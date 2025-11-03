ΧΑ: Έχει κόστος η μεγέθυνση της αγοράς - Χαμόγελα για την... επιστροφή της Metlen

Με το εντυπωσιακό +35,8% στον ΓΔ μας αποχαιρέτησε ο Οκτώβριος, μήνα κατά τον οποίο σταμάτησε ωστόσο το μοναδικό ανοδικό σερί των 11 μηνών. Ο δέκατος μήνας του έτους έκλεισε με απώλειες -1,9% και μάλιστα με αυξημένο τζίρο στα 242 εκ./ημέρα (+15% σε σχέση με τον μ.ο. έτους στα 210 εκ.)

Οι εβδομαδιαίες πιέσεις στις τράπεζες (ΔΤΡ -2,4%) αντισταθμίστηκαν από την την ανοδική κίνηση σε δεικτοβαρείς τίτλους όπως η ΜΟΗ +3,5%, η ΔΕΗ +2,6% , η ΜΠΕΛΑ +2% αλλά κυρίως η Metlen +3.5% η οποία με την υποστήριξη από τις αγορές μετοχών του βασικού μετόχου Ευ. Μυτιληναίου (και την ταυτόχρονη πώληση μειοψηφικού πακέτου που κατείχε στα ΕΛΠΕ ύψους 87 εκ. ευρώ) φαίνεται να αφήνει πίσω της τα δύσκολα (-25% από τα υψηλά των 57 ευρώ).

Στα σημαντικότερα γεγονότα του Οκτωβρίου οι δύο μεγάλες συμφωνίες της συγχώνευσης του ΟΠΑΠ με την μητρική του Allwyn σε ένα ενιαίο όμιλο με κεφαλαιοποίηση περίπου 16 δις ευρώ (και παραμονή διαπραγμάτευσης στην Αθήνα για το ενιαίο σχήμα) αλλά και της ΕΕΕ με την εξαγορά του 75% για 2,6 δις $ της Coca Cola beverages Africa ανοίγοντας έτσι την αγορά σε +14 χώρες.

Και οι δύο παραπάνω κινήσεις έρχονται σε συνέχεια της λεγόμενης ‘επαναδιεθνοποίησης’ πολλών εισηγμένων εταιριών, όπου μετά από μια μεγάλη περίοδο προσαρμογής (εθνική κρίση, covid, πολεμικές εντάσεις) εστιάζουν ξανά στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων και των αγορών μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών, συμφωνιών και επενδύσεων με τα πλέον κλασικά παραδείγματα τις κινήσεις των τραπεζών σε αγορές του εξωτερικού ή/και σε ασφαλιστικές και εταιρίες asset management, τις αντίστοιχες κινήσεις σημαντικών βιομηχανιών μέσω παραγωγικών μονάδων στο εξωτερικό (ΤΙΤΑΝ, ΔΕΗ, Cener, Metlen κα) , άνοιγμα νέων καταστημάτων (ΜΠΕΛΑ κα) ή/και συμφωνίες με διεθνούς εμβέλειας συνεργάτες (Euronext, ΛΑΜΔΑ, ΙΝΛΟΤ κα).

Η νέα φάση στην οποία έχει μπει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετά την παρατεταμένη άνοδο της τελευταίας εξαετίας (απόδοση ΓΔ +117% από 1.1.2020) είναι ενδεικτική και της εικόνας της αγοράς το τελευταίο δίμηνο όπου ο ΓΔ έχει απωλέσει περίπου 7% από τα κέρδη του (υψηλά Αυγούστου 2135 μονάδες) με διαφορετικές αφορμές κάθε φορά (εισαγόμενες, εγχώριες, συνδυαστικά κλπ) αλλά με την βεβαιότητα ότι η αγορά βιώνει την περίοδο προσαρμογής σε μια νέα κανονικότητα.

Η μεγέθυνση της αγοράς –όπως και κάθε σημαντική αλλαγή – δεν θα είναι εύκολη ούτε ανώδυνη και μπορεί βραχυπρόθεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να πληγώσει τους επενδυτές που είτε λόγω καταστατικού (αναπτυσσόμενες/ανεπτυγμένες), είτε από στόχευση (βραχυπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη) , είτε από επιλογή (μερισματοφόρες/μετοχές ανάπτυξης), είτε ακόμα και από άγνοια δεν θα είναι σύμμαχοι στις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη και άρα μάλλον θα προτιμήσουν άλλες επιλογές.

Σε κάθε περίπτωση η εικόνα της χώρας προς την επενδυτική κοινότητα παραμένει θετική σε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της (υπεροχή της ελληνικής οικονομίας έναντι του μέσου όρους της ΕΕ σε όρους ΑΕΠ, μείωση ανεργίας και πληθωρισμού, πλεονασμάτων προϋπολογισμού , μείωση χρέους, βελτίωσης Ισοζυγίου τρεχουσών Συναλλαγών και ταξιδιωτικών εισπράξεων) σε συνδυασμό με το σταθερό πολιτικό περιβάλλον – για την επόμενη διετία τουλάχιστον – και μαζί με το βελτιωμένο διεθνές αποτύπωμα σε τομείς ενέργειας και άμυνας, εξακολουθεί και κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των επενδυτικών επιλογών.

Σύμμαχος στα παραπάνω (θα) είναι και τα αποτελέσματα ενεαμήνου των εισηγμένων με το (μικρό) έως τώρα δείγμα γραφής (ΕΕΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΣΑΡ) να επιβεβαιώνει την - οριακή έστω λόγω της πρόσφατης ανόδου των τιμών – υπεροχή στους επιμέρους δείκτες (Ρ/Ε, Ρ/Β, Ρ/Sales κα) με τα κέρδη να πλησιάζουν – και σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνούν– τα επίπεδα ρεκόρ του 2024.

Επιστρέφοντας στην μεγάλη εικόνα της αγοράς και ανεξαρτήτως της διαδικασίας συσσώρευσης στην οποία βρίσκεται – όπου δεν αποκλείεται να διατηρηθεί για κάποιο διάστημα – το σημαντικό είναι να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια κάτι που οι εισηγμένες με τις κινήσεις τους το επιχειρούν και είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα αξιολογηθούν θετικά και από τους επενδυτές με την μόνη άγνωστη μεταβλητή τον παράγοντα χρόνου.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης