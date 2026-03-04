Κρίση στα Στενά του Ορμούζ: Στον από μηχανής Τραμπ ελπίζουν οι αγορές

Οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να αποδειχθούν ανθεκτικές και να ξεπεράσουν χρονικά την ίδια τη στρατιωτική ένταση. Ακόμη και αν η γεωπολιτική σύγκρουση αποκλιμακωθεί σχετικά σύντομα, το κόστος ασφάλισης, τα καύσιμα και οι αναδρομολογήσεις πλοίων μπορούν να διατηρήσουν την πίεση στις αγορές για εβδομάδες ή και μήνες.

Το Ορμούζ αποτελεί τον σημαντικότερο ενεργειακό διάδρομο παγκοσμίως. Περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου διέρχεται από το συγκεκριμένο πέρασμα. Η αντίδραση των αγορών ήταν άμεση: η τιμή του Brent κατέγραψε άνοδο άνω του 4%, ενώ διεθνείς τράπεζες αναθεώρησαν ανοδικά τις προβλέψεις τους. Παράλληλα, οι τιμές ναυτιλιακών καυσίμων στη Σιγκαπούρη αυξήθηκαν έως και 21% μέσα σε μία ημέρα, επιβαρύνοντας άμεσα το λειτουργικό κόστος των πλοίων.

Στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), η εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη. Σχεδόν το 19% των παγκόσμιων ροών διέρχεται από τον Περσικό Κόλπο μέσω Ορμούζ. Αναλυτές εκτιμούν ότι διακοπή διάρκειας ενός μήνα θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Σε ένα τέτοιο σενάριο, θα αυξηθεί η ζήτηση για άνθρακα, επηρεάζοντας άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές ξηρού φορτίου.

Οι επιπτώσεις στο dry bulk είναι έμμεσες αλλά ουσιαστικές. Περίπου το 26% των εξαγωγών του Αραβικού Κόλπου αφορά λιπάσματα, στοιχείο που επηρεάζει την αγροτική παραγωγή διεθνώς.

Το 28% αφορά ασβεστόλιθο και το 12% γύψο, βασικά υλικά για τον κατασκευαστικό κλάδο. Ταυτόχρονα, το 29% των εισαγωγών της περιοχής αποτελείται από σιτηρά και άλλα αγροτικά προϊόντα. Η αύξηση ναύλων ή οι καθυστερήσεις μπορούν να μετακυλιστούν στις τιμές τροφίμων.

Η περιοχή διαδραματίζει ρόλο και στη μεταλλουργία. Το Ομάν λειτουργεί ως κόμβος εισαγωγής και επανεξαγωγής σιδηρομεταλλεύματος, ενώ ο Αραβικός Κόλπος αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της παγκόσμιας παραγωγικής δυναμικότητας αλουμινίου. Η σταθερότητα των θαλάσσιων ροών πρώτων υλών είναι κρίσιμη για τη βιομηχανική παραγωγή.

Σε καθαρά ναυτιλιακό επίπεδο, περίπου το 1,9% του παγκόσμιου στόλου ξηρού φορτίου βρισκόταν εντός των Στενών του Ορμούζ κατά την έναρξη της κρίσης.

Κλειδί για την εξέλιξη της υπόθεσης, η υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα εξασφαλίσει τη διέλευση των πλοίων με στρατιωτική βοήθεια· δήλωση που ανέτρεψε το κλίμα στις διεθνείς αγορές, οι οποίες από το βράδυ της Τρίτης (3/3) έχουν επιστρέψει στα κέρδη.

Ωστόσο, αν το πέρασμα παραμείνει κλειστό ή καταστεί οικονομικά ασύμφορο λόγω αυξημένων ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου, η διαθέσιμη χωρητικότητα θα περιοριστεί. Οι αναδρομολογήσεις μέσω Ακρωτηρίου Καλής Ελπίδας αυξάνουν τη διάρκεια των ταξιδιών και δεσμεύουν επιπλέον τονάζ, δημιουργώντας ανοδικές πιέσεις στους ναύλους.

Ήδη μεγάλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί έχουν ανακοινώσει ακυρώσεις ή ανατιμολογήσεις καλύψεων σε ιρανικά και γειτονικά ύδατα. Ακόμη και χωρίς πλήρη στρατιωτικό αποκλεισμό, το αυξημένο war risk premium μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη διέλευση.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν πλήγματα σε λιμενικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις της περιοχής, ενώ ο OPEC+ ανακοίνωσε αύξηση παραγωγής από τον Απρίλιο σε μια προσπάθεια περιορισμού των αναταράξεων στις αγορές.

Η εικόνα παραμένει ρευστή. Η ναυτιλία μπορεί να προσαρμόζεται γρήγορα, αλλά όταν το ρίσκο και το κόστος αυξάνονται ταυτόχρονα, οι ροές αλλάζουν. Το αν η κρίση στο Ορμούζ θα εξελιχθεί σε βραχυπρόθεσμη αναταραχή ή σε παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας θα κριθεί από τη διάρκεια και την ένταση των εξελίξεων τις επόμενες εβδομάδες.