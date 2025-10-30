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Χρηματιστήριο: Υποχώρηση στις 2005 μονάδες - Απομακρύνεται ο στόχος του 12Χ12
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17:50 - 30 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο: Υποχώρηση στις 2005 μονάδες - Απομακρύνεται ο στόχος του 12Χ12

Reporter.gr Newsroom
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Με καθαρά  πτωτική διάθεση η συνεδρίαση της Πέμπτης (30/10) στο ΧΑ μετά την ανεπιτυχή πρωινή απόπειρα διάσπασης της αντίστασης των 2030 μονάδων. Ο ΓΔ κινήθηκε μέχρι τις 2002 και τελικά έκλεισε στις 2005 -1%. Μειωμένος ο τζίρος συγκριτικά με την χθεσινή (29/10) ανοδική συνεδρίαση στα 195 εκατ. ευρώ.

Με κέρδη ΜΠΕΛΑ +0.7% και ΟΤΕ +0.7% έχοντας και την υποστήριξη από την έκθεση της Morgan Stanley που ξεκινάει εκ νέου κάλυψη με τιμή στόχο τα 20 ευρώ. Αρνητική εικόνα στις τράπεζες με τον τόνο ουσιαστικά να δίνει μια άλλη έκθεση αυτή της HSBC που δίνει σύσταση αγοράς για ΑΛΦΑ -0.3% (τιμή στόχο 4,35) και ΠΕΙΡ -2.1% (τ.σ. 9,25) ενώ διατηρεί ουδέτερη στάση για ΕΤΕ -2% (τ.σ. 13,65) και ΕΥΡΩΒ -1,88% (τ.σ .3,65).

Νέα ετήσια ενδοσυνεδριακά υψηλά για ΔΕΗ +0.8% (15,20 ευρώ) και Cener +1.27% (14,40 ευρώ).

Υπεροχή των καθοδικών μετοχών στον FTSE με αναλογία 5 ανοδικές για 19 καθοδικές, με την μεγαλύτερη υποχώρηση σε ΤΙΤΑΝ -2%, ΜΟΗ -2.2%, ΕΛΧΑ -2.2%, ΑΡΑΙΓ -1,6%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,4% και ΕΥΔΑΠ -2%. Νέες αγορές μετοχών (στο Λονδίνο αυτή την φορά) από τον Ευ. Μυτιληναίο στην Metlen -0.9% σε μια προσπάθεια έμπρακτης στήριξης της μετοχής που ταλαιπωρείται το τελευταίο δίμηνο (-25% από τα υψηλά του Αυγούστου).

Αρνητική εικόνα και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -0,94%) με τις ΑΕΑΑΠ να ξεχωρίζουν (ΠΡΟΝΤΕΑ, ΤΡΕΣΤΑΤΕ +0,3%) όπως και ο ΑΒΑΞ +0,4%, στο κόκκινο η πλειονότητα των τίτλων με την ΚΟΥΕΣ -3,1% μετά την παράταση της απάντησης για πλήρη εξαγορά της ACS τον Οκτώβριο του 2026, ΑΛΜΥ -2,2%,ΦΡΛΚ -1,3%, ΙΝΤΚΑ -1,1% και ΟΛΠ -1,1% παρά τα βελτιωμένα μεγέθη ενεαμήνου (κέρδη στα 76 εκ. +8%).

Δυσκόλεψε η κατάσταση για το θετικό πρόσημο του μήνα (που θα σηματοδοτούσε και τον 12ο συνεχόμενο ανοδικό στο ΧΑ) με τα έως τώρα δεδομένα να δείχνουν τον ΓΔ στο -1,4% σε μηνιαία βάση, με τους επενδυτές να περιμένουν σήμα και από τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων της ΕΥΡΩΒ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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