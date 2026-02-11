ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η συμμετοχή ξένων επενδυτών αυξήθηκε στο 74% (από 69%) τον Ιανουάριο
Σχόλια Αγοράς
10:19 - 11 Φεβ 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η συμμετοχή ξένων επενδυτών αυξήθηκε στο 74% (από 69%) τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Θετική συνεδρίαση χαμηλού τζίρου στο ΧΑ (€277 εκατ.) με τον ΓΔ να κλείνει στις 2345 μονάδες +0,72% οδηγούμενο κυρίως από την ΕΕΕ +3,68% με βάση και τα εξαιρετικά μεγέθη έτους που ανακοίνωσε (1,36 δισ. ebit, 1,20 € προτεινόμενο μέρισμα) αλλά και τον ΟΠΑΠ + 3,40% μετά την ανακοίνωση για σημαντικά χαμηλότερη συμμετοχή (μόλις στο 6,7% από το αρχικά εκτιμώμενο  14%) στο δικαίωμα εξόδου λόγω διαφωνίας στην συνένωση με την Allwyn. 

ΣΑΡ, CENER στην υψηλή κεφαλαιοποίηση και ΑΛΜΥ, NOVAL στη μεσαία, ξεχώρισαν ανοδικά, ενώ συνεχίζονται οι αψιμαχίες σε μετοχές όπου ξένα funds έχουν ανοίξει short θέσεις (ενδεικτικά METLEN, BYLOT) .

Το θέμα της σημαντικής απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με την διαχείριση των τόκων των δανείων που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και την πιθανή επίπτωση σε τράπεζες, servicers και κράτος εξακολουθεί να απασχολεί τον Τύπο αλλά και την επενδυτική κοινότητα, χωρίς να είναι εντελώς ξεκάθαρο πως ακριβώς θα κατανεμηθεί η επιβάρυνση - όφελος για τους δανειολήπτες - που υπολογίζεται κοντά στο 1 δις € .

Χωρίς αλλαγές για τις ελληνικές εισηγμένες η αναθεώρηση των δεικτών του MSCI, ενώ όπως αναμενόταν η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στις συναλλαγές του Ιανουαρίου αυξήθηκε σημαντικά στο 74% (από 69%) περίπου.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελληνική μνήμη, παγκόσμια γλώσσα στο Onassis Dance Days ’26
Magazino

Ελληνική μνήμη, παγκόσμια γλώσσα στο Onassis Dance Days ’26

Κορκίδης: Οι μεταποιητικές ΜμΕ πρέπει να αναγνωριστούν ως στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη
Επιχειρήσεις

Κορκίδης: Οι μεταποιητικές ΜμΕ πρέπει να αναγνωριστούν ως στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη

ΠΟΜΙΔΑ: Ορθολογικές και εφαρμόσιμες οι νέες ρυθμίσεις καθαρισμού οικοπέδων
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ορθολογικές και εφαρμόσιμες οι νέες ρυθμίσεις καθαρισμού οικοπέδων

Coca-Cola HBC: Το πλάνο για το 2026 και οι πυλώνες ανάπτυξης
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Coca-Cola HBC: Το πλάνο για το 2026 και οι πυλώνες ανάπτυξης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274
Αναλύσεις

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274

Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές
Χρηματιστήρια

Έντονη πτώση στις ευρωαγορές – Πληθωρισμός και ενέργεια τρομάζουν τους επενδυτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ