Δύο αντίρροπες δυνάμεις στην ελληνική αγορά - Τα σημεία προβληματισμού

H εκκίνηση του 2026 στο ΧΑ δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια μικρογραφία από ό,τι συνέβη το 2025, με τον ΓΔ να ξεκινάει εντυπωσιακά στο +4,2% σε έξι μόλις συνεδριάσεις συνεπικουρούμενος από τον τραπεζικό κλάδο που συνεχίζει να υπεραποδίδει (ΔΤΡ +10,5%). Παράλληλα, εξακολουθούν οι διαφορετικές ταχύτητες στις αποδόσεις ανάλογα με την κεφαλαιοποίηση (FTSE +4.8% vs FTSEM +1.6%).

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν το ΧΑ να υπερέχει έναντι των βασικότερων διεθνών δεικτών (DAX +3.7% / S&P +1.7%) με την καταγραφή νέων υψηλών 16 ετών σε επίπεδα πάνω από τις 2200 μονάδες.

Ουσιαστικά στην ελληνική αγορά υπάρχουν δύο αντίρροπες δυνάμεις με την πρώτη – με αρνητικό πρόσημο – να επηρεάζεται από τις απρόβλεπτες γεωπολιτικές εξελίξεις και την δεύτερη – που κινεί τα νήματα στο ΧΑ – να έχει να κάνει με το θετικό momentum και την υπερβάλλουσα ρευστότητα που υπάρχει στο σύστημα κυρίως από αμερικανικά κεφάλαια, κάτι που φαίνεται και στην εκτόξευση του τζίρου στις πρώτες συνεδριάσεις του έτους που έφτασαν συνολικά στα 3 δις ευρώ ή 500 εκ. κατά μέσο όρο.

Μεγάλη σημασία αποκτά η ανακοίνωση από τον ΟΔΔΗΧ για την 1η μέσα στο 2026 έκδοση ομολόγου 10ετούς διάρκειας και μάλιστα σημαντικού ύψους (στα επίπεδα 3-4 δις που θα καλύψει το 40-50% των ετήσιων αναγκών), σε μια συγκυρία αρκετά περίεργη αρχικά λόγω των νέων γεωπολιτικών εντάσεων αλλά και σε συνάρτηση με την χθεσινή έκθεση της JP Morgan η οποία συστήνει – μετά από καιρό – κατοχύρωση κερδών στα ελληνικά ομόλογα.

Το δεύτερο σημείο προβληματισμού προέρχεται από την πολιτική κρίση που έχει προκύψει στην Κύπρο μετά την δημοσίευση συνομιλιών ανθρώπων γύρω από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη που παραπέμπουν σε γκρίζες συμφωνίες, κρίση που οδηγεί σε σκέψεις – από πιέσεις της αντιπολίτευσης – για επιβολή ‘έκτακτης φορολόγησης’ των υπερκερδών των τραπεζών (κάτι αντίστοιχο με την φορολόγηση των ‘υπερκερδών’ των διυλιστηρίων που επέβαλλε προ διετίας η ελληνική κυβέρνηση σε ΜΟΗ και ΕΛΠΕ).

Αν τελικά κάτι τέτοιο υιοθετηθεί είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει τα αποτελέσματα και της BOCHGR (οι αρχικοί υπολογισμοί κάνουν λόγο για επίπτωση 40 εκ. στα κέρδη), αλλά θα μπορούσε – σε υποθετικά πάντα σενάρια – να ανοίξει τον δρόμο και για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στην απευκταία περίπτωση που είτε τα νούμερα δυσκολέψουν – κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα – είτε πιεστεί πολιτικά η κυβέρνηση από αστοχίες, σκάνδαλα ή/και μια νέα πολιτική πραγματικότητα.

Σε τεχνικό επίπεδο η υπέρβαση των 2200 μονάδων οριοθετεί τον επόμενο στόχο αρκετά υψηλότερα (στα όρια των 2330) με το πρώτο μαξιλαράκι στα επίπεδα των 2167.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης