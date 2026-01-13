ΕΕ: Οι χαμηλές τιμές πετρελαίου πλήττουν τη ρωσική πολεμική οικονομία – Πιέσεις σε Κίνα και Ινδία

Οι Βρυξέλλες πρέπει να ασκήσουν «μέγιστη πίεση» στην Κίνα και την Ινδία ώστε να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια, δήλωσε την Τρίτη (13/1) ο απεσταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις, Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, προσθέτοντας ότι οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου επιδεινώνουν τα οικονομικά προβλήματα της Μόσχας και δυσχεραίνουν τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αυτή είναι η ευκαιρία μας να ασκήσουμε μέγιστη πίεση σε άλλες χώρες ώστε να απομακρυνθούν από το ρωσικό πετρέλαιο και να πλήξουμε περαιτέρω τα έσοδα του Κρεμλίνου», δήλωσε ο Ο’Σάλιβαν σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες που διοργάνωσε το European Policy Centre.

Πρόσθεσε, σύμφωνα με το Euractiv, ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στοχεύει τους «διευκολυντές» των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων λιμένων και διυλιστηρίων σε τρίτες χώρες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι παγκόσμιες αγορές είναι «πλημμυρισμένες» με αργό και οι «βασικοί δείκτες» της πολεμικής οικονομίας της Ρωσίας «αναβοσβήνουν κόκκινο».

Ως επιτυχημένο παράδειγμα του πώς η Ένωση έχει «αποθαρρύνει» τρίτες χώρες από την αγορά ρωσικής ενέργειας, ο Ο’Σάλιβαν ανέφερε την προηγούμενη απόφαση της ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στη Nayara Energy, ινδικό διυλιστήριο που ανήκει στη Ρωσία.

Υποστήριξε επίσης ότι η τρέχουσα πολιτική αστάθεια στη Βενεζουέλα και το Ιράν, δύο πετρελαιοπαραγωγές χώρες, θα μπορούσε να «επηρεάσει την αγορά πετρελαίου» με τρόπους δυσμενείς για τη Ρωσία, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας παγκοσμίως.

«Πρέπει να κινηθούμε μαζί με αυτή την τάση, που είναι η μείωση των τιμών», δήλωσε. «Ξέρουμε ότι πιθανότατα υπάρχει ακόμη και πλεόνασμα πετρελαίου στην αγορά. Αυτή είναι η στιγμή να πιέσουμε ακόμη περισσότερο».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία ο υψηλός πληθωρισμός, τα αυξημένα επιτόκια και οι σοβαρές ελλείψεις εργατικού δυναμικού έχουν επιβαρύνει περαιτέρω τη ρωσική οικονομία, ενώ οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, διαπραγματεύεται σήμερα γύρω στα 63 δολάρια το βαρέλι — λίγο πάνω από το μισό της κορυφής που είχε καταγραφεί μετά την εισβολή. Το Urals, το βασικό εξαγωγικό μείγμα της Ρωσίας, πωλείται περίπου στα 53 δολάρια το βαρέλι, δηλαδή περίπου ένα τρίτο χαμηλότερα από τον μέσο όρο του 2022.

Οι Βρυξέλλες έχουν στο παρελθόν στοχεύσει διυλιστήρια και άλλες εταιρείες στην Ινδία και την Κίνα σε πακέτα κυρώσεων, αφού το Νέο Δελχί και το Πεκίνο αύξησαν μαζικά τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μετά την έναρξη του πολέμου.

Αντίθετα, το ρωσικό φυσικό αέριο αντιστοιχεί πλέον μόλις στο 13% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ, από 45% πριν από την εισβολή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου έχουν μειωθεί από 27% σε μόλις 2%.

Οι δηλώσεις του Ο’Σάλιβαν γίνονται επίσης τη στιγμή που η ΕΕ επιδιώκει να εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία ώστε να τερματίσει τον πόλεμο με όρους που δεν θα ισοδυναμούν με την παράδοση της Ουκρανίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την εκδήλωση, ο Ο’Σάλιβαν επιβεβαίωσε προηγούμενο ρεπορτάζ του Euractiv ότι η ΕΕ σκοπεύει να ολοκληρώσει το επόμενο —20ό κατά σειρά— πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας έως τις 24 Φεβρουαρίου, την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

Σημείωσε επίσης ότι μια απαγόρευση της εξυπηρέτησης ρωσικών πετρελαιοφόρων —πρόταση που διατυπώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από τη Φινλανδία και τη Σουηδία— βρίσκεται «υπό συζήτηση», χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει αν θα περιληφθεί στο επόμενο πακέτο κυρώσεων.