ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Blackstone: Κέρδη δ’ τριμήνου πάνω από τις προσδοκίες - Αυξημένα κατά 3% τα – διανεμητέα
Επιχειρήσεις
16:40 - 29 Ιαν 2026

Blackstone: Κέρδη δ’ τριμήνου πάνω από τις προσδοκίες - Αυξημένα κατά 3% τα – διανεμητέα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Blackstone, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, κατέγραψε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το δ’ τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street, χάρη στην αυξημένη δραστηριότητα στις συναλλαγές και την ανάπτυξη στον τομέα των data centers.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέγραψε κέρδη 957 εκατ. δολαρίων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, σημειώνοντας αύξηση 59% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2024. Παράλληλα, συγκέντρωσε 71,5 δισ. δολάρια σε νέο κεφάλαιο, ανεβάζοντας τη συνολική αξία των διαχειριζόμενων περιουσιακών στοιχείων στα 1,27 τρισ. δολάρια.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Blackstone αναδεικνύουν την τάση των μεγαλύτερων εταιρειών ιδιωτικού κεφαλαίου να συγκεντρώνουν κεφάλαια με υψηλούς ρυθμούς, ενώ τα μικρότερα funds αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η απόδοση των κεφαλαίων υποδομών της εταιρείας, με αποτιμήσεις που αυξήθηκαν κατά 8,4% στο δ’ τρίμηνο. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται, εν μέρει, στον φορέα εκμετάλλευσης data centers QTS, τον οποίο η Blackstone απέκτησε το 2021 και τώρα επωφελείται από την αυξανόμενη ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Blackstone κατέχει την QTS και μέσω του επενδυτικού ταμείου ακινήτων BREIT, το οποίο απέδωσε 8,1% το 2025, ανακάμπτοντας μετά από μια δύσκολη διετία που ξεκίνησε στα τέλη του 2022, όταν οι επενδυτές απέσυραν κεφάλαια εν μέσω πτώσης των τιμών ακινήτων και αύξησης των επιτοκίων.

Τα διανεμητέα κέρδη αυξήθηκαν κατά 3% σε 2,2 δισ. δολάρια, προσφέροντας περισσότερα κεφάλαια για τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους.

Στο επενδυτικό μέτωπο, η Blackstone δαπάνησε 42 δισ. δολάρια για αγορές, μεταξύ των οποίων η ιαπωνική εταιρεία στελέχωσης μηχανικών TechnoPro, και δεσμεύτηκε να επενδύσει επιπλέον 23 δισ. δολάρια σε μεγάλες εξαγορές, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας κατασκευής ιατρικών συσκευών Hologic.

Η απόδοση αυτή επιβεβαιώνει τη θέση της Blackstone ως ηγέτη στον χώρο των εναλλακτικών επενδύσεων, με ισχυρά θεμελιώδη, αυξημένη ζήτηση για τεχνολογικές υποδομές και στρατηγικές εξαγορές που ενισχύουν την ανάπτυξή της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια
Επιχειρήσεις

Generali: Άνοδος κερδών 13,7% στο εξάμηνο – Στα €944 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια

CrediaBank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €53,6 εκατ. και €2 δισ. νέες εκταμιεύσεις
Ανακοινώσεις

CrediaBank: Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη €53,6 εκατ. και €2 δισ. νέες εκταμιεύσεις

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές
Νομίσματα

Bitcoin: Νευρική ισορροπία στα $63.000 – Η ΑΙ κερδίζει τους επενδυτές

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%
Επιχειρήσεις

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
11/08/2026 - 19:00

Οδύσσεια: 7 στους 10 Έλληνες θεατές λένε «ναι» στην ταινία του Νόλαν

Τεχνολογία
11/08/2026 - 18:40

Η Wall Street βάζει $500 δισ. στην AI – Το νέο μεγάλο στοίχημα της Nvidia

Ειδήσεις
11/08/2026 - 18:15

Η πράσινη ευκαιρία της Αφρικής και της Βραζιλίας απέναντι στην παγίδα των πρώτων υλών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 17:45

Υπουργείο Τουρισμού: 647.000 αιτήσεις για τον «Τουρισμό για Όλους» – «Οι πολίτες κατανοούν, το ΠΑΣΟΚ όχι»

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 17:33

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με την Ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Magazino
11/08/2026 - 17:27

Βερολίνο: Γεμάτες πίστες, άδεια ταμεία – Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η κουλτούρα των κλαμπ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 17:08

Marfin: Προφυλακίστηκε η 46χρονη – Αρνείται κάθε εμπλοκή στην τραγωδία

Χρηματιστήρια
11/08/2026 - 16:53

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η Wall Street – Στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:41

Μέσι: Διακόπτει επ’ αόριστον την καριέρα του μετά το θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:31

Τραγωδία στο Πικέρμι: Νεκρός εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο στο μέτωπο της φωτιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:27

Ιστορική απόφαση στο Λίβανο: Το κοινοβούλιο καταργεί τη θανατική ποινή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:08

Στο νοσοκομείο Χανίων ο Μητσοτάκης μετά από πτώση με ποδήλατο

Ειδήσεις
11/08/2026 - 16:04

Ρωσία: Εκτός εκλογών το μοναδικό κόμμα που λέει «όχι» στον πόλεμο

Πολιτική
11/08/2026 - 15:53

Πιέσεις στην Ελλάδα για παροχή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:51

Reuters: Τα φθηνά γεύματα δεν αρκούν πλέον για τις αλυσίδες fast food στις ΗΠΑ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:45

Ορμούζ, πετρέλαιο και αποζημιώσεις: Νέο μπρα-ντε-φερ Τραμπ με το Ιράν

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 15:11

Ο Μπένος προσβεβλημένος, ο Έβρος παρατημένος

Ειδήσεις
11/08/2026 - 15:10

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:50

Σικελία: Έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αίτνα - Προβλήματα στις αερομεταφορές

Ανεμοδείκτης
11/08/2026 - 14:35

Πολιτικοί αρχηγοί: Βουτιές με το μυαλό στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
11/08/2026 - 14:13

Στήριξη Τραμπ σε Ινφαντίνο εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί από την ηγεσία της FIFA

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:58

Βρετανία: Το Χίθροου έχασε την ευρωπαϊκή πρωτιά από την Κωνσταντινούπολη - Ξεκάθαρη η ανάγκη για επέκταση

Πολιτική
11/08/2026 - 13:40

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης και Ελλάδα 2.0: Χαμένη ευκαιρία για την οικογένεια και το παιδί (video)

Ειδήσεις
11/08/2026 - 13:30

Πλήγμα των Χούθι κατά πλοίου στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ - Τρεις νεκροί

Εμπορεύματα
11/08/2026 - 13:21

Άνοδος +2% στο πετρέλαιο καθώς εξασθενούν οι ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κοντά στα $90 το Brent

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:42

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε ερήμην σε θάνατο τον Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ειδήσεις
11/08/2026 - 12:25

Politico: Το «γερασμένο» ηλεκτρικό δίκτυο υπεύθυνο για δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:57

ΗΠΑ: Eφετείο ανοίγει τον δρόμο για χιλιάδες αγωγές κατά των Meta, Google, TikTok και Snapchat

Σχόλια Αγοράς
11/08/2026 - 11:44

Χρηματιστήριο: Οι 10 μετοχές που «παρακολουθεί» η Κύκλος Χρηματιστηριακή

Ειδήσεις
11/08/2026 - 11:30

Intel: Αυξάνει στα $20 δισ. την έκδοση μετοχών για χρηματοδότηση της ζήτησης για AI

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ