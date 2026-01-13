«Ζυγίζονται» οι χρηματοπιστωτικές αγορές με έκδοση νέου δεκαετούς ομολόγου

Με στόχο την άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ ξεκινά για φέτος το πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου ο ΟΔΔΗΧ. Συγκεκριμένα χθες την κοινοπρακτική έκδοση του 10ετούς ομολόγου ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, με κοινούς αναδόχους (joint lead managers) τις BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan και Morgan Stanley, για την πρώτη ομολογιακή έκδοση του 2026.

Το βιβλίο των προσφορών αναμένεται να ανοίξει σήμερα οπότε θα γίνει και η τιμολόγηση του νέου ομολόγου. Χθες πάντως στη δευτερογενή αγορά (ΗΔΑΤ) η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε διαμορφωθεί στο 3,35%, με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (2,80%) να υποχωρεί στο 0,55%.

Συνολικά, φέτος, η Ελλάδα αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές ένα ποσό της τάξης των 8 δισ. ευρώ εντός του 2026, ώστε να καλύψει στοιχειωδώς τις δανειακές της ανάγκες. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αντλήθηκαν περί τα 7,6 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων κινούνται πλέον σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, αντανακλώντας την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών, ενώ η Ελλάδα επωφελείται από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και τη σημαντική βελτίωση των μακροοικονομικών της μεγεθών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις τελευταίες εκδόσεις ελληνικών ομολόγων υπήρξε υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού κάτι που βελτίωσε περαιτέρω το προφίλ δανεισμού.

Πάντως το πρόγραμμα δανεισμού λειτουργεί παράλληλα με το «μαξιλάρι» ρευστότητας, το οποίο παραμένει άνω των 41 δισ. ευρώ. Με "βάση" ισχυρή, λοιπόν, ο ΟΔΔΗΧ μπορεί να κάνει κινήσεις στις αγορές συντηρώντας την καλή σχέση της χώρας με αυτές αλλά και να διασφαλίζει πιο ανταγωνιστικά επιτόκια, απαραίτητα για την βελτίωση του προφίλ του χρέους με αντικατάσταση των παλαιότερων και ακριβότερων εκδόσεων με νέες με χαμηλότερα επιτόκια.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το πρόγραμμα με τις πρόωρες αποπληρωμές μνημονιακών δανείων, που φέτος αναμένεται να ανέλθουν στα 8,8 δισ. ευρώ. Πέρυσι, στις 15 Δεκεμβρίου 2025, υπήρξε αποπληρωμή ύψους 5,3 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα στοχεύει στην πρόωρη αποπληρωμή, έως το 2031, των 31,6 δισ. ευρώ που απομένουν από το πρώτο μνημόνιο, τα οποία βάσει των δανειακών συμβάσεων θα αποπληρώνονταν με τριμηνιαίες δόσεις από το 2029 έως το 2041.