Χρηματιστήριο: Εισαγόμενες πιέσεις έκοψαν τη φόρα του - Αντιστάθηκαν ΔΕΗ, ΟΤΕ και Metlen
17:40 - 04 Νοε 2025

17:40 - 04 Νοε 2025

Αλλαγή κατεύθυνσης – για άλλη μια ημέρα – στο ΧΑ εξαιτίας των εξελίξεων στις διεθνείς αγορές (Stoxx 600 -0.6%, futures στις ΗΠΑ -0,8%) με τις εισαγόμενες πιέσεις να καλύπτουν όλο το φάσμα της αγοράς (αναλογία ανοδικών/καθοδικών στον FTSE 7/18) και τον ΓΔ να κλείνει τελικά στις 2013 μονάδες -0,50%. Στα γνωστά υψηλά επίπεδα ο τζίρος στα 200 εκ. με το θετικό στοιχείο που κρατάμε η παρατεταμένη ενδοσυνεδριακή αντίσταση από τα χαμηλά των 1993 μονάδων (-1,5%).

Η υποχώρηση στις ευρωπαϊκές τράπεζες επηρέασε και τις ελληνικές (ΔΤΡ -1,02%) με σημαντική προσφορά σε ΕΥΡΩΒ -2,1%, ΑΛΦΑ -1% , Optima -1,8% και ΠΕΙΡ -1,2% ενώ στο βαθύ κόκκινο έκλεισαν και τα ΕΛΠΕ -2,3%, η ΜΟΗ -1,3% και το ΔΑΑ -2%.

Μόλις επτά οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης που κράτησαν το θετικό πρόσημο, με την ΔΕΗ +1,08% σε νέο υψηλό έτους, θετικός ο ΟΤΕ +1,66% παρά την σημαντική βουτιά της Telefonica στην Ισπανία, άνοδο και για την ΑΡΑΙΓ +1,04%.

Σημαντική εξέλιξη τόσο για την εισηγμένη όσο και για την αγορά συνολικά η αντίδραση της Metlen από τα χαμηλά των 43,56 (-1,9%) με το κλείσιμο στα υψηλά ημέρας στα 45,14 +1,6% να οφείλεται σαφέστατα και στην αλλαγή τακτικής από τον βασικό μέτοχο με καθημερινές σχεδόν αγορές μετοχών.

Πιέσεις στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -1.15%) με ΚΟΥΕΣ -3,3% , ΙΝΛΟΤ -2,1% με υψηλές συναλλαγές, ΠΡΟΦ -1,3% και ΟΛΘ -1,3%.

Οι διεθνείς αγορές δείχνουν αρκετά νευρικές και δεν μπορούν πλέον να στηριχτούν στην βεβαιότητα νέων μειώσεων επιτοκίων του δολαρίου (λόγω της πορείας του πληθωρισμού) ενώ οι κεφαλαιοποιήσεις έχουν χτυπήσει ιστορικά υψηλά.

Την Τετάρτη (5/11) ο οίκος MSCI θα ανακοινώσει τυχόν αλλαγές στους δείκτες (που επηρεάζει και το ΧΑ) ενώ Πέμπτη και Παρασκευή έχουμε και ανακοινώσεις αποτελεσμάτων ενεαμήνου σημαντικών εισηγμένων (ενδεικτικά Metlen, TITAΝ, ETE,AΛΦΑ κα).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

