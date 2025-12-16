Κατάληψη στο Γυμνάσιο στην Κυψέλη, μετά το μαχαίρωμα από μαθήτρια - Ζητούν την αποβολή της

Υπό κατάληψη τελεί από το πρωί της Τρίτης (16/12) το σχολείο στην Κυψέλη στο οποίο χθες, Δευτέρα, μια μαθήτρια μαχαίρωσε στην κοιλιά και στο πόδι μια 14χρονη.

«Ζητάμε να φύγει η κοπέλα που έβγαλε το μαχαίρι», λένε οι μαθητές που αρνούνται να μπουν για μάθημα.

Μετά από το αιματηρό περιστατικό για το οποίο το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες οι μαθητές προαναγγέλουν καταλήψεις. «Κανένας γονιός δεν θα αφήσει το παιδί του να είναι με μια κοπέλα που είχε μαχαιρώσει μαθήτρια μέσα στο σχολείο», είπαν στην ΕΡΤ.

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Όσο για το πώς έγινε το περιστατικό, αυτόπτης μάρτυρας τόνισε ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Όλα ξεκίνησαν, όπως είπε, όταν η 16χρονη που είχε μόλις πάρει μεταγραφή στο σχολείο, έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε στην 14χρονη, τραυματίζοντάς την στην κοιλιά και στο χέρι. «Μετά αρχίσαμε να φωνάζουμε τους καθηγητές», σημείωσε ενώ, υπάρχουν καταγγελίες πως η κοπέλα επιχείρησε να μαχαιρώσει και ένα αγόρι που προσπάθησε να την σταματήσει.

«Από ότι έχουμε ακούσει η συγκεκριμένη κοπέλα είχε μαχαιρώσει δύο συμμαθητές της σε άλλο σχολείο» είπε 14χρονη μαθήτρια.

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