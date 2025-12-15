Χρηματιστήριο: Εντυπωσιακό σπριντ στο φινάλε με οδηγό τη Eurobank

Με ένα εντυπωσιακό σπριντ στο φινάλε, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε να ξεκινήσει ανοδικά την τελευταία γεμάτη εβδομάδας του έτους (οι επόμενες δύο θα έχουν συνολικά μόλις πέντε συνεδριάσεις), με τον ΓΔ να υποχωρεί σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια της συνεδρίασης, αλλά να κλείνει σε υψηλό ημέρας (+0,15% στις 2.107,43 μονάδες).

Ο τζίρος της συνεδρίασης βρέθηκε λίγο κάτω από τα 200 εκατ. ευρώ, με τον ΔΤΡ να σώζει στο φινάλε της ζημιές και να κλείνει στο απόλυτο μηδέν. Σε αυτό βοήθησε η ΕΥΡΩΒ, η οποία επανήλθε στο ταμπλό μετά από ολιγοήμερη παύση και έκανε ράλι 4,60%, σβήνοντας ουσιαστικά τις ζημιές από την πτώση των μετοχών της ΠΕΙΡ (-2,16%) και της ΕΤΕ (-1,85%).

Τη διαφορά έκαναν επίσης μετοχές που έδειχαν να διορθώνουν, όπως ο όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, αλλά και οι κατασκευαστικές ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΚΤΕΡ που είχαν τις κορυφαίες επιδόσεις της ημέρας. Νέο ρεκόρ σημείωσαν ο Titan, αλλά και η Profile.

Δείτε ΕΔΩ τις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση.

Σε περίοπτη θέση στην σημερινή ειδησεογραφία – όπως αναμενόταν – βρέθηκε η πρόωρη εξόφληση από την χώρα δανείων ύψους 5,3 δις (που αλλιώς θα εξοφλούνταν σταδιακά σε 10 έτη) καθώς και η πολυαναμενόμενη απόφαση της Κυβέρνησης για μέτρα στήριξης της βιομηχανίας στο φλέγον ζήτημα του ενεργειακού κόστους, θέμα το οποίο πρώτα πρέπει να πάρει την έγκριση της Commission.

Με τις επενδυτικές τράπεζες να καταθέτουν σταδιακά τις απόψεις/εκθέσεις τους για τα μελλούμενα του 2026 γίνεται φανερό ότι υπάρχουν δύο στρατόπεδα διεθνώς, αυτό των αισιόδοξων/bullish όπως η JP Morgan που προτείνει ευρωπαϊκές μετοχές ή η UBS με σύσταση σε κυκλικές στην Ευρώπη αλλά και αυτό των σκεπτικιστών/neutral όπως για παράδειγμα η BofA που προβλέπει δύσκολο χρηματιστηριακά έτος και συστήνει αμυντικές μετοχές (με την φωτεινή εξαίρεση της Ελλάδας που συστήνει overweight ή την Unicredit που προβλέπει αυξημένη μεταβλητότητα και προτιμάει έκθεση στις ΗΠΑ από ότι στην Ευρώπη.

Σε κάθε περίπτωση στην ελληνική αγορά υπερτερούν – πάντα μέχρι αποδείξεων του αντιθέτου - τα θετικά στοιχεία όπως η πολιτική σταθερότητα, η γεωπολιτική κάλυψη, η δημοσιονομική προσαρμογή, η υπερδιπλάσια αύξηση του ΑΕΠ την τελευταία τετραετία, η αυξημένη κερδοφορία των επιχειρήσεων και αρκετά ακόμα, στοιχεία που δίνουν μια συγκριτική ψυχολογική ανάταση στους συμμετέχοντες στην αγορά.

Οι στόχοι πάντα μετά από μια εντυπωσιακή από πλευράς αποδόσεων χρονιά είναι υψηλότεροι από το συνηθισμένο, με τα πρόδρομα τεχνικά δεδομένα για τον ΓΔ (pivot points) να οδηγούν σε θέση long στο ξεκίνημα της χρονιάς με βασική στόχευση τις 2330 μονάδες ενώ σαν μαξιλαράκι ασφαλείας θα λειτουργήσουν τα επίπεδα 1900-1940 σε περίπτωση πτωτικού γυρίσματος.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης