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Χρηματιστήριο Αθηνών: Πειστική αντίδραση με +3,6% - Ποιες μετοχές ηγήθηκαν των κερδών
Σχόλια Αγοράς
17:45 - 10 Μαρ 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πειστική αντίδραση με +3,6% - Ποιες μετοχές ηγήθηκαν των κερδών

Reporter.gr Newsroom
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Οι χθεσινοβραδινές (9/3) δηλώσεις Τραμπ για σύντομο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ανοίγματος των κρίσιμων στενών του Ορμούζ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κίνηση των χρηματιστηρίων διεθνώς, με το ΧΑ να ακολουθεί το momentum και να αντιδρά έντονα ανοδικά. 

Η... καλή μέρα φάνηκε από το ξεκίνημα της συνεδρίασης της Τρίτης (10/3). Ο ΓΔ πλησίασε ενδοσυνεδριακά τις 2200 μονάδες (υψηλό 2194) και τελικά έκλεισε στις 2178 μονάδες με άνοδο +3,6%.

Τα δύο διυλιστήρια προέρχονταν από τριήμερο ανοδικό σερί με τη ΜΟΗ να κλείνει σήμερα με απώλειες -1,3% και τα ΕΛΠΕ με μικρά κέρδη+0,3%.

Όλες οι υπόλοιπες 23 μετοχές του FTSE κατέγραψαν μικρά (ΛΑΜΔΑ +0,8%, ΕΥΔΑΠ +0,1%, ΟΠΑΠ +0,8%, ΟΤΕ +1,8%, ΜΠΕΛΑ +1,8%) ή μεγαλύτερα κέρδη με προεξέχουσες τις τράπεζες (ΔΤΡ +5,9%). Ράλι OPTIMA +9 3%, BOCHGR +5% και ΠΕΙΡ +7,7% η οποία μετά την Citi είχε και την UBS με σύσταση αγοράς και αυξημένη τιμή στόχο. Η ΑΛΦΑ στο +5% με rerating από την Jefferies.

Αλλά και βιομηχανικές μετοχές όπως οι CENER +7,3%, ΒΙΟ +7,1%, ΕΛΧΑ +3%, ΣΑΡ +4,6%, ΤΙΤΑΝ +2,7% και ΔΕΗ +3% είχαν σημαντικά κέρδη. Ανοδικά και οι εταιρίες του ευρύτερου τουριστικού τομέα (ΔΑΑ +6%, ΑΡΑΙΓ +3,5%).

Ισχυρή άνοδος και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση με CREDIA +3,9%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +5,4%, ΑΒΑΞ +4,2%, ΙΝΤΚΑ +4,3%, ΠΡΟΦ +7,6% και ACAG +4,3%, αλλά και στη μικρή με ΥΚΝΟΤ +4,6%, ΜΟΤΟ +4%, ΚΟΥΑΛ +4,8%, REALCONS +5,5% και ΦΑΙΣ +4,2%.

Υψηλός ο τζίρος στα 327 εκατ. ευρώ – με το 60% να αφορά σε τραπεζικούς τίτλους - ελαφρώς χαμηλότερος πάντως από τα επίπεδα της Δευτέρας αλλά και από το μέσο όρο έτους (395 εκ.). Η τεχνική εικόνα στην αγορά δίνει άνετη υπέρβαση της πρώτης αντίστασης των 2150 μονάδων και δυσκολότερη εξίσωση στο σημείο καμπής (pivot point) των 2215 μονάδων.

Αναμενόμενα θετική εικόνα και στις ευρωπαϊκές αγορές με τον DAX +2.5% κοντά στις 24000 μονάδες και τον STOXX600 +2%. Σε πτώση σήμερα μόνο το πετρέλαιο στα 88 $, ανοδικά FX, Futures & Crypto’s.

Παραμένουν πάντως οι ανησυχίες αναλυτών και επενδυτών και στην Ευρώπη σχετικά με την πορεία των επιτοκίων λόγω των τελευταίων γεωπολιτικών εξελίξεων, με τα στοιχήματα πλέον να δίνουν έως και δύο αυξήσεις (!) επιτοκίων μέσα στην χρονιά (από flat έως μείωση προ Ιράν).

Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι στις 11 & 12 Μαρτίου έχουμε αποτελέσματα 2025 για τις ΣΑΡ, ΑΡΑΙΓ και ΕΥΔΑΠ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 18:02
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