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Χρηματιστήριο: Στάση για τραπεζικό profit taking, με τον τζίρο σε πρωτοφανή επίπεδα
Σχόλια Αγοράς
17:39 - 29 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: Στάση για τραπεζικό profit taking, με τον τζίρο σε πρωτοφανή επίπεδα

Reporter.gr Newsroom
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Από το Δεκέμβριο του 2009 είχε η αγορά να πιάσει τις 2372 μονάδες, με το θετικό σερί  (13 ανοδικές στις 19 συνεδριάσεις του Ιανουαρίου) να διακόπτεται προσωρινά την Πέμπτη (29/1) λόγω φυσιολογικών ρευστοποιήσεων ιδιαίτερα στον τραπεζικό κλάδα (ΔΤΡ -2%) . Ο τζίρος πάντως παρέμεινε σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα (σήμερα 641 εκατ. ευρώ και 2 δισ. στο τριήμερο) με κλείσιμο ΓΔ στις 2334 -0,54%.

OPTIMA +3,4% και το τρίπτυχο METLEN +2,1% , ΔΕΗ +1,6%, ΕΛΧΑ +3,4% έδωσαν τον τόνο στον δείκτη FTSE στον οποίο υπήρξε σχετική ισορροπία ανοδικών/καθοδικών (14 ανοδικές για 10 πτωτικές). Με κέρδη έκλεισαν επίσης ΟΠΑΠ +1,6%, ΔΑΑ +1,1%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,1%, ΣΑΡ +1,8%, ΤΙΤΑΝ +1,4%. Υποχώρηση σε ΕΤΕ -2,6%, ΑΛΦΑ -4,2%, ΕΥΡΩΒ -3,3%, ΠΕΙΡ -1,5%, ΟΤΕ -0,4%, ΒΙΟ -1%.

Όπως ισχύει καθ’ όλο τον μήνα, μικρότερο ήταν το ενδιαφέρον στην μεσαία και χαμηλή κεφαλαιοποίηση με τις περισσότερες μετοχές να κλείνουν καθοδικά όπως η ΙΝΤΕΚ -2,4% λόγω της αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου. Απώλειες είχαν επίσης ΑΒΑΞ -2,6%, ΠΡΟΦ -1,9%, ΙΝΤΚΑ -1,1% και BYLOT -1.2%, ενώ ανοδικά κλεισίματα είχαμε σε ACAG +6.4% με νέα κίνηση σε πολυετή υψηλά, ΟΤΟΕΛ +1.7%, ΚΟΥΕΣ +1%, ΚΡΙ +1.7% στην μεσαία και ΥΚΝΟΤ +4.2%, ΔΟΜΙΚ +1,7% στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση.

Επιμένουν κάποιες – λίγες – επενδυτικές τράπεζες (βασικά η HSBC αλλά και η Goldman Sachs) στα αρνητικά της πιθανολογούμενης αναβάθμισης της ελληνικής αγοράς από STOXX, FTSE και Moodys και ειδικότερα στο κομμάτι της μικρότερης στάθμισης του ΧΑ στην μεγάλη κατηγορία, αιτιάσεις που πάντως δεν βρίσκουν για την ώρα πρόσφορο έδαφος στην αγορά όπου μέσω της κατακόρυφης αύξησης των τοποθετήσεων από ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια γίνεται ένα άτυπο front running.

Το πραγματικό σημείο προβληματισμού πάντως δεν έχει να κάνει τόσο με το τι θα συμβεί μελλοντικά μετά την αναβάθμιση του ΧΑ σε DM αλλά στην τωρινή ταχύτητα της ανόδου και στην απαραίτητη σύγκριση των κλάδων και των μετοχών με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς που σε όρους Ρ/Β κυρίως αλλά και Ρ/Ε δευτερευόντως οδεύουμε σε σύγκλιση.

Ο Ιανουάριος του 2026 σε κάθε περίπτωση θα μείνει στην ιστορία και για την απόλυτη πρωτοκαθεδρία στις αποδόσεις στην Ευρώπη (ΓΔ +10%) αλλά κυρίως στην απίστευτη υπεραπόδοση έναντι των σημαντικότερων ευρωπαϊκών δεικτών (DAX +0%) που φτάνει στο +10%!

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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