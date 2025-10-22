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Wall Street: Κλυδωνισμοί ελέω Τραμπ, με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα
Χρηματιστήρια
16:57 - 22 Οκτ 2025

Wall Street: Κλυδωνισμοί ελέω Τραμπ, με το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
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Στα «κόκκινα» άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης την Τετάρτη (22/10), ενώ οι επενδυτές αξιολογούν το τελευταίο «κύμα» εταιρικών αποτελεσμάτων.  

Έτσι, λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Dow Jones κινείται με απώλειες 0,13% στις 46.864,54 μονάδες, ο S&P 500 «παίζει» στις 6.733,98 μονάδες με ανεπαίσθητη υποχώρηση της τάξης του 0,03% και ο Nasdaq διαπραγματεύεται στις 22.926,33 μονάδες με χασούρα 0,12%.

Στο μέτωπο των εταιριών, η μετοχή της Netflix σημείωσε βουτιά 8% μετά από απογοητευτικά αποτελέσματα κερδοφορίας, ενώ οι μετοχές της Intuitive Surgical εκτοξεύθηκαν κατά 15%, χάρη σε ισχυρές επιδόσεις σε έσοδα και κέρδη.

Ο Dow προέρχεται από μια συνεδρίαση ρεκόρ την Τρίτη, όταν για λίγο ξεπέρασε τις 47.000 μονάδες, χάρη σε ισχυρά αποτελέσματα από τις Coca-Cola και 3M.

Αντίθετα, οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq άρχισαν να πέφτουν, μετά από δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πολυαναμενόμενη συνάντησή του την επόμενη εβδομάδα με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ ανέφερε πως «ίσως τελικά να μη γίνει», πράγμα που διατάραξε το επενδυτικό κλίμα, παρόλο που οι επενδυτές συνεχίζουν να ελπίζουν πως τα εταιρικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να είναι ο «καταλύτης» που λείπει αυτή τη στιγμή από την αγορά.

Τα αποτελέσματα της Tesla, που αναμένονται σήμερα (22/10) μετά τη λήξη της συνεδρίασης, σηματοδοτούν την έναρξη των πολυαναμενόμενων ανακοινώσεων από την ομάδα των τεχνολογικών κολοσσών γνωστή ως «Magnificent Seven».

Σύμφωνα με την FactSet, πάνω από τα τρία τέταρτα των εταιρειών του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα μέχρι τώρα, έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις.

«Αν τελικά τα αποτελέσματα αποδειχθούν καλύτερα των προσδοκιών και οι τεχνολογικές μετοχές δείξουν ότι το αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρό, τότε θα υπάρξει άλλο ένα ανοδικό κύμα στην αγορά», δήλωσε η Alicia Levine, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής και μετοχών στη BNY Wealth, στο CNBC.

«Πρέπει να ξεπεραστεί το επίπεδο των 6.800 μονάδων στον S&P, για να πειστεί κανείς ότι υπάρχει πραγματικά περιθώριο για νέα άνοδο. Αυτό από τεχνικής πλευράς. Ωστόσο, θεμελιωδώς, πιστεύω ότι θα το δούμε», πρόσθεσε η Levine.

Μια ακόμη κρίσιμη ανακοίνωση που αναμένουν οι επενδυτές αυτή την εβδομάδα είναι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριο, που αναμένεται την Παρασκευή.

Η σημασία του είναι αυξημένη, καθώς όλες οι υπόλοιπες οικονομικές ανακοινώσεις έχουν ανασταλεί λόγω της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αναμένεται να δώσουν στους κεντρικούς τραπεζίτες επιπλέον πληροφορίες ενόψει της επόμενης συνεδρίασής τους στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι αγορές αναμένουν ότι η Fed θα ανακοινώσει μείωση του βασικού επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, ενώ ενδέχεται να υπάρξει και νέα μείωση τον Δεκέμβριο.

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