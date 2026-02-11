Χρηματιστήριο Αθηνών: Η συμμετοχή ξένων επενδυτών αυξήθηκε στο 74% (από 69%) τον Ιανουάριο

Θετική συνεδρίαση χαμηλού τζίρου στο ΧΑ (€277 εκατ.) με τον ΓΔ να κλείνει στις 2345 μονάδες +0,72% οδηγούμενο κυρίως από την ΕΕΕ +3,68% με βάση και τα εξαιρετικά μεγέθη έτους που ανακοίνωσε (1,36 δισ. ebit, 1,20 € προτεινόμενο μέρισμα) αλλά και τον ΟΠΑΠ + 3,40% μετά την ανακοίνωση για σημαντικά χαμηλότερη συμμετοχή (μόλις στο 6,7% από το αρχικά εκτιμώμενο 14%) στο δικαίωμα εξόδου λόγω διαφωνίας στην συνένωση με την Allwyn.

ΣΑΡ, CENER στην υψηλή κεφαλαιοποίηση και ΑΛΜΥ, NOVAL στη μεσαία, ξεχώρισαν ανοδικά, ενώ συνεχίζονται οι αψιμαχίες σε μετοχές όπου ξένα funds έχουν ανοίξει short θέσεις (ενδεικτικά METLEN, BYLOT) .

Το θέμα της σημαντικής απόφασης του Αρείου Πάγου σχετικά με την διαχείριση των τόκων των δανείων που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και την πιθανή επίπτωση σε τράπεζες, servicers και κράτος εξακολουθεί να απασχολεί τον Τύπο αλλά και την επενδυτική κοινότητα, χωρίς να είναι εντελώς ξεκάθαρο πως ακριβώς θα κατανεμηθεί η επιβάρυνση - όφελος για τους δανειολήπτες - που υπολογίζεται κοντά στο 1 δις € .

Χωρίς αλλαγές για τις ελληνικές εισηγμένες η αναθεώρηση των δεικτών του MSCI, ενώ όπως αναμενόταν η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στις συναλλαγές του Ιανουαρίου αυξήθηκε σημαντικά στο 74% (από 69%) περίπου.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης