Χρηματιστήριο: Μείον 400 μονάδες σε έναν μήνα πολέμου - Κρίσιμες ανακοινώσεις από τον MSCI

Τελευταία ευκαιρία η σημερινή (31/3) συνεδρίαση προκειμένου να βελτιωθεί σχετικά η πολλή αρνητική εικόνα στο ΧΑ, με τον ΓΔ να υποχωρεί σε μηνιαία βάση κατά -11.9% και σε ετήσια κατά -5.4% υπό το βάρος των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Μικρές αχτίδες αισιοδοξίας στις αγορές (futures ΗΠΑ) από τις δηλώσεις (;) αξιωματούχων στις ΗΠΑ για σύντομο τερματισμό του πολέμου χωρίς χερσαία επίθεση, στοιχεία που δεν φαίνεται να γίνονται πιστευτά από ευρύτερη μερίδα επενδυτών (Asia Dow -1.8%) που δεν εμπιστεύονται τα ήξεις, αφήξεις που προκύπτουν από τον πρόεδρο Τραμπ.

Ο ΓΔ εκκινεί από τις παρυφές των 2000 μονάδων (κλείσιμο ΓΔ 2006 -0.86%) σημείο που είχε να δει από τις αρχές Νοεμβρίου σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τις ελληνικές μετοχές κυρίως εξαιτίας του ύψους που είχε πάρει όλο το προηγούμενο διάστημα (υψηλό Φεβρουαρίου 2407 μονάδες) και της υπεραπόδοσης έναντι ομοειδών αγορών.

Μόλις τρεις μετοχές έχουν ξεχωρίσει ανοδικά, η ΕΥΔΑΠ λόγω και των συνεχιζόμενων αγορών από την ΓΕΚΤΕΡΝΑ και τα δύο διυλιστήρια που εκμεταλλεύονται τα υψηλά περιθώρια μαζί με τις υψηλές τιμές πετρελαίου.

Στις υπόλοιπες μετοχές του FTSE κυριαρχούν οι απώλειες που σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πάρει υπερβολικές διαστάσεις (ενδεικτικά ΔΤΡ -15%, ALWN -15.8%, TITAN -16.5% κα) χωρίς ουσιαστικά μεσοπρόθεσμους λόγους και παρά τις αντίθετες εκτιμήσεις/εκθέσεις από διεθνείς οίκους με πλέον πρόσφατη αυτή της Autonomous Research για τις ελληνικές τράπεζες με υψηλές τιμές στόχους όπως στην ΕΤΕ 18 ευρώ και στην ΕΥΡΩΒ 5,2. Η γενικότερη κατάσταση στην αγορά κυριαρχείται βέβαια από την αβεβαιότητα και την πιθανότητα μακράς διάρκειας των συγκρούσεων, με την Morgan Stanley να υποβαθμίζει την σύσταση για τις μετοχές παγκοσμίως με ελαφριά προτίμηση σε αμερικάνικες μετοχές και τρία σενάρια για την πορεία του ενεργειακού κόστους.

Παράλληλα, σήμερα θα έχουμε και τις κρίσιμες ανακοινώσεις από τον MSCI για την αναβάθμιση του ΧΑ ενώ ακολουθούν και αρκετές εισηγμένες με αποτελέσματα έτους (ΠΡΟΦ, ΦΡΛΚ κα). Από την Τετάρτη ¼ το ΧΑ θα έχει και μια σημαντική αύξηση της κεφαλαιοποίησης λόγω της έναρξης διαπραγμάτευσης της ενοποιημένης ALWN (υπολογίζεται + 7 δις).

Αντίβαρο στα πολλά αρνητικά που συμβαίνουν γύρω μας οι επιχειρηματικές ειδήσεις σε σειρά εισηγμένων όπως αυτές που προέρχονται από την ΕΤΕ με την ΓΣ στα τέλη Απριλίου να αναμένεται να εγκρίνει την μεγαλύτερη συνολική χρηματική διανομή στην ιστορία της με 552 εκ. σε επαναγορές μετοχών (44 εκ. μετοχές στην τρέχουσα τιμή) και 464 εκ. σε μερίσματα. Η πρόσφατη υποχώρηση των τιμών στην ελληνική αγορά έχει ανεβάσει την μερισματική απόδοση της αγοράς στο 5,2% περίπου.

Επίσης ενθαρρυντικό στοιχείο η άμεση υπερκάλυψη της μεγάλης ΑΜΚ της CREDIA ύψους 300 εκ. ευρώ η οποία τελειώνει αύριο ενώ ταυτόχρονα εκκινεί και η μικρότερη σε μέγεθος αλλά εξίσου σημαντική για την εισηγμένη ΑΜΚ της ΥΚΝΟΤ ύψους 23 εκ.

Τεχνικά σημεία ημέρας (pivot points) οι 1980 (στήριξης) και οι 2125 μονάδες (αντίσταση) ενώ σε μηνιαίο επίπεδο (Απρίλιος) τα στοιχεία δείχνουν ότι τα σημαντικά σημεία περνούν από τα επίπεδα των 1925 μονάδων στο κάτω και τις 2090 μονάδες στο άνω όριο.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης