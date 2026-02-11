Σφοδρή επίθεση Όρμπαν στην ΕΕ για ένταξη της Ουκρανίας: «Πράξη εχθρική προς την Ουγγαρία»
17:34 - 11 Φεβ 2026

Σφοδρή επίθεση Όρμπαν στην ΕΕ για ένταξη της Ουκρανίας: «Πράξη εχθρική προς την Ουγγαρία»

Reporter.gr Newsroom
Σε υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν απέναντι στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιτάχυνση της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες ως «ανοιχτή κήρυξη πολέμου» κατά της χώρας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται πρόταση που θα μπορούσε να επισπεύσει τη διαδικασία ένταξης του Κιέβου, ακόμη και με την απονομή ενός ενδιάμεσου ή μερικού καθεστώτος μέλους πριν από την πλήρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει θέσει ως στόχο την ένταξη της χώρας στην ΕΕ έως το 2027, στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ο Όρμπαν, που διατηρεί διαχρονικά πιο ήπια στάση απέναντι στη Μόσχα και έχει εκφράσει επανειλημμένα επιφυλάξεις για την ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, αντιδρά έντονα σε αυτό το ενδεχόμενο. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ευρωπαϊκοί κύκλοι εξετάζουν τρόπους ώστε να ξεπεραστεί ένα πιθανό ουγγρικό βέτο στη διαδικασία. Μεταξύ των επιλογών που συζητούνται φέρονται να είναι η άσκηση πίεσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και η ενεργοποίηση του Άρθρου 7 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο σε ακραία περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή του δικαιώματος ψήφου ενός κράτους-μέλους.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ούγγρος πρωθυπουργός κατήγγειλε ότι «έχουν ήδη αποφασίσει πως η Ουκρανία θα ενταχθεί στην Ένωση έως το 2027», υποστηρίζοντας ότι η βούληση του ουγγρικού λαού παρακάμπτεται. Παράλληλα, άφησε αιχμές ότι ευρωπαϊκοί παράγοντες επιδιώκουν την αποδυνάμωση ή ακόμη και την απομάκρυνση της κυβέρνησής του «με κάθε μέσο».

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά συγκυρία για την Ουγγαρία, καθώς τον Απρίλιο αναμένονται βουλευτικές εκλογές. Ο Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία επί δύο δεκαετίες, αντιμετωπίζει αυξημένη πίεση στις δημοσκοπήσεις, με το κυβερνών κόμμα Fidesz να δέχεται ισχυρή πρόκληση από την αντιπολίτευση, που έχει θέσει ως βασικούς άξονες την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση του κράτους δικαίου.

