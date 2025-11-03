ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Έχει κόστος η μεγέθυνση της αγοράς - Χαμόγελα για την... επιστροφή της Metlen
Σχόλια Αγοράς
08:01 - 03 Νοε 2025

ΧΑ: Έχει κόστος η μεγέθυνση της αγοράς - Χαμόγελα για την... επιστροφή της Metlen

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με το εντυπωσιακό +35,8% στον ΓΔ  μας αποχαιρέτησε ο Οκτώβριος, μήνα κατά τον οποίο σταμάτησε ωστόσο το μοναδικό ανοδικό σερί των 11 μηνών. Ο δέκατος μήνας του έτους έκλεισε με απώλειες -1,9% και μάλιστα με αυξημένο τζίρο στα 242 εκ./ημέρα (+15% σε σχέση με τον μ.ο. έτους στα 210 εκ.)

Οι εβδομαδιαίες πιέσεις στις τράπεζες (ΔΤΡ -2,4%) αντισταθμίστηκαν από την την ανοδική κίνηση σε δεικτοβαρείς τίτλους όπως η ΜΟΗ +3,5%, η ΔΕΗ +2,6% , η ΜΠΕΛΑ +2% αλλά κυρίως η Metlen +3.5% η οποία με την υποστήριξη από τις αγορές μετοχών του βασικού μετόχου Ευ. Μυτιληναίου (και την ταυτόχρονη πώληση μειοψηφικού πακέτου που κατείχε στα ΕΛΠΕ ύψους 87 εκ. ευρώ) φαίνεται να αφήνει πίσω της τα δύσκολα (-25% από τα υψηλά των 57 ευρώ).

Στα σημαντικότερα γεγονότα του Οκτωβρίου οι δύο μεγάλες συμφωνίες της συγχώνευσης του ΟΠΑΠ με την μητρική του Allwyn σε ένα ενιαίο όμιλο με κεφαλαιοποίηση περίπου 16 δις ευρώ (και παραμονή διαπραγμάτευσης στην Αθήνα για το ενιαίο σχήμα) αλλά και της ΕΕΕ με την εξαγορά του 75% για 2,6 δις $ της Coca Cola beverages Africa ανοίγοντας έτσι την αγορά σε +14 χώρες.

Και οι δύο παραπάνω κινήσεις έρχονται σε συνέχεια της λεγόμενης ‘επαναδιεθνοποίησης’ πολλών εισηγμένων εταιριών, όπου μετά από μια μεγάλη περίοδο προσαρμογής (εθνική κρίση, covid, πολεμικές εντάσεις) εστιάζουν ξανά στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων και των αγορών μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών, συμφωνιών και επενδύσεων με τα πλέον κλασικά παραδείγματα τις κινήσεις των τραπεζών σε αγορές του εξωτερικού ή/και σε ασφαλιστικές και εταιρίες asset management, τις αντίστοιχες κινήσεις σημαντικών βιομηχανιών μέσω παραγωγικών μονάδων στο εξωτερικό (ΤΙΤΑΝ, ΔΕΗ, Cener, Metlen κα) , άνοιγμα νέων καταστημάτων (ΜΠΕΛΑ κα) ή/και συμφωνίες με διεθνούς εμβέλειας συνεργάτες (Euronext, ΛΑΜΔΑ, ΙΝΛΟΤ κα).

Η νέα φάση στην οποία έχει μπει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μετά την παρατεταμένη άνοδο της τελευταίας εξαετίας (απόδοση ΓΔ +117% από 1.1.2020) είναι ενδεικτική και της εικόνας της αγοράς το τελευταίο δίμηνο όπου ο ΓΔ έχει απωλέσει περίπου 7% από τα κέρδη του (υψηλά Αυγούστου 2135 μονάδες) με διαφορετικές αφορμές κάθε φορά (εισαγόμενες, εγχώριες, συνδυαστικά κλπ) αλλά με την βεβαιότητα ότι η αγορά βιώνει την περίοδο προσαρμογής σε μια νέα κανονικότητα.

Η μεγέθυνση της αγοράς –όπως και κάθε σημαντική αλλαγή – δεν θα είναι εύκολη ούτε ανώδυνη και μπορεί βραχυπρόθεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να πληγώσει τους επενδυτές που είτε λόγω καταστατικού (αναπτυσσόμενες/ανεπτυγμένες), είτε από στόχευση (βραχυπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη) , είτε από επιλογή (μερισματοφόρες/μετοχές ανάπτυξης), είτε ακόμα και από άγνοια δεν θα είναι σύμμαχοι στις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη και άρα μάλλον θα προτιμήσουν άλλες επιλογές.

Σε κάθε περίπτωση η εικόνα της χώρας προς την επενδυτική κοινότητα παραμένει θετική σε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της (υπεροχή της ελληνικής οικονομίας έναντι του μέσου όρους της ΕΕ σε όρους ΑΕΠ, μείωση ανεργίας και πληθωρισμού, πλεονασμάτων προϋπολογισμού , μείωση χρέους, βελτίωσης Ισοζυγίου τρεχουσών Συναλλαγών και ταξιδιωτικών εισπράξεων) σε συνδυασμό με το σταθερό πολιτικό περιβάλλον – για την επόμενη διετία τουλάχιστον – και μαζί με το βελτιωμένο διεθνές αποτύπωμα σε τομείς ενέργειας και άμυνας, εξακολουθεί και κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των επενδυτικών επιλογών.

Σύμμαχος στα παραπάνω (θα) είναι και τα αποτελέσματα ενεαμήνου των εισηγμένων με το (μικρό) έως τώρα δείγμα γραφής (ΕΕΕ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΣΑΡ) να επιβεβαιώνει την - οριακή έστω λόγω της πρόσφατης ανόδου των τιμών – υπεροχή στους επιμέρους δείκτες (Ρ/Ε, Ρ/Β, Ρ/Sales κα) με τα κέρδη να πλησιάζουν – και σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνούν– τα επίπεδα ρεκόρ του 2024.

Επιστρέφοντας στην μεγάλη εικόνα της αγοράς και ανεξαρτήτως της διαδικασίας συσσώρευσης στην οποία βρίσκεται – όπου δεν αποκλείεται να διατηρηθεί για κάποιο διάστημα – το σημαντικό είναι να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια κάτι που οι εισηγμένες με τις κινήσεις τους το επιχειρούν και είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα αξιολογηθούν θετικά και από τους επενδυτές με την μόνη άγνωστη μεταβλητή τον παράγοντα χρόνου.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές
Χρηματιστήρια

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές

Quest: Δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη αξίας €1,24 εκατ.
Ανακοινώσεις

Quest: Δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη αξίας €1,24 εκατ.

ΧΑ: Οι ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες «γύρισαν» την αγορά στο -2,26%
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Οι ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες «γύρισαν» την αγορά στο -2,26%

ΧΑ: Άνοδος 1,38% με πρωταγωνιστές τράπεζες και Viohalco – Σταθερά προς τις 2300 μονάδες ο ΓΔ
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Άνοδος 1,38% με πρωταγωνιστές τράπεζες και Viohalco – Σταθερά προς τις 2300 μονάδες ο ΓΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ