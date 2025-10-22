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Χρηματιστήριο Αθηνών: 3Χ3 με την ενέργεια της Metlen
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17:41 - 22 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: 3Χ3 με την ενέργεια της Metlen

Reporter.gr Newsroom
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Με την ενέργεια της Metlen +2,8%  που είχε την υποστήριξη ενός συνδυασμού παραγόντων όπως το μερικό short covering στο Λονδίνο αλλά και νέες θετικές εκθέσεις με υψηλές τιμές στόχους επιτεύχθηκε η τρίτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση στο ΧΑ, με τον ΓΔ να δοκιμάζει την κρίσιμη μηνιαία  αντίσταση  (υψηλό 2038) και να κλείνει τελικά στις 2033 +0,73%.

Σημαντική βοήθεια από ΑΛΦΑ +1,7% , ΟΠΑΠ +1,5% αλλά και ΜΠΕΛΑ +1%, Cener +2,6%, ΟΤΕ +2%, σημαντική κίνηση και στην ΕΥΔΑΠ +4%, με τον τζίρο να εξακολουθεί να κυμαίνεται στα υψηλά όρια του Οκτωβρίου (202 εκ.).

Υποχώρηση σε ΕΕΕ -3% περισσότερο για το μίγμα χρηματοδότησης της μεγάλης εξαγοράς στην Αφρική (CCBA) και λιγότερο λόγω πωλήσεων ενεαμήνου, ενώ δημοσιεύθηκαν και δύο σχετικές εκθέσεις από Citi & Jefferies με θετικό πρόσημο στην συμφωνία, πτωτικά και η ΔΑΑ -1,4%, ΣΑΡ -1%, ΕΛΧΑ -0,65%.

Βελτίωση της εικόνας στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0,79%) με ΑΒΑΞ -0,2% να συνεχίζει ενδοσυνεδριακά την ανοδική του κίνηση προς τα υψηλά έτους εν μέσω διαφόρων φημών περί στόχου εξαγοράς , ΙΝΛΟΤ -0,18% προσπαθώντας να σταθεροποιήσει την κατάσταση σε τιμές πάνω από την πρόσφατη ΑΜΚ, ΠΡΟΦ +2%, στο κόκκινο κυρίως ΛΑΒΙ -0,6% και ΦΡΛΚ -0,5%.

Η υπερδεκαετής κρίση της χώρας – και ως προέκταση και της χρηματιστηριακής αγοράς – έχει αφήσει σταθερά τα σημάδια της σε διάφορους τομείς και φορείς της οικονομίας, δεν θα πρέπει όμως να διαφεύγει της προσοχής μας η σημαντική στροφή πληθώρας εταιριών προς ένα πιο διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Η εξωστρέφεια πολλών εισηγμένων έχει ενταθεί τον τελευταίο χρόνο με πλείστα παραδείγματα να δηλώνουν την ανάγκη των ελληνικών επιχειρήσεων να κινηθούν έξω από το λεγόμενο comfort zone τους και να ‘ανταγωνιστούν’ ή και να συνεργαστούν με μεγαλύτερους διεθνείς παίχτες.

Όλες σχεδόν οι συστημικές τράπεζες βρίσκονται σε διαδικασία απορρόφησης ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων ή διεθνή ιδρύματα καθίστανται βασικοί μέτοχοι σε ελληνικές , ο ΤΙΤΑΝ με την εισαγωγή της ΤΙΤΑΝ USA στο Nasdaq και την ισχυρή παρουσία παραγωγής στις ΗΠΑ έδωσε νωρίς το μήνυμα, η CENER ακολούθησε με την υπό κατασκευή μεγάλη παραγωγική επένδυση καλωδίων στο Maryland των ΗΠΑ, η METLEN οδηγήθηκε σε εισαγωγή μετοχών της στο Λονδίνο και μάλιστα μπαίνοντας στον δείκτη FTSE100, η ΙΝΛΟΤ μέσα από μια πολύπλοκη διαδικασία εξαγοράζει την πολλή μεγαλύτερή της Bally’s International με σκοπό την κυριαρχία στον τομέα της , ο ΟΠΑΠ βρίσκεται σε αντίστοιχη κίνηση εξαγοράς από την μητρική της Allwyn με ενιαία αποτίμηση 16 δις και χρηματιστήριο αναφοράς το ΧΑ, η ΕΕΕ μόλις χθες ανακοίνωσε μια τεράστια εξαγορά για το 75% της Coca Cola Beverages Africa έναντι 2,6 δις $ καλύπτοντας έτσι μια αγορά 43 χωρών, ενώ και η ΕΧΑΕ ως γνωστόν βρίσκεται επίσημα πλέον υπό το καθεστώς ΔΠ από το Euronext σε μια προσπάθεια ένταξής της στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο αγορών.

Από όλες τις παραπάνω κινήσεις – αλλά και από μικρότερες αρκετών εταιριών – συνάγεται το συμπέρασμα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις νιώθοντας ότι πλέον πατάνε γερά στα πόδια τους επιθυμούν το επιπλέον βήμα στο εξωτερικό – με τον ένα ή τον άλλο τρόπο – κάτι που δίνει τεράστια προοπτική αλλά και νέα δεδομένα.

Υπό αυτό το πρίσμα δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι η αλλαγή πίστας των εισηγμένων δεν θα είναι χωρίς ‘σαμαράκια και λακούβες ‘ , δεν θα υπάρχει δηλαδή η προστασία της μικρής αγοράς αλλά θα επικρατήσει ο κανόνας «ανταγωνιστικότητα και κερδοσκοπία» για οτιδήποτε συμβαίνει και αφορά εισηγμένες εταιρίες (μεγέθη, διοικήσεις, αστοχίες, δηλώσεις, κα), κοινώς η διεθνοποίηση και η μεγέθυνση απαιτεί θυσίες.

Όσο γρηγορότερα προσαρμοστούν(με) όλοι σε αυτό και κυρίως οι ίδιες οι εισηγμένες , τόσο το καλύτερο για το μέλλον του ελληνικού χρηματιστηρίου.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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