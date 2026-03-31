Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη €481 εκατ. το 2025 – Μέρισμα €305 εκατ.

Τα οριστικά της αποτελέσματα ανακοίνωσε την Τρίτη (31/3) η Τράπεζα Κύπρου καθώς τον Φεβρουάριο είχε ανακοινώσει προσωρινά αποτελέσματα για τη χρήση του 2025.

Τα κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €481 εκατ., εκ των οποίων €128 εκατ. καταγράφηκαν κατά το δ’ τρίμηνο του 2025, αναδεικνύουν την ισχυρή και σταθερή κερδοφορία της Τράπεζα Κύπρου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την επιτυχημένη στρατηγική της τράπεζας, η οποία επικεντρώνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνετή διαχείριση κινδύνων και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Παράλληλα, η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) διαμορφώθηκε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 18,6%, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €1,10, ενισχύοντας περαιτέρω την επενδυτική ελκυστικότητα του οργανισμού.

Καθοριστικό ρόλο στα θετικά αποτελέσματα διαδραμάτισε η σημαντική αύξηση των δανείων και των καταθέσεων. Συγκεκριμένα, η τράπεζα κατέγραψε ρεκόρ νέου δανεισμού ύψους €3,0 δισ., σημειώνοντας άνοδο 23% σε ετήσια βάση. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε στα €10,9 δισ., αυξημένο κατά 8%, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δυναμική ζήτηση για χρηματοδότηση και την εμπιστοσύνη των πελατών. Την ίδια στιγμή, η καταθετική βάση, κυρίως λιανικής, έφτασε τα €22,2 δισ., επίσης αυξημένη κατά 8%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ρευστότητα και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης.

Η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους συνέβαλε σημαντικά στη συνολική απόδοση, με τον δείκτη κόστος προς έσοδα να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, στο 37%. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει υψηλό επίπεδο λειτουργικής αποδοτικότητας, στοιχείο κρίσιμο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε ένα απαιτητικό τραπεζικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση. Το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο 1,2%, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των προβληματικών ανοιγμάτων. Επιπλέον, η χαμηλή χρέωση πιστωτικών ζημιών, μόλις 33 μονάδες βάσης, αντανακλά τη συνετή πιστοδοτική πολιτική και τη βελτιωμένη πιστοληπτική συμπεριφορά των πελατών.

Η ρευστότητα της τράπεζας παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας να διαμορφώνεται στο 321% και το πλεόνασμα ρευστότητας να ανέρχεται στα €9,2 δισ. Τα στοιχεία αυτά παρέχουν σημαντική ασφάλεια έναντι πιθανών εξωτερικών διαταραχών και ενισχύουν την ικανότητα της τράπεζας να χρηματοδοτεί την οικονομία.

Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί ιδιαίτερα ισχυρή θέση, με τον δείκτη CET1 να ανέρχεται στο 21,0% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 25,9%. Η οργανική δημιουργία κεφαλαίων ύψους 436 μονάδων βάσης ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική ευρωστία του οργανισμού.

Τέλος, η δέσμευση για ανταμοιβή των μετόχων αποτυπώνεται στο ποσοστό διανομής 70% για το 2025, με μέρισμα €305 εκατ. πληρωτέο σε μετρητά. Η πολιτική αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις μελλοντικές προοπτικές και τη διατηρήσιμη κερδοφορία της τράπεζας, ενισχύοντας παράλληλα τη σχέση της με την επενδυτική κοινότητα.