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Χρηματιστήριο: Με 3Χ3 στο... κατώφλι των 2.100 μονάδων
Σχόλια Αγοράς
17:43 - 09 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο: Με 3Χ3 στο... κατώφλι των 2.100 μονάδων

Reporter.gr Newsroom
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Διεύρυνε τα κέρδη του το Χρηματιστήριο Αθηνών την Πέμπτη (9/10), με την τρίτη συνεχόμενη θετική του συνεδρίαση να φέρνει τον ΓΔ στο κατώφλι των 2.100 μονάδων.

Η αναβάθμιση του ΧΑ από τον FTSE Russell σε καθεστώς «ανεπτυγμένης αγοράς» ασφαλώς είναι ενισχυτική, με τις τράπεζες να επιτυγχάνουν νέο ρεκόρ 10ετίας.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη +0,69% στις 2.098,05 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.104,90 μονάδων. Τα κέρδη του ΓΔ αγγίζουν το +3,14% τον Οκτώβριο και το +42,76% μέσα στο 2025.

ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ και ΑΛΦΑ σημείωσαν νέο ρεκόρ 10ετίας, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η ΠΕΙΡ.

Η Intralot χτύπησε το καμπανάκι με 1,26 δισ. νέες μετοχές να εισάγονται μετά την αύξηση κεφαλαίου και τα κέρδη να ξεπερνούν το 1%.

H ΔΕΗ ξεχώρισε στο υπόλοιπο ταμπλό με κέρδη 2,39%, χάρη στην έκθεση της Mediobanca. Η CENER (+2,43%) είχε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ άνω του 2% κινήθηκαν επίσης MOH και ΙΝΤΚΑ.

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