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Χρηματιστήριο: Έσπασε το σερί από τις πιέσεις στις τράπεζες - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν
Σχόλια Αγοράς
17:56 - 03 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Έσπασε το σερί από τις πιέσεις στις τράπεζες - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Reporter.gr Newsroom
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Η θετική αύρα από το πρόσφατο συνέδριο της Morgan Stanley στο Λονδίνο - με αυξημένη συμμετοχή κυρίως ξένων θεσμικών επενδυτών αλλά και ελληνικών εταιριών (πάνω από 40) – δεν μπόρεσε να ανακόψει τις ρευστοποιήσεις σε τραπεζικούς τίτλους με τον ΓΔ να πιέζεται και να κλείνει τελικά στις 2086 μονάδες -1%.

Η υποχώρηση του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ -1,8%) άφησε σχετικό χώρο σε άλλα blue chip να ξεχωρίσουν, όπως η ΜΟΗ +1,1% σε υψηλό έτους με την υποστήριξη των συνεχιζόμενων υψηλών margins και της εξαιρετικής διοικητικής ομάδας, η ΒΙΟ +2,8% και η CENER +0,8% να κρατάνε το θετικό momentum, την ΛΑΜΔΑ +1,5% μετά τις θετικές συναντήσεις με επενδυτές – που συνεχίζονται σε Ευρώπη και ΗΠΑ – και την επιβεβαίωση για nav άνω των 9,20 ευρώ/μετοχή (χωρίς να υπολογίζεται η κρυμμένη αξία από τον τρόπο λογιστικής απεικόνισης της επένδυσης σε τιμές κόστους και όχι σε εμπορικές τιμές).

Εκτός των τραπεζών (ΕΤΕ -2,3%, ΕΥΡΩΒ -3%) υποχώρηση είχαμε και σε ΕΕΕ -0,7%, ΕΥΔΑΠ -1,3% και METLEN -2.2% παρά τις εξαιρετικές και πολυπληθείς συναντήσεις στο Λονδίνο όπου μεγάλο μέρος των ερωτήσεων αφορούσε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Aluminium Dunkerque που προφανώς τυχόν απόκτηση από την εταιρία θα είναι game changer.

Αξιόλογη αντίδραση από τον ΑΔΜΗΕ +1%, συνέχεια στην ανοδική κίνηση από τον ΑΒΑΞ +1%, ΚΡΙ +1% και ΦΡΛΚ +1,9%, με εναλλαγές προσήμου η ΙΝΛΟΤ -0,77% αλλά σε υψηλό πενθημέρου μετά την ατυχή ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης για μεγάλη αύξηση της φορολογίας στις εταιρίες gaming (από 21% στο 40%).

Η ολιγοήμερη συσσώρευση στην ΥΚΝΟΤ +7,7% έδωσε τις απαραίτητες ανάσες για νέο ανοδικό γύρο, μικρή υποχώρηση συνολικά για τον δείκτη της μικρής κεφαλαιοποίησης Athex SCI -0,28%.

Με το δεξί έστω και οριακά λοιπόν και ο Δεκέμβριος (έως τώρα +0,2%) με το ΧΑ να μετράει 12 θετικούς μήνες στους 13 τελευταίους και την αγορά να επιχειρεί μέσω της φετινής υπεραπόδοσης να κλείσει μερικώς την ψαλίδα που είχε δημιουργηθεί την προηγούμενη δεκαετία εξαιτίας της ελληνικής κρίσης.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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