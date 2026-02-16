Πέντε δεδομένα και ένα μεγάλο ερώτημα για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Με αφορμή το sell off σε τεχνολογικές εταιρίες στις ΗΠΑ η ραγδαία υποχώρηση του ΓΔ την Παρασκευή (2288 -2,82%) έφερε μια νέα – ξεχασμένη – πραγματικότητα στο ΧΑ με σημαντικές πιέσεις σε δεικτοβαρείς μετοχές (τραπεζικές, βιομηχανικές, ενεργειακές κα) και αρνητικά πρόσημα στην εβδομάδα σε βαθμό προβληματισμού (ΓΔ -3,1% / ΔΤΡ -6,4%) .

Με την μεγάλη εικόνα να μην έχει αλλάξει σημαντικά (αποδόσεις από 1.1.26 ΓΔ +7,9% & ΔΤΡ +14,8%) το βασικό ερώτημα που συζητιέται μεταξύ αναλυτών και επενδυτών έχει να κάνει με το κατά πόσο αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν μια φυσιολογική εξέλιξη με αποκόμιση – υψηλών – κερδών ή μια αλλαγή τάσης βραχυπρόθεσμα στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Απάντηση προφανώς δεν μπορεί να δοθεί εάν δεν περάσει εύλογο διάστημα για να κρίνουμε τζίρους και τιμές , στηρίξεις και αντιστάσεις, δείκτες και αποτιμήσεις, σε κάθε όμως περίπτωση μπορούμε να θέσουμε το ευρύτερο πλαίσιο της κουβέντας.

Δεδομένο 1ο , η ελληνική οικονομία παραμένει στην πρώτη ταχύτητα σε ρυθμούς ανάπτυξης, δημοσιονομικής προσαρμογής, τουριστικών εσόδων, μείωσης της ανεργίας, πρωτογενών πλεονασμάτων και συναφών δεικτών με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να θεωρείται ως παράδειγμα επιτυχίας.

Δεδομένο 2ο , η αγορά έχει τρέξει σημαντικά τα τελευταία 2-3 χρόνια και ιδιαίτερα κλάδοι που προσελκύουν πληθώρα επενδυτικών κεφαλαίων (τραπεζικός κα) έχουν υπεραποδώσει όχι μόνο σε σχέση με τις υπόλοιπες μετοχές στο ΧΑ αλλά ιδιαίτερα σε σχέση με ομοειδείς κλάδους του εξωτερικού φέρνοντας τους δείκτες σύγκρισης και αποτίμησης (Ρ/Ε, Ρ/Β, κα) σε άκρως ανταγωνιστικό επίπεδο.

Δεδομένο 3ο, η ομπρέλα του επενδυτικού κοινού που ασχολείται με το ΧΑ για πολλούς και διάφορους λόγους (Euronext, Road shows, εκθέσεις διεθνών οίκων, παρουσία εταιριών σε ξένα χρηματιστήρια, εξαγορές ξένων assets από ελληνικές εταιρίες κα) έχει ανοίξει σημαντικά με αποτέλεσμα οι τζίροι στο ΧΑ να έχουν παγιωθεί σε επίπεδα 400+ εκ./ημέρα (δηλαδή +80% σε σχέση με το 2025) καθώς και η συμμετοχή ξένων χαρτοφυλακίων (long short) σε πολλές εισηγμένες.

Δεδομένο 4ο , το ΧΑ ήταν και παραμένει μέρος ενός ευρύτερου χρηματοοικονομικού πλαισίου όπου σημαντικοί επενδυτές έχουν διαφορετική πολλές φορές στόχευση και πάντως οι κινήσεις στα μεγάλα χρηματιστήρια επηρεάζουν τις αποφάσεις τους και για μικρότερες – αναλογικά – θέσεις που έχουν σε πιο περιφερειακές αγορές.

Δεδομένο 5ο , αν δεχτούμε ότι το τελευταίο κομμάτι της ανοδικής κίνησης στην αγορά οφείλεται αποκλειστικά στις εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό τότε θα πρέπει να δώσουμε βάση στην εξαιρετική έκθεση της JP Morgan που ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση στο ΧΑ που θα έρθει με βεβαιότητα μέσα στην χρονιά θα φέρει σημαντικές εισροές και εκροές κεφαλαίων σε διαφορετικό χρονικό ορίζοντα , με διαφορετική αφετηρία και σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς

Να θυμίσουμε εδώ ότι η επενδυτική τράπεζα προβλέπει τρεις φάσεις εισροών/εκροών ανάλογα με τον οίκο που σταδιακά θα αναβαθμίζει την αγορά, ξεκινώντας με τον FTSE με συνολικές καθαρές εκροές 80 εκ.$ (αλλά εισροές 60 εκ.$ σε τραπεζικούς τίτλους), ακολουθούμενος από τον MSCI υπολογίζοντας και εδώ καθαρές εκροές ύψους 290 εκ.$ (και πάλι όμως εισροές στις τράπεζες περίπου 180 εκ.$) και τέλος κλείνοντας με τον STOXX600 όπου προβλέπονται μόνο εισροές κεφαλαίων ύψους 1,1 δις $ εφόσον δεν υπήρχε έως τώρα στους συγκεκριμένους δείκτες.

Για να επανέλθουμε στα του ΧΑ της προηγούμενης εβδομάδας, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στα εξαιρετικά μεγέθη έτους που ανακοίνωσε η ΕΕΕ (+7,9% πωλήσεις, +13,8% ebit και +19,4% κέρδη) κάτι που οδήγησε την μετοχή σε ιστορικά υψηλά και με απόδοση εβδομάδας στο +7,9%. Από τις ελάχιστες μετοχές του FTSE που έκλεισαν με θετικό πρόσημο και ο ΟΤΕ +3,9%.

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο της εβδομάδας είχε να κάνει με την ροή εκθέσεων ξένων και εγχώριων οίκων για ελληνικές εισηγμένες με κυριότερες της Goldman Sachs για τις συστημικές τράπεζες (σύσταση αγοράς πλην ΕΤΕ), της CITI για τον ΤΙΤΑΝ με σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 70 ευρώ, των Morgan Stanley / Citi / Eurobank Equities και NBG για την METLEN μετά το profit warning με κοινή συνισταμένη την πεποίθηση ότι δεν αλλάζει το αφήγημα και τιμές στόχους πολύ υψηλότερους από τα τρέχοντα επίπεδα (από 52 έως 58 ευρώ).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης