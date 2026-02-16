ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πέντε δεδομένα και ένα μεγάλο ερώτημα για το Χρηματιστήριο Αθηνών
Σχόλια Αγοράς
08:00 - 16 Φεβ 2026

Πέντε δεδομένα και ένα μεγάλο ερώτημα για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αφορμή το sell off σε τεχνολογικές εταιρίες στις ΗΠΑ η ραγδαία υποχώρηση του ΓΔ την Παρασκευή (2288 -2,82%) έφερε  μια νέα – ξεχασμένη – πραγματικότητα στο ΧΑ με σημαντικές πιέσεις σε δεικτοβαρείς μετοχές (τραπεζικές, βιομηχανικές, ενεργειακές κα) και αρνητικά πρόσημα στην εβδομάδα σε βαθμό προβληματισμού (ΓΔ -3,1% / ΔΤΡ -6,4%) .

Με την μεγάλη εικόνα να μην έχει αλλάξει σημαντικά (αποδόσεις από 1.1.26 ΓΔ +7,9% & ΔΤΡ +14,8%) το βασικό ερώτημα που συζητιέται μεταξύ αναλυτών και επενδυτών έχει να κάνει με το κατά πόσο αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη με αποκόμιση – υψηλών – κερδών ή μια αλλαγή τάσης βραχυπρόθεσμα στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Απάντηση προφανώς δεν μπορεί να δοθεί εάν δεν περάσει εύλογο διάστημα για να κρίνουμε τζίρους και τιμές , στηρίξεις και αντιστάσεις, δείκτες και αποτιμήσεις, σε κάθε όμως περίπτωση μπορούμε να θέσουμε το ευρύτερο πλαίσιο της κουβέντας.

Δεδομένο 1ο , η ελληνική οικονομία παραμένει στην πρώτη ταχύτητα σε ρυθμούς ανάπτυξης, δημοσιονομικής προσαρμογής, τουριστικών εσόδων, μείωσης της ανεργίας, πρωτογενών πλεονασμάτων και συναφών δεικτών με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να θεωρείται ως παράδειγμα επιτυχίας.

Δεδομένο 2ο , η αγορά έχει τρέξει σημαντικά τα τελευταία 2-3 χρόνια και ιδιαίτερα κλάδοι που προσελκύουν πληθώρα επενδυτικών κεφαλαίων (τραπεζικός κα) έχουν υπεραποδώσει όχι μόνο σε σχέση με τις υπόλοιπες μετοχές στο ΧΑ αλλά ιδιαίτερα σε σχέση με ομοειδείς κλάδους του εξωτερικού φέρνοντας τους δείκτες σύγκρισης και αποτίμησης (Ρ/Ε, Ρ/Β, κα) σε άκρως ανταγωνιστικό επίπεδο.

Δεδομένο 3ο, η ομπρέλα του επενδυτικού κοινού που ασχολείται με το ΧΑ για πολλούς και διάφορους λόγους (Euronext, Road shows, εκθέσεις διεθνών οίκων, παρουσία εταιριών σε ξένα χρηματιστήρια, εξαγορές ξένων assets από ελληνικές εταιρίες κα) έχει ανοίξει σημαντικά με αποτέλεσμα οι τζίροι στο ΧΑ να έχουν παγιωθεί σε επίπεδα 400+ εκ./ημέρα (δηλαδή +80% σε σχέση με το 2025) καθώς και η συμμετοχή ξένων χαρτοφυλακίων (long short) σε πολλές εισηγμένες.

Δεδομένο 4ο , το ΧΑ ήταν και παραμένει μέρος ενός ευρύτερου χρηματοοικονομικού πλαισίου όπου σημαντικοί επενδυτές έχουν διαφορετική πολλές φορές στόχευση και πάντως οι κινήσεις στα μεγάλα χρηματιστήρια επηρεάζουν τις αποφάσεις τους και για μικρότερες – αναλογικά – θέσεις που έχουν σε πιο περιφερειακές αγορές.

Δεδομένο 5ο , αν δεχτούμε ότι το τελευταίο κομμάτι της ανοδικής κίνησης στην αγορά οφείλεται αποκλειστικά στις εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό τότε θα πρέπει να δώσουμε βάση στην εξαιρετική έκθεση της JP Morgan που ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση στο ΧΑ που θα έρθει με βεβαιότητα μέσα στην χρονιά θα φέρει σημαντικές εισροές και εκροές κεφαλαίων σε διαφορετικό χρονικό ορίζοντα , με διαφορετική αφετηρία και σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς

Να θυμίσουμε εδώ ότι η επενδυτική τράπεζα προβλέπει τρεις φάσεις εισροών/εκροών ανάλογα με τον οίκο που σταδιακά θα αναβαθμίζει την αγορά, ξεκινώντας με τον FTSE με συνολικές καθαρές εκροές 80 εκ.$ (αλλά εισροές 60 εκ.$ σε τραπεζικούς τίτλους), ακολουθούμενος από τον MSCI υπολογίζοντας και εδώ καθαρές εκροές ύψους 290 εκ.$ (και πάλι όμως εισροές στις τράπεζες περίπου 180 εκ.$) και τέλος κλείνοντας με τον STOXX600 όπου προβλέπονται μόνο εισροές κεφαλαίων ύψους 1,1 δις $ εφόσον δεν υπήρχε έως τώρα στους συγκεκριμένους δείκτες.

Για να επανέλθουμε στα του ΧΑ της προηγούμενης εβδομάδας, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στα εξαιρετικά μεγέθη έτους που ανακοίνωσε η ΕΕΕ (+7,9% πωλήσεις, +13,8% ebit και +19,4% κέρδη) κάτι που οδήγησε την μετοχή σε ιστορικά υψηλά και με απόδοση εβδομάδας στο +7,9%. Από τις ελάχιστες μετοχές του FTSE που έκλεισαν με θετικό πρόσημο και ο ΟΤΕ +3,9%.

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο της εβδομάδας είχε να κάνει με την ροή εκθέσεων ξένων και εγχώριων οίκων για ελληνικές εισηγμένες με κυριότερες της Goldman Sachs για τις συστημικές τράπεζες (σύσταση αγοράς πλην ΕΤΕ), της CITI για τον ΤΙΤΑΝ με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 70 ευρώ, των Morgan Stanley / Citi / Eurobank Equities και NBG για την METLEN μετά το profit warning με κοινή συνισταμένη την πεποίθηση ότι δεν αλλάζει το αφήγημα και τιμές στόχους πολύ υψηλότερους από τα τρέχοντα επίπεδα (από 52 έως 58 ευρώ).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 16/02/2026 - 08:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ
Ανακοινώσεις

Alter Ego: Επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή προς έγκριση από τη ΓΣ

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή
Σχόλια Αγοράς

XA: Τράπεζες και ΔΕΗ δίνουν τον τόνο, αλλά το Ορμούζ κρατά την αγορά σε επιφυλακή

ΧΑ: Η αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδήγησε σε υπέρβαση των 2250 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Η αισιοδοξία για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν οδήγησε σε υπέρβαση των 2250 μονάδων

Πού οφείλεται η ανεπανάληπτη επιτυχία της ΑΜΚ της ΔΕΗ - Καλά νέα και από τράπεζες, Metlen
Σχόλια Αγοράς

Πού οφείλεται η ανεπανάληπτη επιτυχία της ΑΜΚ της ΔΕΗ - Καλά νέα και από τράπεζες, Metlen

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ