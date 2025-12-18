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CrediaBank: Εξαγοράζει την Παντελάκης Χρηματιστηριακή - Αποκλειστικές συζητήσεις για το 70%
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18:02 - 18 Δεκ 2025

CrediaBank: Εξαγοράζει την Παντελάκης Χρηματιστηριακή - Αποκλειστικές συζητήσεις για το 70%

Reporter.gr Newsroom
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Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «CrediaBank» ή «Τράπεζα») επιβεβαιώνει ότι έχει ξεκινήσει αποκλειστικές συζητήσεις με τους μετόχους της Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (η «Εταιρεία» ή «Παντελάκης» ή «Στόχος») για την πιθανή απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού 70,0% στην Εταιρεία (η «Συναλλαγή»), η οποία περιλαμβάνει και Δικαίωμα Προαιρετικής Αγοράς και Πώλησης (Call and Put Option) για την απόκτηση του υπόλοιπου 30,0% των μετοχών της Εταιρείας, τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης Συναλλαγής. 

Η Συναλλαγή δεν περιλαμβάνει την πώληση του ποσοστού των μετοχών που κατέχει η Παντελάκης Α.Ε.Π.Ε.Υ. (50%) στην AssetWise ΑΕ, μια κορυφαία εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων.

Κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία και δεν υπάρχει καμία διασφάλιση ότι οι εν εξελίξει συζητήσεις θα καταλήξουν στην υπογραφή οριστικής συμφωνίας. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη συναλλαγή θα τελεί υπό την αίρεση πλήρωσης μίας σειράς προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, καθώς επίσης και της ολοκλήρωσης διενέργειας ελέγχου και αξιολόγησης της Εταιρίας (confirmatory due diligence) από την Τράπεζα.

Σε περίπτωση που η Συναλλαγή ολοκληρωθεί, γεγονός που αναμένεται μέχρι το τέλος του Α΄ τριμήνου του 2026, η CrediaBank θα τη χρηματοδοτήσει με ίδιους πόρους, ενώ η ίδια η Συναλλαγή εκτιμάται ότι θα έχει περιορισμένη επίδραση στην κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας.

Η Συναλλαγή υποστηρίζει τη στρατηγική της Τράπεζας για επέκταση και αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες της, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα από προμήθειες και να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων αυτών, με σημαντικές προοπτικές ανόδου.

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1920 από την οικογένεια Παντελάκη και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα παλαιότερα και ηγετικά ονόματα στον κλάδο των χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και παρέχει υπηρεσίες χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης και κεφαλαιαγοράς σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές στις αγορές ελληνικών μετοχών, ομολόγων και παραγώγων, ενώ παράλληλα παρέχει πρόσβαση σε όλες τις μεγάλες διεθνείς αγορές μετοχών και παραγώγων.

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Αυτή η ανακοίνωση περιέχει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν το μέλλον. Οι δηλώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες προσδοκίες, εκτιμήσεις, προβλέψεις της CrediaBank σχετικά με την οικονομική της κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα, τα σχέδια, τους στόχους, τη μελλοντική απόδοση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η CrediaBank, και βασίζονται σε υποθέσεις και παραδοχές που η διοίκηση της CrediaBank θεωρεί εύλογες. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτές οι δηλώσεις για το μέλλον, θα αποδειχθούν ακριβείς, καθώς υπάρχουν κίνδυνοι, αβεβαιότητες και άλλοι σημαντικοί παράγοντες πέρα από τον έλεγχο της CrediaBank, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν σημαντική διαφορά μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των μελλοντικών γεγονότων και των αποτελεσμάτων που προβλέπονται σε αυτές τις δηλώσεις. Τέτοιες δηλώσεις για το μέλλον περιλαμβάνουν γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους ουσιαστικούς παράγοντες πέρα από τον έλεγχο της CrediaBank, οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική διαφορά στα πραγματικά αποτελέσματα ή τις επιδόσεις της CrediaBank σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή τις επιδόσεις που εκφράζονται ή υπονοούνται από αυτές τις δηλώσεις για το μέλλον. Συνεπώς, η CrediaBank συστήνει προς το επενδυτικό να μην βασίζεται σε οποιεσδήποτε από αυτές τις δηλώσεις για το μέλλον και επισημαίνει ότι δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικαιροποιεί τις δηλώσεις αυτές σχετικά με μελλοντικές εξελίξεις σε περίπτωση που οι συνθήκες ή οι εκτιμήσεις της διοίκησης αλλάξουν.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/2025 - 18:06
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