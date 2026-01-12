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Οι τράπεζες διατήρησαν το ΧΑ στην ανηφόρα - Σε επίπεδα ανεπτυγμένης αγοράς ο τζίρος
Σχόλια Αγοράς
17:38 - 12 Ιαν 2026

Οι τράπεζες διατήρησαν το ΧΑ στην ανηφόρα - Σε επίπεδα ανεπτυγμένης αγοράς ο τζίρος

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα υψηλά 16 ετών κινήθηκε η αγορά στην πρώτη συνεδρίαση της τρέχουσας εβδομάδας, με τον ΓΔ να φτάνει στα επίπεδα των 2221 μονάδων και να κλείνει τελικά στις 2210 +0,14% με την σταθερή συνδρομή του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +1,3%) και τον τζίρο να παραπέμπει για 6η συνεχόμενη συνεδρίαση σε επίπεδα ανεπτυγμένης αγοράς στα 302 εκατ. ευρώ.

ΑΛΦΑ +3,5% στα όρια των 4 ευρώ, ΠΕΙΡ +2% και ΕΥΡΩΒ +1,3% οι μετοχές με τις σπουδαιότερες αποδόσεις στον τραπεζικό κλάδο. ΔΑΑ +1,1%, ΣΑΡ +0,6% και ΜΟΗ +1,4% ξεχώρισαν στον υπόλοιπο FTSE, απώλειες σε ΔΕΗ -1,2%, ΟΠΑΠ -1,8%, CENER -1%, METLEN -1.9%, ΑΡΑΙΓ -2.2%, ΜΠΕΛΑ -1,1%, BOCHGR -0,5%.

Διττή εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -0,62%) με ΑΔΜΗΕ -3,3% μετά και την συζήτηση που έχει ξεκινήσει σχετικά με την αναγκαία ΑΜΚ που πρέπει να γίνει, ΙΝΤΚΑ -2,9%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2%, ΚΟΥΕΣ -2,1%, ΠΡΟΦ -1,7% και DIMAND -2,2% να κρατάνε τον δείκτη χαμηλότερα την ώρα που ανοδικά κινήθηκαν η ΠΡΟΝΤΕΑ +2,6%, ΚΡΙ +3,8%, ΑΛΜΥ +1,5%, ΑΒΑΞ +0,3% και ΙΝΤΕΚ +0,6%.

Καλύτερη συγκριτικά η κατάσταση στην χαμηλή (ATHEX_SCI -0,21%) με ΚΟΥΑΛ +0,9%, QUALCO +2%, υποχώρηση σε ΠΕΡΦ -3,8% και ΔΟΜΙΚ -2%.

Αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων της ΙΝΛΙΦ κατά +8,9% το 2025, βελτιωμένη τιμή στόχος από την Optima για τον ΑΒΑΞ στα 3,81 ευρώ.

Νέες εκθέσεις για την ελληνική και τις διεθνείς αγορές με διαφορετικά πρόσημα, θετικό από την Citi για την Ευρώπη και τις αναδυόμενες αγορές, αρνητικό από την JP Morgan για τα ελληνικά ομόλογα με πρόταση για κατοχύρωση κερδών, ενώ σχεδόν παράλληλα ανακοινώθηκε από τον ΟΔΔΗΧ η έκδοση νέου 10ετούς Ομολόγου το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ψυχραιμία στις διεθνείς αγορές (Dax +0.4%) αναμένοντας και το άνοιγμα στις ΗΠΑ (χαμηλότερα οι ενδείξεις στα futures) μετά τις αμφίσημες δηλώσεις / κινήσεις Τραμπ στο εσωτερικό πλέον μέτωπο, με τις νομικές κινήσεις απέναντι στον πρόεδρο της Fed (Powell) που μπορεί να εκτροχιάσει τις σχέσεις κυβέρνησης-Κεντρικής Τράπεζας, ενώ παράλληλα αίσθηση έχει κάνει η προτροπή/σύσταση (;) για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών ανεξαρτήτως προσώπου, κάτι που προφανώς θα βλάψει την κερδοφορία των αμερικάνικων τραπεζών με τα γνωστά επακόλουθα.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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