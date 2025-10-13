Χρηματιστήριο: Μόλις -1% από τα υψηλά 15ετίας - Πώς μπορεί να ξεπεράσει τον εαυτό του

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το γεγονός της εβδομάδας που πέρασε - ίσως και του έτους ολόκληρου – ήταν η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και σταδιακή πορεία προς μια μόνιμη ειρηνευτική διαδικασία, κάτι που επισκιάζει οτιδήποτε άλλο γεωπολιτικό ή χρηματοοικονομικό συμβαίνει γύρω μας.

Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς σημαντικές υποχωρήσεις, αποτελεί σίγουρα μια θετική εξέλιξη πως θα δώσει πόντους στις αγορές μετοχών και ομολόγων. Σίγουρα θα βοηθήσει και τη χώρα μας λόγω και της γειτνίασης με την ΜΑ αλλά και της ισχυρής συμμαχίας με το Ισραήλ και τις πιθανές συνέργειες στο κομμάτι της ανοικοδόμησης.

Η ελληνική αγορά είχε την προηγούμενη εβδομάδα και την θετική έκθεση από τον οίκο FTSE Russell για μετάταξη σε Ανεπτυγμένη (από αναπτυσσόμενη) αγορά με ημερομηνία ισχύος τον Σεπτέμβριο του 2026, κάτι που αφήνει τους επενδυτές (και αυτούς που θα πρέπει να αποχωρήσουν αλλά και τους νέους που θα πρέπει να εισέλθουν στην αγορά) σε μια ιδιαίτερη κατάσταση για το πότε και με ποιον τρόπο θα λάβουν χώρα οι εισροές/εκροές που με βάση πρόσφατη έκθεση της JP Morgan θα αφορά συνολικά ποσό κοντά στα 2,8 δις ευρώ.

Το σημαντικότερο στην όλη διαδικασία έχει να κάνει με το πιθανό ματσάρισμα εντολών (στην περίπτωση ομόσταυλων funds) ή με την πιθανότητα τα funds που ήδη βρίσκονται στην αγορά – και καταγράφουν τεράστιες υπεραξίες τα τελευταία χρόνια – να αποχωρήσουν νωρίτερα δημιουργώντας ένα plateau στην αγορά μέχρι την εμφάνιση των νέων επενδυτών των DM.

Τα παραπάνω ερωτήματα θα απαντηθούν εν καιρώ, για την ώρα στο ΧΑ επανήλθε την εβδομάδα που πέρασε ο καλοκαιρινός ενθουσιασμός με τον ΓΔ να αναρριχάται σε υψηλό δύο μηνών στις 2100 μονάδες (μόλις -1% από τα υψηλά 15ετίας) με την εβδομαδιαία απόδοση στο +1,6%, την μηνιαία στο +3,7% και την ετήσια στο εντυπωσιακό +43,6%.

Ακόμα πιο εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις του τραπεζικού κλάδου που ουσιαστικά είναι ο τροφοδότης της χρηματιστηριακής ανάκαμψης, με τον ΔΤΡ στο +8% στον μήνα και στο +91,6% στον χρόνο, σίγουρα στην καλύτερη χρονιά από την ελληνική κρίση και μετά (2010) και με την υποστήριξη των εξαιρετικών μεγεθών εξαμήνου (κέρδη 2,5 δις) , τις μεγάλες επαναγορές μετοχών αλλά και τα προμερίσματα που έχουν ανακοινωθεί για τον Νοέμβριο.

Η παραπάνω εικόνα έχει και την μόνιμη συμπαράσταση διεθνών οίκων , με τα πιο πρόσφατα παραδείγματα την σχεδόν ταυτόχρονη δημοσίευση θετικών εκθέσεων για την ελληνική αγορά – αλλά και για επιμέρους μετοχές και κλάδους – από τις JP Morgan, Goldman Sachs & Jefferies με τιμές στόχους αρκετά υψηλότερους και συνολικά ψήφο εμπιστοσύνης στο ΧΑ.

Το ζητούμενο για την ελληνική αγορά

Με το διεθνές κλίμα να δίνει ιστορικά ρεκόρ στους κυριότερους χρηματιστηριακούς δείκτες (S&P, Nasdaq, Dax, etc),το ζητούμενο για την ελληνική αγορά ήταν – και παραμένει – αρχικά η διατήρηση των κεκτημένων και κατά δεύτερο η απορρόφηση σημαντικών εκδόσεων (σε ύψος κεφαλαίων) τόσο στην ομολογιακή όσο και στην μετοχική αγορά. Η προηγούμενη εβδομάδα ουσιαστικά απέδειξε ότι πάρα το συγκριτικά μικρό της μέγεθος, η ελληνική αγορά μπορεί να απορροφήσει ταυτόχρονα τεράστιες εκδόσεις Ομολόγων (ΓΕΚΤΕΡΝΑ 600 εκ. + ΙΝΛΟΤ 900 εκ. + Ελληνικό Δημόσιο τρίμηνα έντοκα 500 εκ.) αλλά και μετοχών, με το παράδειγμα της ΙΝΛΟΤ που άντλησε περίπου 420 εκ. στο πλαίσιο εξαγοράς της Bally’s International. Σε όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις το ακόμα πιο σημαντικό ήταν το συνολικό ενδιαφέρον με την ζήτηση να ανέρχεται κατ εκτίμηση σε 3χ τα δημοπρατούμενα ποσά !

Μια που ο λόγος για την ΙΝΛΟΤ η ολοκλήρωση της εξαγοράς την φέρνει σε μια εντελώς νέα πραγματικότητα με την εισηγμένη να έχει πλέον κεφαλαιοποίηση ύψους 2,2 δις και να βρίσκεται συνολικά στην 17η θέση σε ολόκληρο το ΧΑ κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα στις επόμενες αναθεωρήσεις δεικτών να ανέλθει κατηγορία (από μεσαία στην υψηλή).

Πέρα όμως του τραπεζικού κλάδου που παραμένει κυρίαρχος και άλλοι όμιλοι ή και κλάδοι φαίνεται να βρίσκονται σε ιδιαίτερα θετική φάση, με τον όμιλο Βιοχάλκο (ΒΙΟ, ΕΛΧΑ και CENER) και λόγω αποτελεσμάτων αλλά και προοπτικών να κατακτούν συνέχεια νέες κορυφές αλλά και τον κλάδο της Πληροφορικής (ΠΡΟΦ, ΚΟΥΕΣ, ΠΕΡΦ, REALCONS κα) λόγω και του ΤΑΑ αλλά και της ψηφιοποίησης του κράτους να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Η πραγματικότητα είναι ότι εταιρείες της μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης θα πρέπει να βγουν μπροστά και να αντιστρέψουν την διαμορφωμένη κατάσταση που δείχνει σημαντική υποαπόδοση της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έναντι της υψηλής (FTSEM +23% από την αρχή του έτους σε σύγκριση με το +49,6% του FTSE) πόσο μάλλον όταν ισχυρές δεικτοβαρείς μετοχές εμφανίζουν τεχνικές δυσκολίες - ενδεικτικά ΕΕΕ, Metlen και ΤΙΤΑΝ βρίσκονται πάνω ή κοντά σε επίπεδο bear merket που οριοθετείται από την πτώση κατά 20% από τα πρόσφατα υψηλά τους. Σε αυτή την κατηγορία – για καθαρά πολιτικούς λόγους – συμπεριλαμβάνεται και ο ΑΔΜΗΕ που με την κίνηση της Παρασκευής και την ανάληψη της ιδιοκτησίας φαίνεται να αφήνει πίσω την εμπλοκή μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για την ηλεκτρική διασύνδεση και να επικεντρώνεται στο κρίσιμο επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας.

Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό χρηματιστήριο βιώνει την καλύτερη περίοδο εδώ και δεκαετίες τόσο στο επίπεδο των αποδόσεων και τιμών των μετοχών όσο και στο θέμα των κεφαλαιοποιήσεων και των τζίρων, με την συμμετοχή των ξένων επενδυτών κυρίαρχη και στις δύο κατηγορίες (άνω του 65%) αλλά και την επιμονή εγχώριων χαρτοφυλακίων – θεσμικών και μη- στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας και της χώρας γενικότερα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης





