγω των εξελίξεων σε όλα τα μέτωπα ενδιαφέροντος.

Ουσιαστικά το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκει «αποκούμπι» στη Chevron σε μια περίοδο που έχουν αμφισβητηθεί οι επιλογές της, κυρίως, έναντι της Ρωσίας, αλλά και αναζητά απεγνωσμένα διόδους στο σύστημα Τράμπ.

Προφανώς για να εκτιμηθεί συνολικά, σε πολιτικό επίπεδο, η εμπλοκή του αμερικανικού κολοσσού θα πρέπει να φανεί και το εύρος των λεπτομερειών της σύμβασης. Για τα, δε, οικονομικά οφέλη, θα πρέπει η χώρα να περιμένει αρκετά χρόνια, μέχρι να γίνει δοκιμαστική γέωτρηση, προς εκτίμηση των κοιτασμάτων, κάτι που προσδιορίζεται για το τέλος της δεκαετίας.

Ωστόσο με το αμερικανικό ενδιαφέρον κατατεθειμένο, είναι προφανές ότι αναδεικνύεται ο ρόλος της χώρας. Άλλωστε τα δυο θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, για τα οποία καταθέτει το ενδιαφέρον του στην Ελληνικη πολιτεία ο αμερικανικός κολοσσός της Chevron, έχουν χαραχθεί στη μέση γραμμή του θαλάσσιου χώρου μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης ενώ το ένα από τα δυο βρίσκεται εντός της χάραξης του περίφημου Τουρκο- Λιβυκού Μνημονίου.

Πέρα, βέβαια από τη Chevron, η ExxonMobil σε κοινοπραξία με την HellenIQ Energy (70%-30%) έχουν αναλάβει τις έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα «Δυτικά της Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά της Κρήτης» κάτι που καταδεικνύει ότι η εμπέδωση των εθνικών συμφερόντων στη θάλλασα περνά μέσα από τους αμερικανικούς κολοσσούς και την Ουάσιγκτον. Κάτι ανάλογο έχει γίνει και στην Κυπριακή ΑΟΖ.

Ήδη, πάντως, τη γεωπολιτική σημασία της εξέλιξης ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για «κομβικό βήμα» που αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη, κάτι που αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ε.Ε. αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε στο πλαίσιο περιοδείας του στο Χαϊδάρι, προαναγγέλλοντας τη σημερινή του συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταν Μπέργκαμ, επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας του Λευκού Οίκου.

Ενδεικτική της θετικής πρόσληψης από την ελληνική κυβέρνηση του μηνύματος αυτού είναι η χθεσινή δήλωση του κ. Παπασταύρου ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Ελλάδας και ότι πρόκειται για εξέλιξη «Ελπίδας και Προοπτικής».

Ο κ. Παπασταύρου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σημασία της παρουσίας του αμερικανικού κολοσσού στην Ελλάδα αναφερόμενος στην εθνική αυτοπεποίθηση, με την οποία η χώρα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η κυβέρνηση κατέληξε ο κ. Παπασταύρου εκπληρώνει το καθήκον της προς τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή».

Η διαδικασία

Να σημειωθεί ότι τα επόμενα στάδια περιλαμβάνουν αξιολόγηση των προσφορών, έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο της σύμβασης και κύρωση από τη Βουλή. Πάντως, κυβερνητικές πηγές παραπέμπουν σε σύμπτυξη των χρόνων, ώστε άμεσα να στρωθεί ο δρόμος για τις έρευνες για ξεκινήσουν στις αρχές του 2026.

Στο μεταξύ, σήμερα εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, η οποία σύμφωνα με το νόμο θα πρέπει να καταλήξει εντός 60 ημερών. Μετά το στάδιο αυτό απαιτούνται άλλες 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για τη σύναψη των συμβάσεων μεταξύ της αρμόδιας κρατικής αρχής, της Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε (ΕΔΕΥΕΠ) και της κοινοπραξίας Chevron - HellenIQ Energy για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου (Νότια Κρήτη 1, Νότια Κρήτη 2, Νότια Πελοπόννησος και Α2). Στη συνέχεια θα πρέπει να ελεγχθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να επικυρωθούν από τη Βουλή.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2025 - 13:24
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