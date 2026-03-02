Σοκ στην αγορά φυσικού αερίου: «Άλμα» 25% στα ευρωπαϊκά furtures

Σοκ έχει προκαλέσει στις αγορές εμπορευμάτων η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, πυροδοτώντας αντιδράσεις που είχαμε να δούμε από το 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το πρωί της Δευτέρας (2/3), οι τιμές των futures Απριλίου του φυσικού αερίου έκαναν «άλμα» της τάξης του 25%. Λίγη ώρα αργότερα, λίγο πριν τις 10:00 (ώρα Ελλάδος), τα ίδια futures συνεχίζουν ανοδικά με +22,235%, οδηγώντας την τιμή στα 39,065 δολάρια.

Οι διακυμάνσεις αυτές έρχονται καθώς η ένταση απειλεί να περιορίσει ή να διακόψει την μεταφορά LNG και φυσικού αερίου μέσω ζωτικών διαύλων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μερίδιο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, και όπου η ναυσιπλοΐα έχει πλέον σχεδόν «παγώσει».

Η προοπτική διακοπής προμηθειών από την περιοχή έχει επίσης οδηγήσει σε αυξημένες αναζητήσεις εναλλακτικών προμηθευτών και επανεκτίμηση στρατηγικών αποθεμάτων, ενισχύοντας περαιτέρω την άνοδο των τιμών ενέργειας.

Την ίδια ώρα, η τομή spot για το αργό WTI σκαρφαλώνει κατά 9,10% στα 73,12 δολάρια, ενώ το Brent κάνει «άλμα» 9,73% αγγίζοντας τα 80 δολάρια. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν ελαφρώς αποκλιμακωθεί σε σχέση με το άνοιγμα της αγοράς νωρίς το πρωί. Πάντως, αναλυτές εκτιμούν ότι θα παραμείνουν στα ύψη για τις επόμενες ημέρες.

Στα πολύτιμα μέταλλα, επίσης, σημειώνονται κέρδη, αν και πιο ήπια, με τον χρυσό να «τσιμπάει» 3,31% στα 5.422,91 δολάρια και το ασήμι να ενισχύεται κατά 3,43% στα 96,49 δολάρια.