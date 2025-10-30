Μερτς: Άνοιγμα στην Τουρκία για την ευρωπαϊκή άμυνα, παρά τις ενστάσεις Ερντογάν για τη Γάζα

Ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, επιδιώκει μια νέα αρχή στις σχέσεις με την Τουρκία, με στόχο τη σύναψη μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης ύστερα από χρόνια ανοιχτών διαφορών. Στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Πέμπτη (30/10), βρέθηκαν μεταξύ άλλων στην ατζέντα η κατάσταση στη Γάζα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αμυντική συνεργασία και το μεταναστευτικό.

Κατά την έναρξη της επίσημης επίσκεψής του, ο Μερτς κατέθεσε στεφάνι στο μαυσωλείο του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, στην Άγκυρα. Στο βιβλίο επισκεπτών έγραψε:

«Οι ιδέες του εξακολουθούν να ζουν μέσα στη βαθιά φιλία ανάμεσα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και τη Δημοκρατία της Τουρκίας».

Διαφωνίες για τον πόλεμο στη Γάζα

Κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου το απόγευμα, υπήρξαν έντονες διαφωνίες σχετικά με τον πόλεμο στη Γάζα. Ο Μερτς εξέφρασε ξεκάθαρα τη στήριξη της Γερμανίας στο Ισραήλ, ενώ ο Ερντογάν κατηγόρησε ξανά τη χώρα για «γενοκτονία».

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι το Ισραήλ διαθέτει πυρηνικά και άλλα όπλα, με τα οποία επιτίθεται και απειλεί τη Γάζα, ενώ η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς δεν διαθέτει τίποτα από αυτά. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ έχει επιτεθεί ξανά στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες, παρά την εκεχειρία που ισχύει στον θύλακα.

«Δεν τα βλέπει αυτά η Γερμανία;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι αποτελεί ανθρωπιστικό καθήκον της Τουρκίας, της Γερμανίας και άλλων χωρών να τερματίσουν την πείνα και τις σφαγές στη Γάζα.

«Το Ισραήλ επιτέθηκε ξανά σε στόχους στη Γάζα, παρά την εκεχειρία», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος. «Δεν περιορίζονται μόνο στις επιθέσεις· προσπαθούν να καταστήσουν τη Γάζα υποχείρια μέσω της πείνας και της γενοκτονίας – και αυτό συνεχίζεται», υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ερντογάν απάντησε σε τοποθέτηση του Μερτς, ο οποίος είχε προηγουμένως δηλώσει:

«Το Ισραήλ αποτελεί καταφύγιο για εκατομμύρια Εβραίους, πολλοί από τους οποίους είναι επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Γι’ αυτό, η Γερμανία θα βρίσκεται πάντα σταθερά στο πλευρό του κράτους του Ισραήλ».

Ο καγκελάριος πρόσθεσε:

«Το Ισραήλ άσκησε το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Ο πόλεμος θα μπορούσε να είχε τελειώσει αμέσως, εάν η Χαμάς είχε απελευθερώσει νωρίτερα τους ομήρους και είχε καταθέσει τα όπλα».

Σε απάντηση, ο Ερντογάν τόνισε:

«Δυστυχώς, δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον καγκελάριο. Η Χαμάς δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα ούτε βόμβες, ενώ το Ισραήλ έχει στη διάθεσή του όλα αυτά τα μέσα και βομβαρδίζει ξανά τη Γάζα, παρά την εκεχειρία».

Πρόταση για στενότερη συνεργασία

Πριν από τη διαφωνία για τη Γάζα, ο Μερτς είχε προτείνει στενότερη συνεργασία με την Τουρκία:

«Ως Γερμανοί και ως Ευρωπαίοι, πρέπει να ενισχύσουμε τις στρατηγικές μας εταιρικές σχέσεις. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μια σταθερή και ουσιαστική συνεργασία με την Τουρκία», τόνισε.

Ο Μερτς χαρακτήρισε τις σχέσεις Γερμανίας–Τουρκίας «πολύτιμες» και «μοναδικά βαθιές και ευρείες», υπογραμμίζοντας τη συμβολή των μεταναστών εργατών από την Τουρκία:

«Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους και τις οικογένειές τους, η Γερμανία δεν θα μπορούσε να έχει γνωρίσει την οικονομική άνθηση που ξεκίνησε πριν από 60 χρόνια».

Ο Ερντογάν, από την πλευρά του, επαίνεσε τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, που ξεπέρασαν τα 50 δισ. ευρώ, και ανακοίνωσε στόχο αύξησης στα 60 δισ. ευρώ. «Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τα εμπόδια που σχετίζονται με την προμήθεια όπλων», είπε.

Στήριξη για τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας

Ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε στήριξη στις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Τουρκίας:

«Προσωπικά θεωρώ, και η κυβέρνησή μου συμμερίζεται αυτή την άποψη, ότι η Τουρκία ανήκει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να διευκολύνουμε τον δρόμο της προς την Ευρώπη», είπε ο Μερτς.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι η ενταξιακή πορεία περνά μέσα από την τήρηση των Κοπεγχάγης κριτηρίων:

«Η πορεία προς την ΕΕ περνά από τον σεβασμό των κριτηρίων της Κοπεγχάγης. Στην Τουρκία έχουν ληφθεί αποφάσεις που ακόμη δεν ανταποκρίνονται σε αυτά. Εξέφρασα την ανησυχία μου για τα ζητήματα κράτους δικαίου, αλλά αυτά είναι μέρος του διαλόγου μας».

Λίγο πριν από την επίσκεψη του καγκελάριου, είχε εκδοθεί νέο ένταλμα σύλληψης κατά του καθαιρεθέντος δημάρχου της Κωνσταντινούπολης.

Βουλευτές του SPD, που συγκυβερνά με τη Χριστιανική Ένωση, είχαν ζητήσει από τον Μερτς να στείλει σαφές μήνυμα στην Άγκυρα. «Με βάση όσα συμβαίνουν στην Τουρκία, πιστεύω ότι πίσω από κλειστές πόρτες πρέπει να ειπωθεί καθαρά στον Πρόεδρο Ερντογάν ότι αυτό που κάνει δεν είναι αποδεκτό», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης βουλευτής και πρόεδρος της Γερμανοτουρκικής Εταιρείας, Ματσίτ Καρααχμέτογλου.

Αμυντική συνεργασία και ΝΑΤΟ

Ο Μερτς χαρακτήρισε την αγορά μαχητικών Eurofighter από την Τουρκία ως «συνεισφορά στην ασφάλεια όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ».

«Η Γερμανία και η Τουρκία, ως μέλη του ΝΑΤΟ, μοιράζονται κοινά συμφέροντα ασφάλειας. Η επιθετική πολιτική της Ρωσίας απειλεί ολόκληρη την ευρωατλαντική ασφάλεια», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στην Άγκυρα, τη Δευτέρα, είχε υπογραφεί συμφωνία για την αγορά 20 Eurofighter συνολικής αξίας 9,1 δισ. ευρώ. Η Τουρκία σχεδιάζει να προμηθευτεί συνολικά 40 αεροσκάφη αυτού του τύπου.

Η προηγούμενη γερμανική κυβέρνηση (της «Αμπελ») είχε μπλοκάρει την πώληση των μαχητικών.