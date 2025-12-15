ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Εντυπωσιακό σπριντ στο φινάλε με οδηγό τη Eurobank
Σχόλια Αγοράς
17:35 - 15 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο: Εντυπωσιακό σπριντ στο φινάλε με οδηγό τη Eurobank

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με ένα εντυπωσιακό σπριντ στο φινάλε, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να ξεκινήσει ανοδικά την τελευταία γεμάτη εβδομάδας του έτους (οι επόμενες δύο θα έχουν συνολικά μόλις πέντε συνεδριάσεις), με τον ΓΔ να υποχωρεί σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια της συνεδρίασης, αλλά να κλείνει σε υψηλό ημέρας (+0,15% στις 2.107,43 μονάδες).

Ο τζίρος της συνεδρίασης βρέθηκε λίγο κάτω από τα 200 εκατ. ευρώ, με τον ΔΤΡ να σώζει στο φινάλε της ζημιές και να κλείνει στο απόλυτο μηδέν. Σε αυτό βοήθησε η ΕΥΡΩΒ, η οποία επανήλθε στο ταμπλό μετά από ολιγοήμερη παύση και έκανε ράλι 4,60%, σβήνοντας ουσιαστικά τις ζημιές από την πτώση των μετοχών της ΠΕΙΡ (-2,16%) και της ΕΤΕ (-1,85%).

Τη διαφορά έκαναν επίσης μετοχές που έδειχαν να διορθώνουν, όπως ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, αλλά και οι κατασκευαστικές ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΚΤΕΡ που είχαν τις κορυφαίες επιδόσεις της ημέρας. Νέο ρεκόρ σημείωσαν ο Titan, αλλά και η Profile.

Δείτε ΕΔΩ τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση.

Σε περίοπτη θέση στην σημερινή ειδησεογραφία – όπως αναμενόταν – βρέθηκε η πρόωρη εξόφληση από την χώρα δανείων ύψους 5,3 δις (που αλλιώς θα εξοφλούνταν σταδιακά σε 10 έτη) καθώς και η πολυαναμενόμενη απόφαση της Κυβέρνησης για μέτρα στήριξης της βιομηχανίας στο φλέγον ζήτημα του ενεργειακού κόστους, θέμα το οποίο πρώτα πρέπει να πάρει την έγκριση της Commission.

Με τις επενδυτικές τράπεζες να καταθέτουν σταδιακά τις απόψεις/εκθέσεις τους για τα μελλούμενα του 2026 γίνεται φανερό ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα διεθνώς, αυτό των αισιόδοξων/bullish όπως η JP Morgan που προτείνει ευρωπαϊκές μετοχές ή η UBS με σύσταση σε κυκλικές στην Ευρώπη αλλά και αυτό των σκεπτικιστών/neutral όπως για παράδειγμα η BofA που προβλέπει δύσκολο χρηματιστηριακά έτος και συστήνει αμυντικές μετοχές (με την φωτεινή εξαίρεση της Ελλάδας που συστήνει overweight ή την Unicredit που προβλέπει αυξημένη μεταβλητότητα και προτιμάει έκθεση στις ΗΠΑ από ότι στην Ευρώπη.

Σε κάθε περίπτωση στην ελληνική αγορά υπερτερούν – πάντα μέχρι αποδείξεων του αντιθέτου - τα θετικά στοιχεία όπως η πολιτική σταθερότητα, η γεωπολιτική κάλυψη, η δημοσιονομική προσαρμογή, η υπερδιπλάσια αύξηση του ΑΕΠ την τελευταία τετραετία, η αυξημένη κερδοφορία των επιχειρήσεων και αρκετά ακόμα, στοιχεία που δίνουν μια συγκριτική ψυχολογική ανάταση στους συμμετέχοντες στην αγορά.

Οι στόχοι πάντα μετά από μια εντυπωσιακή από πλευράς αποδόσεων χρονιά είναι υψηλότεροι από το συνηθισμένο, με τα πρόδρομα τεχνικά δεδομένα για τον ΓΔ (pivot points) να οδηγούν σε θέση long στο ξεκίνημα της χρονιάς με βασική στόχευση τις 2330 μονάδες ενώ σαν μαξιλαράκι ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα επίπεδα 1900-1940 σε περίπτωση πτωτικού γυρίσματος.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 15/12/2025 - 17:52
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαστεργίου: Κρίσιμο το επόμενο εξάμηνο για την εκταμίευση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης
Πολιτική

Παπαστεργίου: Κρίσιμο το επόμενο εξάμηνο για την εκταμίευση κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης

Συζήτηση προϋπολογισμού: Σύγκρουση Κεραμέως - αντιπολίτευσης για την εργασία και τις συλλογικές συμβάσεις
Πολιτική

Συζήτηση προϋπολογισμού: Σύγκρουση Κεραμέως - αντιπολίτευσης για την εργασία και τις συλλογικές συμβάσεις

Deloitte: 13,5 δισ. το προβλεπόμενο μέγεθος του κλάδου ΤΠΕ το 2030 - Τι αναφέρει σε σχετική μελέτη
Τεχνολογία

Deloitte: 13,5 δισ. το προβλεπόμενο μέγεθος του κλάδου ΤΠΕ το 2030 - Τι αναφέρει σε σχετική μελέτη

Σέφτσοβιτς προς ΗΠΑ: Η ΕΕ θα προστατέψει την τεχνολογική της κυριαρχία - Όχι στη χαλάρωση των κανονισμών
Ειδήσεις

Σέφτσοβιτς προς ΗΠΑ: Η ΕΕ θα προστατέψει την τεχνολογική της κυριαρχία - Όχι στη χαλάρωση των κανονισμών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές
Χρηματιστήρια

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.
Ανακοινώσεις

Αττικά Πολυκαταστήματα: Εντυπωσιακή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €212 εκατ.

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.
Ανακοινώσεις

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/06/2026 - 19:38

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

Οικονομία
27/06/2026 - 19:30

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:10

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:59

Ηγέτης της Χεζμπολάχ κατά της συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου: Η συμφωνία είναι άκυρη

Πολιτική
27/06/2026 - 18:30

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:10

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Πτώση δέντρου στη Μιχαλακοπούλου – Πιο έντονα τα φαινόμενα την Κυριακή

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – Δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Χρηματιστήρια
27/06/2026 - 16:59

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Πολιτική
27/06/2026 - 16:30

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:45

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

Πολιτική
27/06/2026 - 11:45

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 11:30

PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Ανεμοδείκτης
27/06/2026 - 11:25

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Ναυτιλία
27/06/2026 - 11:15

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:55

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Οικονομία
27/06/2026 - 10:35

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:19

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ