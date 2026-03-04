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Έβγαλε αντίδραση το ΧΑ: Άνω του 4% ο ΓΔ – Πρωταγωνίστριες οι τράπεζες
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14:02 - 04 Μαρ 2026

Έβγαλε αντίδραση το ΧΑ: Άνω του 4% ο ΓΔ – Πρωταγωνίστριες οι τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Ράλι αντίδρασης έχει πυροδοτηθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο οδηγεί τον ΓΔ το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) να σημειώνει κέρδη μεγαλύτερα του 4%.  

Η ανάκαμψη στο ΧΑ έρχεται εν μέσω της ανοδικής αντίδρασης στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες – ανατρέποντας το κακό κλίμα – άνοιξαν σήμερα (4/3) στα «πράσινα».

Η αγορά εμφανίζει αντίδραση έπειτα από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, κατά τις οποίες ο κύριος χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε σωρευτικές απώλειες 9,97%, ενώ η συνολική χρηματιστηριακή αξία μειώθηκε κατά 15,464 δισ. ευρώ.

Λίγο πριν τις 14:00, ο ΓΔ διαμορφώνεται στις 2.161,90, σημειώνοντας άνοδο 4,24%.

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 181,37 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο μεγαλύτερη του 4%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει κέρδη που φτάνουν κοντά στο 3%.

Στις μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο «πρωταγωνιστεί» η ΕΥΔΑΠ με κέρδη της τάξης του 14% στα 8,33 ευρώ. Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνει η μετοχή του Μουζάκη (-6,56%).

Εν τω μεταξύ, ο τραπεζικός δείκτης σημειώνει κέρδη άνω 5% πλησιάζοντας στις 2.400 μονάδες.

Στις τράπεζες, τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.783.070 και 7.364.787 μετοχές, αντίστοιχα. Παράλληλα, τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 29,78 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 26,25 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί, βέβαια, ότι παρά τη σημερινή αντίδραση, το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει υπό πίεση λόγω της αβεβαιότητας από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και του κινδύνου ανόδου των τιμών της ενέργειας. Την ίδια ώρα, στις αγορές εμπορευμάτων το ράλι έχει επιβραδυνθεί, ενώ το φυσικό αέριο έχει, επίσης, ρίξει ρυθμούς. Κομβικό ρόλο έχει παίξει - σύμφωνα με τους αναλυτές - τόσο η δήλωση Τραμπ για ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ με στρατιωτική βοήθεια, όσο και δημοσίευμα των NYT που αναφέρει ότι Ιρανοί πράκτορες προσέγγισαν Αμερικανούς και ζητούν συνομιλίες για τη λήξη του πολέμου.

Παρ' όλα αυτά, το βασικό ζητούμενο για τις αγορές παραμένει η διάρκεια και η ένταση των πολεμικών εξελίξεων. Σύμφωνα με τους αναλυτές, ένα παρατεταμένο μέτωπο, ιδίως αν οδηγήσει σε μακροχρόνια διαταραχή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, θα μπορούσε να επιδεινώσει το επενδυτικό κλίμα, κυρίως μέσω της ανόδου των τιμών της ενέργειας και των πληθωριστικών πιέσεων που θα ακολουθήσουν.

Τεχνικά, κρίσιμο επίπεδο για τον Γενικό Δείκτη είναι οι 2.050 μονάδες. Ωστόσο, η πρόσφατη διόρθωση έχει βελτιώσει τις αποτιμήσεις, και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, θα μπορούσε να δημιουργηθούν συνθήκες γρήγορης ανάκαμψης.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 14:33
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